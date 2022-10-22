Зачем в Советском Союзе детям давали рыбий жир и почему потом перестали

На самом деле рыбий жир давали детям во многих странах. |Фото: fb.ru.

net. Станция разлива рыбьего жира. |Фото: shnyagi.net.

Нужно было быть талантливым педагогом, чтобы убедить детей пить его без лишних проблем. |Фото: tourister.ru.

Никто не любит рыбий жир. ¦Фото: lifehakersha.ru.