Частые ошибки при выборе освещения

Правильное освещение дома подчеркнет дизайн помещения и сделает пребывание в нем максимально комфортным.







Правильное освещение каждой комнаты — очень важная часть создания комфортной обстановки для всех обитателей дома и квартиры. Однако очень часто владельцы допускают ошибки и потом оказывается, что света мало, много, он раздражает…



Тонкости освещения

Ошибка вторая — забыть о подсветке рабочей зоны на кухне

Ошибка третья — не установить диммеры

Ошибка четвёртая — неправильно падающие тени

Ошибка пятая — выбрать светильник неподходящего размера

Ошибка шестая — пренебречь освещением интересной фактуры

Ошибка седьмая — расположить светильники слишком высоко или низко

Ошибка первая — сделать освещение одноуровневымОшибка вторая — забыть о подсветке рабочей зоны на кухнеОшибка третья — не установить диммерыОшибка четвёртая — неправильно падающие тениОшибка пятая — выбрать светильник неподходящего размераОшибка шестая — пренебречь освещением интересной фактурыОшибка седьмая — расположить светильники слишком высоко или низкоОшибка первая — сделать освещение одноуровневымЧасто владельцы обустраивают только потолочные светильники — всего одну люстру или ряды точечных осветительных приборов по периметру потолка. Этого явно недостаточно!В итоге у вас будет много света над головой, но недостаточно в отдельных функциональных зонах. Кроме того, часто просто нет необходимости включать весь потолочный свет.Камерную, уютную атмосферу создадут торшеры, настольные лампы, бра в точно определённом месте, где вы любите почитать, поработать над документами или устроиться с планшетом.Случается так, что свет на кухне активно бьёт на пол, а не на столешницу, где он особенно необходим. Это очень удобная опция! Такая направленная подсветка позволит комфортно готовить в тёмное время суток и к тому же выглядит привлекательно. А если у вас на кухне есть остров, то над ним тоже должен быть направленный свет, используйте подвесные потолочные светильники.А значит, лишить себя возможности регулировать яркость освещения. Например, в сумерках, когда за окном ещё не полностью стемнело, слишком яркий свет вам не нужен. Диммеры помогают настроить освещение максимально комфортно, согласно времени суток и происходящему в комнате.Эта ошибка наиболее видна на примере зеркал — в ванной комнате, в прихожей, на туалетном столике.Если свет будет падать на эту зону исключительно сверху, у вашего отражении появятся глубокие тени под глазами, подбородком. Нормально макияж хозяйка дома сделать не сможет. Куда удобней, как показывает практика, подсветка зеркала с двух сторон, равномерно. Просто два настенных светильника на одном уровне и проблема с тенью будет решена.Огромная люстра в сравнительно небольшой комнате или скромный торшер в просторной гостиной будут создавать диспропорцию, окажутся неуместной деталью. Не забывайте о том, что в шоу-руме светильники кажутся больше. Дома заранее проведите замеры, решите, какой светильник вам точно подойдёт, и придерживайтесь этого плана.Например, у вас в комнате красивая акцентная кирпичная стена. Или отделка из искусственного камня вокруг телевизионной панели. Направленный свет подчеркнёт эту фактуру, она заиграет новыми красками. Иначе получится, что вы зря старались, создавая такую интересную отделку стен.Это касается в первую очередь ламп и люстр, которые располагаются над обеденным столом, кухонным островом или барной стойкой. Хорошо, если длину шнура можно будет потом отрегулировать, чтобы светильник не нависал над головой, но при этом освещал именно нужную зону, подчёркивая её функциональность и выделяя на фоне остальной комнаты.Важно! Никогда не забывайте об экономии электроэнергии! Всегда выбирайте энергосберегающие лампы, в том числе светодиодные. Пусть сначала заплатите дороже, но зато существенно сэкономите в процессе использования системы освещения.