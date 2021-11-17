Экостроительство: Очаровательные дома из дров и глины в современном прочтении

Оригинальные дома из дров и глины.

1. Домик из натуральных материалов

Глиночурка — оригинальная и бюджетная технология строительства дома из дров и глины.

2. Загородный домик из глиночурки

Загородный дом из глиночурки, который очень привлекателен своим необычным видом.

3. Домик для любителей экостиля

Дома-глиночурки можно построить из подручных материалов без использования спецсредств, которые применяются в обычном строительстве.

4. Экодом из глиночурки

Красивое и современное жилье, которое будет органично смотреться в сельской местности.

5. Известково-изоляционный метод

Во время строительства раствор кладётся с наружной и внутренней стороны стены , а посередине остаётся изолирующий материал.

6. Трендовая технология экостроительства

Технология строительства домов из глиночурки не потеряла со временем своей популярности.

7. Загородный дом из дерева и глиночурок

Комбинированный загородный дом, который был построен исключительно из натуральных материалов.

8. Туалет, построенный по технологии глиночурки

Дачный туалет своими руками.

9. Сквозной метод строительства

Сквозной метод строительной кладки предполагает, что глиняная смесь содержит в себе изоляционный материал.

10. Домик своими руками

Отличный пример, как можно построить собственный дом своими руками без привлечения профессионалов.

11. Небольшие домики из глины и сухих чурок

Экологические домики, которые снизят уровень потребления энергетических и материальных ресурсов.

12. Беседка закрытого типа

Беседка из глиночурки - оригинальное и бюджетное решение для небольшого загородного участка.

13. Вид изнутри

Дом из дров и глины - один из наиболее простых способов строительства.

14. Арка из глиночурка

Простая технология строительства арки из поленьев и глины.

15. Оригинальная перегородка из глиночурка

В деревянном загородном доме можно создавать перегородки из глиночурка.

16. Строительство загородного дома из поленьев и бетона

Дом из дров, который скрепляется между собой цементным раствором.

17. Уютный домик из глиночурки

Небольшой домик, для возведения которого использовали поленья и глину.

18. Загородный домик для заядлого охотника

Использование деревянных брусов придаст надёжности зданию из дров и глины.

19. Сказочный домик

Маленький домик из глиночурки, который создаёт сказочную атмосферу на дачном участке.

20. Эко-дом за сущие копейки

Загородный дом из глиночурки, который выглядят весьма уютно и оригинально .