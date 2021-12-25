Хранить нельзя убрать: где должен находиться огнетушитель в автомобиле

Как правильно держать огнетушитель в машине.

Лирическое отступление

Что должно быть у каждого водителя.

Место для твоего огнетушителя

Место лучше выбрать в багажнике.

Место хранения должно быть предусмотрено конструкцией.

Добрый совет

А еще нужно иметь вот такой в кармане.