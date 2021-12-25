Хранить нельзя убрать: где должен находиться огнетушитель в автомобиле

Как правильно держать огнетушитель в машине.
Огнетушитель – важнейший аксессуар любого автомобиля, который поможет не только сохранить машину в опасной ситуации, но и спасти жизнь человеку, попавшему в беду. Пренебрегать наличием данного предмета точно не стоит. Вот только где лучше его хранить? В салоне или багажнике?
Лирическое отступление
Что должно быть у каждого водителя.
Для начала следует напомнить о том, что в ПДД нет никакого акта, указывающего, что сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие огнетушителя в автомобиле. То же самое касается медицинской аптечки и аварийного знака. Тем не менее, все перечисленное является важной составляющей безопасности водителя и автомобиля в целом. Поэтому, пренебрегать наличием огнетушителя в машине точно не стоит. Более того, следует ознакомиться с инструкцией тушащего девайса и всегда своевременно осуществлять замену огнетушителя на новый, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Место для твоего огнетушителя
Место лучше выбрать в багажнике.
Где же должен быть огнетушитель в автомобиле? Если говорить кратко, то огнетушитель должен храниться в специально предназначенном для этого месте, предусмотренном конструкторами автомобиля. Куда важнее понимать, где огнетушитель точно не должен быть. Стоит помнить, что огнетушитель - штука достаточно тяжелая, а потому он должен находится, во-первых, надежно закреплен, а во вторых, не должен быть в «опасной зоне» на случай аварии.
Ярким примером является хранение огнетушителя под сиденьем. Даже если огнетушитель зафиксирован под водительским креслом, есть вероятность того, что в момент резкого торможения или (чего хуже) столкновения с чем-то, он сорвется и полетит в ноги автомобилисту. В «лучшем» случае огнетушитель ударит в какую-то педаль, в худшем – переломает водителю ноги.
Место хранения должно быть предусмотрено конструкцией.
Оптимальным местом хранения огнетушителя будет багажник авто. Кто-то скажет, что в случае пожара до багажника может быть сложно, добраться. Отчасти это верно, однако как быть, если есть риск возгорания машины, попавшей в ДТП, водительское место искорежено, а огнетушитель находится под сиденьем? Более того, пожар в водительском отсеке может сделать невозможным извлечение огнетушителя даже для самого водителя. В такой ситуации – багажник лучший вариант. И кстати, здесь в большом выигрыше находятся «универсалы» - ведь у них всегда есть доступ к багажнику из салона.
Добрый совет
А еще нужно иметь вот такой в кармане.
Наконец, стоит подумать о том, чтобы держать в машине несколько огнетушителей в разных местах. Однако помните о том, что все они не должны попадать в опасную зону для водителя и пассажиров, а также должны быть надежно зафиксированы. Самые бдительные и ответственные водители также имеют рядом с собой карманный огнетушитель.
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