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Культура распития в СССР: предпочтения и привычки советских граждан




Несмотря на запрет на алкоголь, который существовал в Советском Союзе в определенный период, культура пития все же существовала. Причём она имела свои особенности. Советский человек был далек от трезвенников и имел некоторые традиции и предпочтения, связанные с потреблением алкогольных напитков.


Оказывается, что советские граждане выпивали не просто так.
На самом деле, это помогало снимать им напряжение. Ведь давно не секрет, что многие занимались действительно тяжёлой работой. Например, кто-то мог на протяжении 8 часов без перерыва выполнять свои задачи на заводе, а то и больше. А после этого они возвращались в свою небольшую коммуналку, где были не самые лучшие условия для жизни. Именно поэтому многие работяги могли выпить пару рюмок, чтобы немного расслабиться.
В СССР к алкоголю обязательно полагались закуски

В СССР к алкоголю обязательно полагались закуски

 

Если говорить о рабочем классе, то выпивали многие граждане культурно. К алкогольному напитку обязательно прилагалась какая-нибудь закуска. Например, часто горячительный напиток закусывали помидорами и огурцами. Также многие любили различные бутерброды с чёрным хлебом и рыбой. Но были и те, кто не закусывал. Эти граждане обычно пили самогон и занюхивали своей же кепкой. Но таких людей принято было считать истинными алкоголиками.
Пиво продавали прямо на улицах

Пиво продавали прямо на улицах


Советские же работяги пили в меру. Например, когда они возвращались после работы, частенько останавливались возле огромных бочек с пенным напитком. Там им предлагалось испробовать свежее пиво. Мужчины могли не только выпить на месте, но и взять напиток с собой.

Также в советскую эпоху были популярны рюмочные. Это место, куда люди ходили после работы, чтобы расслабиться и немного оторваться от повседневных забот.
В рюмочных обычно было большое разнообразие видов водки и настоек, предлагаемых посетителям. Это было место, где можно было выпить рюмку и пообщаться с друзьями или коллегами. Также там предлагалось несколько вариантов закусок. И, хотя, ассортимент был невелик, многие всё равно с удовольствием заказывали бутерброды и различные нарезки.
Закуски

Закуски

 

Однако, позже рюмочные превратились в асоциальные места. Там часто начали происходить драки и конфликты, что создавало напряжённую атмосферу. Такие случаи отражали мрачную сторону этой культуры и свидетельствовали о том, что некоторые люди употребляли алкоголь в избытке. Сегодня рюмочные практически исчезли из современной культуры. Вместо них люди обычно предпочитают посещать бары и рестораны, где предлагается широкий выбор алкогольных напитков. Ведь там более спокойная атмосфера.
Самым элитным напитком считался коньяк

Самым элитным напитком считался коньяк

 

Раньше же пили не только водку и пиво, но и другие напитки. Например, на праздничных столах частенько можно было увидеть какое-нибудь вино, или же культовый портвейн «777». Но самым элитным напитком конечно же считался коньяк. Ведь его было не так уж просто и достать. Именно поэтому такой напиток употребляли лишь по особым поводам.
Раньше выпивали даже у подъездов

Раньше выпивали даже у подъездов

 

Кстати говоря, раньше многие советские граждане выпивали даже на улице. И это считалось вполне нормальным. Ведь самое главное — это вести себя тихо и никому не мешать. Тогда многие люди собирались у подъездов, а иногда даже на детских площадках. Сейчас, конечно же, сложно представить такую картину. Ведь выпивать в общественных местах строго запрещено. Кстати, раньше многие советские граждане сдавали бутылки. За это им могли заплатить небольшую сумму.

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