Культура распития в СССР: предпочтения и привычки советских граждан

Несмотря на запрет на алкоголь, который существовал в Советском Союзе в определенный период, культура пития все же существовала. Причём она имела свои особенности. Советский человек был далек от трезвенников и имел некоторые традиции и предпочтения, связанные с потреблением алкогольных напитков.
Оказывается, что советские граждане выпивали не просто так.действительно тяжёлой работой. Например, кто-то мог на протяжении 8 часов без перерыва выполнять свои задачи на заводе, а то и больше. А после этого они возвращались в свою небольшую коммуналку, где были не самые лучшие условия для жизни. Именно поэтому многие работяги могли выпить пару рюмок, чтобы немного расслабиться.
В СССР к алкоголю обязательно полагались закуски
Если говорить о рабочем классе, то выпивали многие граждане культурно. К алкогольному напитку обязательно прилагалась какая-нибудь закуска. Например, часто горячительный напиток закусывали помидорами и огурцами. Также многие любили различные бутерброды с чёрным хлебом и рыбой. Но были и те, кто не закусывал. Эти граждане обычно пили самогон и занюхивали своей же кепкой. Но таких людей принято было считать истинными алкоголиками.
Пиво продавали прямо на улицах
Советские же работяги пили в меру. Например, когда они возвращались после работы, частенько останавливались возле огромных бочек с пенным напитком. Там им предлагалось испробовать свежее пиво. Мужчины могли не только выпить на месте, но и взять напиток с собой.
Также в советскую эпоху были популярны рюмочные. Это место, куда люди ходили после работы, чтобы расслабиться и немного оторваться от повседневных забот.
Закуски
Однако, позже рюмочные превратились в асоциальные места. Там часто начали происходить драки и конфликты, что создавало напряжённую атмосферу. Такие случаи отражали мрачную сторону этой культуры и свидетельствовали о том, что некоторые люди употребляли алкоголь в избытке. Сегодня рюмочные практически исчезли из современной культуры. Вместо них люди обычно предпочитают посещать бары и рестораны, где предлагается широкий выбор алкогольных напитков. Ведь там более спокойная атмосфера.
Самым элитным напитком считался коньяк
Раньше же пили не только водку и пиво, но и другие напитки. Например, на праздничных столах частенько можно было увидеть какое-нибудь вино, или же культовый портвейн «777». Но самым элитным напитком конечно же считался коньяк. Ведь его было не так уж просто и достать. Именно поэтому такой напиток употребляли лишь по особым поводам.
Раньше выпивали даже у подъездов
Кстати говоря, раньше многие советские граждане выпивали даже на улице. И это считалось вполне нормальным. Ведь самое главное — это вести себя тихо и никому не мешать. Тогда многие люди собирались у подъездов, а иногда даже на детских площадках. Сейчас, конечно же, сложно представить такую картину. Ведь выпивать в общественных местах строго запрещено. Кстати, раньше многие советские граждане сдавали бутылки. За это им могли заплатить небольшую сумму.
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