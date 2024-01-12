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Проверенный способ размножения герани

Укорените пеларгонию и другие цветы в мощном растворе! Меньше, чем за неделю появится каллюс и первые нежные корешки. Раствор достаточно прост, бюджетен, но от этого не менее эффективен! Попробуйте укоренить герань по-новому.


Обработка черенков



Прежде всего, отберите правильные черенки. У пеларгонии быстрее всего укореняются те, которые были срезаны под стеблем. Лишние листья удалите, оставьте 2-3.



В 1 л воды растворите 0,5 ч. л. порошка Корневин. Это один из самых дешёвых, при этом эффективных препаратов для ускоренного корнеобразования.



В стаканчик 100 мл налейте буквально 20 мл такой подкормки. Расставьте черенки герани. Оставьте на 3-5 дней.


Пересадка укоренившихся черенков



Когда увидите каллюс (зачатки корней), черенки можно пересаживать. Заранее подготовьте торф, пролейте таким же раствором Корневина, как выше, тем самым увлажните грунт. Наполните им стаканчики 200 мл. Высадите черенки — каждый в индвидуальный стаканчик.

Уточнение Если высадить сразу в горшок большого объёма, то черенок может погибнуть.

Благодаря укоренению с помощью дешёвого порошка пеларгония укоренится в считанные дни! И её можно будет спокойно высадить в новый горшок.



Это просто и доступно каждому! Укорените пеларгонию и другие комнатные цветы за короткий промежуток времени.
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Гераньразмножение

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