11 привычных продуктов, которые смело можно исключить из рациона и ничего не потерять

Рано или поздно каждый человек начинает задумываться о том, что он ест, особенно когда на глаза попадаются различные статьи о «пищевом мусоре», полезных и вредных продуктах, диетах и прочем. Если вы решили изменить свое питание, возможно, вас заинтересуют следующие альтернативы популярной еде, которые помогают поддерживать организм в тонусе и не приводят к проблемам со здоровьем.
1. Цветная капуста вместо картофеля
Пюре из цветной капусты лучше насыщает, не вызывает тяжести
Картофельное пюре является одним из самых популярных блюд в нашей стране, которое хозяйки готовят не только по будням, но и в праздничные дни. Однако у овоща есть один существенный минус – высокий гликемический индекс, который приводит к резким скачкам сахара в крови. В результате глюкоза быстро исчезает из крови и чувство голода возвращается с невероятной скоростью.
Намного полезнее считается пюре из цветной капусты – оно менее калорийное, более питательное, при этом почувствовать разницу во вкусе с картофельным практически невозможно. Такое блюдо прекрасно утоляет голод и не вызывает чувство тяжести в желудке. Если члены вашей семьи решительно настроены против капусты, смешайте ее с картофелем в соотношении 1:1 и добавьте вместо соли немного свежей зелени. Получится почти классический гарнир, однако польза возрастет в разы.
2. Черная фасоль вместо пшеничной муки
О том, что черная фасоль может заменить муку, знают немногие
Обычно пшеничную муку рекомендуют заменять рисовой или миндальной, а вот вариант с бобовыми даже не звучит. И очень зря. Черная фасоль содержит большое количество протеина и отличается прекрасным вкусом, хотя многие и считают ее малопривлекательной. Когда будете заниматься выпечкой, попробуйте вместо одного стакана муки положить в тесто один стакан пюре их черной фасоли.
3. Шпинат вместо листьев салата
В шпинате больше витаминов и минералов
На первый взгляд кажется, что менять одну зелень на другую – это абсурд. Однако мы готовы с этим поспорить. Дело в том, что в шпинате содержится в два раза больше калия, кальция, железа, белка, а также витаминов A, C и группы B, чем в любом другом листовом овоще. Кроме того, в его состав входит много клетчатки, магния и фосфора. Разница во вкусе с листьями салата практически не ощущается, зато шпинат имеет большую питательную ценность.
4. Цикорий вместо кофе
Цикорий хорошо бодрит, хотя в нем и нет кофеина
Кофе является одним из самых любимых напитков многих людей. С него начинается наше утро, мы заказываем его в кафе, когда встречаемся с другом или партнером по работе, да и в целом, воспринимаем его как незаменимую составляющую ежедневного рациона. Увы, мало кто задумывается о том, что в одной чашке напитка содержится около 95 мг кофеина, злоупотребление которым приводит к учащенному сердцебиению, бессоннице, тошноте, беспокойству и другим, не очень приятным симптомам.
Если вы часто сталкиваетесь с такими побочными эффектами, замените кофе на цикорий – он бодрит не хуже, но при этом в его составе нет кофеина. Еще одна достойная альтернатива – матча. Это растертый в порошок зеленый чай, содержащий L-теанин –аминокислоту, которая снижает уровень стресса. К сожалению, у нас в стране напиток не слишком популярен, хотя его польза не вызывает никаких сомнений.
5. Жареный нут вместо картофельных чипсов
По вкусу и хрусту нут практически не отличается
Смотреть любимый сериал или общаться дома с друзьями гораздо приятнее в компании хрустящих чипсов. К сожалению, пользы в них мало. Несмотря на то, что все прекрасно знают об этом факте, немногие готовы отказаться от любимого продукта, попросту потому что не могут найти ему полезную альтернативу. Предлагаем попробовать следующий вариант: поджарьте на сковороде с любимыми специями…нут. Да-да, по вкусу и хрусту он практически ничем не отличается от картофельных чипсов, вот только пользы от него намного больше. В состав нута входит большое количество клетчатки и магния – минерала, который улучшает работу нервной системы и контролирует уровень сахара в крови.
6. Тофу вместо мяса
Тофу создают из соевого молока
Тофу представляет собой продукт, созданный из соевого молока, который является прекрасным источником белка и полезных аминокислот. Если захотите на время исключить из рациона мясо, тофу станет прекрасной альтернативой. Недостатком и одновременно преимуществом соевого продукта является то, что он практически не имеет вкуса, но при этом легко впитывает в себя посторонние. Поэтому, чтобы получить нужные вкусовые характеристики, просто замаринуйте его в любимом соусе.
7. Замороженные бананы вместо мороженого
Замороженные бананы нужно перебить в блендере
На улице лето, а значит, лидером в списке любимых продуктов стало мороженое. Вот только его традиционная версия чересчур калорийна и к тому же содержит много сахара, что может отрицательно сказаться на здоровье. Если не хотите отказываться от классического летнего десерта, но при этом беспокоитесь о своей фигуре, попробуйте заменить его на замороженные бананы, перемолотые в блендере. Это легкий натуральный десерт, не содержащий сахара и молочных продуктов (особенно актуально для людей, у которых непереносимость лактозы). Плюс, в нем минимум калорий, поэтому вы можете отведать его в любое время, даже вечером, не переживая о вреде для фигуры.
8. Авокадо вместо майонеза
Крем-соус из авокадо можно использовать для бутербродов
Майонез – один из самых популярных соусов, который используют для заправки салатов, маринования мяса и рыбы, приготовления бутербродов и так далее. Обычно в его состав входят яйца, масло и кислота (лимонный сок либо уксус) – на первый взгляд, абсолютно безвредное сочетание продуктов. Однако при регулярном употребление, майонез может навредить здоровью из-за содержания большого количества насыщенных жиров. Кроме того, редко кто готовит домашний майонез, большинство покупают готовый, в котором содержится много вредных компонентов.
Авокадо – это тоже жиры, но уже полезные. Кроме того, в его составе – питательные вещества, витамины и минералы, которые положительно воздействуют на организм.
9. Листья салата вместо лаваша
В листья салата можно завернуть почти любую начинку
Эту замену нельзя назвать идеальной, однако отказ от углеводов в пользу свежей зелени хотя бы раз в неделю – прекрасное решение. Любой бутерброд или сэндвич станет намного полезнее и питательнее, если в качестве основы использовать не лаваш, а лист салата. Получится простой и быстрый перекус, который со временем вполне может стать составляющей вашего рациона на постоянной основе.
10. Киноа вместо овсянки
В киноа больше белка и клетчатки
Оба этих продукта являются очень полезным и прекрасно вписываются в здоровый и сбалансированный рацион. Однако если выбирать между киноа и овсянкой, лучше остановиться на первом варианте, так как в нем содержится больше белка и клетчатки. Для удобства можете чередовать их, чтобы внести разнообразие в меню.
11. Яблочное пюре вместо сахара
Сахар очень калорийный, в отличие от яблочного пюре
Такая замена продуктов позволит сделать блюдо сладким и, одновременно, существенно снизить его калорийность. В чашке сахара может содержаться около 770 ккал, в то время как в чашке несладкого яблочного пюре содержится всего 100 ккал. Разница на лицо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии