11 привычных продуктов, которые смело можно исключить из рациона и ничего не потерять

1. Цветная капуста вместо картофеля

Пюре из цветной капусты лучше насыщает, не вызывает тяжести

2. Черная фасоль вместо пшеничной муки

О том, что черная фасоль может заменить муку, знают немногие

3. Шпинат вместо листьев салата

В шпинате больше витаминов и минералов

4. Цикорий вместо кофе

Цикорий хорошо бодрит, хотя в нем и нет кофеина

5. Жареный нут вместо картофельных чипсов

По вкусу и хрусту нут практически не отличается

6. Тофу вместо мяса

Тофу создают из соевого молока

7. Замороженные бананы вместо мороженого

Замороженные бананы нужно перебить в блендере

8. Авокадо вместо майонеза

Крем-соус из авокадо можно использовать для бутербродов

9. Листья салата вместо лаваша

В листья салата можно завернуть почти любую начинку

10. Киноа вместо овсянки

В киноа больше белка и клетчатки

11. Яблочное пюре вместо сахара

Сахар очень калорийный, в отличие от яблочного пюре