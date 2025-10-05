Рыцари в лаптях: почему японские самураи носили странные сандалии, а не нормальные сапоги

Чего точно не получится увидеть на ногах японского самурая, так это «классической» обуви с закрытым носком. Со стороны и вовсе может показаться, что все древние японцы ходили в одних только носках. Так ли это на самом деле и почему в стране восходящего солнца никто не додумался до нормальных туфлей, сапог или ботинок?
Никаких ботинок. |Фото: livejournal.com.
Обувь с закрытым носком в Японии была, хотя и не пользовалась большой популярностью ни среди простых людей, ни среди знати. Обувь с закрытым носом называлась цурумаки и кегуцу. По сути, это обычные кожаные туфли, конструкция которых иногда дополнена мехом. Широкого распространения такая обувь не получила в первую очередь в виду сложности ее изготовления, а во вторую - в силу ее банальной ненадобности: климат в Японии достаточно теплый, даже зимой.
Носили что-то вроде лаптей. |Фото: littletravel.ru.
Куда чаще на ногах японцев, в том числе воинского сословия можно увидеть варадзи, нечто среднее между восточноевропейскими лаптями и античными сандалиями из Средиземноморья. Конструкция у варадзи предельно проста: это очень плотная плетенная из соломы подошва с приделанными к ней шнурками и петлями для крепления на ногах. Носилась такая обувь как на босую ногу, так и вместе с японскими плотными носками таби с отделенным большим пальцем.
Традиционная обувь. |Фото: fotostrana.ru.
Почему японцы многие столетия предпочитали варадзи «нормальной» обуви с закрытым носком? Как уже было отмечено, в Японии весьма мягкий климат. При этом мощной соломенной подошвы более чем достаточно для эффективного отделения сырой и холодной земли от ноги. При этом в Японии с древних времен было не принято ходить в обуви внутри помещения. И здесь варадзи были как нельзя кстати. Такая обувь легко снималась с ноги и так же легко надевалась на нее обратно.
Носки и лапти. |Фото: teroganian.livejournal.com.
При этом, как и восточноевропейские лапти, варадзи имели крайне незначительный срок службы. Если погода была сырой, японец мог сносить до двух-трех пар варадзи за одну неделю. Поэтому производство такой обуви стояло на потоке. Почти каждая семья в Японии умела вязать такие сандалии. Интересно и то, что используются они по сей день. Правда в наше время носят такую обувь только буддистские монахи.
