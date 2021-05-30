Ошибки хранения одежды и обуви

Порой мы не задумывается о том, как правильно хранить зимние вещи, и допускаем банальные ошибки. Например, складываем шубу в вакуумный пакет, вешаем кашемировое пальто в шкаф, выносим коньки в подвал или на балкон.

Мы насчитали 13 досадных ошибок, из-за которых сложенные на хранение теплые вещи приходят в негодность или теряют товарный вид.



1. Недочистить или недосушить обувь

2. Убирать вещи из натуральных материалов в вакуумные мешки

3. Неправильно хранить вещи из кашемира

4. Выносить коробки с обувью на балкон

5. Плотно складывать шапки

6. Убирать обувь в неподходящие коробки

7. Одежду после химчистки сразу вешать в шкаф

8. Сворачивать мембранные куртки

9. Не проветривать вещи из натуральных материалов

10. Не проверять карманы

11. Использовать пластиковые контейнеры и чехлы

12. Защищать от моли только одежду

13. Выносить коньки в подвал, гараж или на балкон

Если вы правильно почистите и высушите зимнюю обувь перед хранением, она прослужит гораздо дольше. Засохшую грязь можно снять при помощи скребка, а для сложных загрязнений пригодится специальный пятновыводитель.После чистки желательно обработать обувь водоотталкивающим средством и дать ей полностью высохнуть. В противном случае в любимых сапогах может появиться плесень или неприятный запах.Специалисты не рекомендуют использовать вакуумные пакеты для хранения изделий из чистой шерсти. Во-первых, в вакуумной среде отсутствует циркуляция воздуха, которая необходима таким материалам. Во-вторых, одежда может утратить свою пушистость.Волокна кашемира очень хрупкие, лишние перегибы и растяжение им ни к чему. Поэтому кашемировое пальто не стоит вешать в шкаф или сворачивать в рулон, лучше аккуратно сложить его в пакет и положить внутрь лист тонкой бумаги.Это снизит вероятность механического повреждения волокон.Из-за перепадов температур и влажности обуви грозит плесень или пересыхание, поэтому балкон и места рядом с батареями категорически не подходят для хранения. Лучше всего держать теплую обувь в темном месте с комнатной температурой и нормальной влажностью.Перед тем как убирать головные уборы, нужно почистить те, которые нельзя стирать, и постирать и высушить те, которые можно. Хранить их, плотно уложив всем скопом в пакет, не лучшая идея. Так они могут сильно помяться, особенно это касается полностью или частично меховых моделей.Даже если у них не жесткая форма и меховой, к примеру, только помпон — такие шапки лучше хранить отдельно, так как на них легко могут появиться заломы. Другие головные уборы можно аккуратно и свободно уложить в корзину или хлопковую сумку для хранения.Для того чтобы обувь сохранила презентабельный вид, ей требуется подходящая по размеру коробка. Если сапогам будет тесно, к следующей зиме на них образуются заломы, которые потом будет очень трудно расправить.В идеале в обувь следует еще и положить специальную колодку. Если такой нет, сгодится и свернутый журнал. Как вариант, можно набить сапоги бескислотной бумагой, например папиросной или пергаментом для выпекания. Газеты лучше не использовать, потому что чернила могут окрасить обувь.Многие размышляют следующим образом: вещи после химчистки точно чистые, можно сразу отправлять их в шкаф прямо так, как и забрали. Но так делать нельзя, лучше дать одежде проветриться в комнате с открытым окном или на балконе и после этого убрать в гардероб.Пакеты из химчистки могут задерживать влагу на вашей одежде, что приведет к появлению плесени, обесцвечиванию и неприятному запаху.Такую одежду рекомендуют хранить в расправленном виде. В сложенном состоянии она может находиться совсем недолго, ведь в месте сгибов мембранный слой рискует повредиться. Лучше всего хранить куртки в чехле, поскольку мембрана боится длительного контакта с пылью и может перестать «дышать».Помещение, где хранятся меховые и шерстяные вещи, тоже лучше проветривать, и на то есть 2 причины. Во-первых, воздух нужен для того, чтобы волокна шерсти сохранили свою форму. Во-вторых, моль не выносит свежий воздух и солнечный свет.Прежде чем убирать теплые куртки и пальто в дальний шкаф, обязательно стоит проверить и застегнуть все карманы. Случайно оставленный предмет может испортить вещь. Например, перчатки могут быть немного влажными, и если оставить их в куртке, от них может появиться плесень. Уж если что-то и можно забыть в карманах, пусть лучше это будет крупная купюра.Убирать одежду в пластиковые чехлы не лучшая затея, ведь там ткань не будет дышать. За несколько месяцев в закрытом пластиковом боксе вещи приобретут характерный застоявшийся запах, и их придется снова стирать. Лучше использовать сетчатые тканевые контейнеры или хотя бы картонные упаковки.Не только одежда, но и обувь может стать лакомством для моли. Особенно если на ней есть следы пота. Если оставить обувь без должного внимания, насекомые до нее обязательно доберутся. Во избежание подобных эксцессов помимо мытья стоит обработать обувь специальным средством от моли.Во избежание порчи коньков лучше не оставлять их в местах с резкими перепадами температуры и влажности. Для того чтобы коньки не растеряли часть фунционала к следующему сезону, нужно выполнить 3 шага: обработать ботинки средством для кожи, ослабить шнуровку, смазать лезвия маслом.