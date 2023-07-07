7 легендарных моделей BMW, на которые нужно взглянуть хотя бы глазком

Автомобили BMW, на которые стоит взглянуть каждому.
Компания BMW существует уже более ста лет. За это время производитель прошел большой путь и создал огромное число интересных и достойных автомобилей. Инженерное творчество конструкторов BMW заставляло ни одно поколение конкурентов плохо спать по ночам, и сейчас посмотрим почему. Вот "семерка" машин, которые стали легендами.
1. BMW 507
Передовой BMW 507, чуть не разорил компанию.
Этот спортивный родстер даже сегодня считается одной из самых красивых и интересных моделей. Публике машина была представлена в 1955 году. Нацелено авто было в первую очередь на американский рынок и позиционировалось, как главный конкурент Mercedes-Benz 300SL. Забавно, но попытка создать лучший автомобиль в истории, чуть не сделала компанию банкротом. Несмотря на то, что машину купили многие известные люди (Элвис купил сразу две такие машины), высокая цена отпугнула большинство клиентов. Спустя десятилетия этот автомобиль признали классикой, несмотря на провал продаж.
2. BMW M1
Инновационный BMW M1 был очень хорош.
Любимая добыча коллекционеров. Автомобиль производился с 1978 по 1981 год. Это был потрясающий среднемоторный суперкар. Первоначально в проекте должна была принимать участие и компания Lamborghini. Однако в партнерстве что-то пошло не так, и в итоге идею пришлось реализовывать «баварцам» в одиночку. Дизайн прототипа создал известный конструктор Поль Брак. Машина оказалась настолько удачной, что смогла впоследствии оказать существенное влияние на всю марку.
3. BMW Nazca
К сожалению BMW Nazca так и остался концептом.
Модель автомобиля, которую сегодня знают многие представители молодого поколения, главным образом по компьютерной игре Need For Speed. Вот только в жизни роскошному авто от Джурджаро так и было суждено остаться концепт-каром и выставочным образцом. Машина была слишком дорогой и смелой для широких (да и для мелкосерийных) продаж. Кстати, это первый автомобиль, в котором использовались энергопоглощающие бампера.
4. BMW M5
Настоящий король дороги - BMW M5.
Первый автомобиль этой серии появился еще в 1984 году. С тех самых пор машина становится только лучше год от года, как хорошее вино. Настоящий король автобанов одетый в костюм гражданского седана. Впоследствии появилась модель и в кузове универсал. Высокий уровень комфорта, надежность и огромный выбор дополнительного оборудования сделали этот автомобиль невероятно популярным.
5. BMW 850
Еще лучше и быстрее - BMW 850.
Роскошное купе, которое выпускалось «баварцами» в период с 1989 по 1999 год. Стоит такая красота порядка 100 тысяч долларов США. Машина успешно конкурировала по обе стороны Атлантического океана. На момент создания обладала самой передовой электроникой. Сегодня модель является любимым трофеем любого коллекционера.
6. BMW Z8
Баварец BMW Z8 побыл автомобилем Бонда.
Создание этого автомобиля оказало такое влияние на всю компанию BMW, что оно чувствовалось при производстве машин еще не один год. Автомобиль выпускался ограниченным тиражом после того, как был представлен широкой публике в 1997 году. Машина получилась необычайно добротной. Даже снялась в бондиане, в фильме «И целого мира мало».
7. BMW X5
Высокое качество и надежность в BMW X5.
Этот превосходный автомобиль заслужил свое доброе имя главным образом потому, что с самого начала акцентировал внимание на то, что «баварцы» умеют делать лучше всего – комфортное вождение. Славу авто принес и рекорд поставленный в свое время на гоночной трассе Нюрбургринг. Испытатели смогли разогнать прототип больше, чем на 300 км\ч.
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