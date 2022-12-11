Проблемы со здоровьем, на которые может указывать неожиданный набор веса

Представь ситуацию: ты ходишь в зал и лишь изредка позволяешь себе что-то, отличное от салата, куриной грудки и смузи. Почему же вес ползет вверх? Внезапный набор веса без объективных причин может быть симптомом болезни. Пора разобраться, какой!
1. Если ты еще и устаешь - гипотиреоз
Это первое, что проверяют при наборе веса. Щитовидная железа помогает регулировать метаболизм, и если она работает плохо, скорость пищеварения замедляется. Усталость, сухость кожи, выпадение волос - другие симптомы этого недуга. Впрочем, он отлично лечится.
2. Если у тебя еще и стресс - депрессия
При хроническом стрессе тебе необходимо постоянно с чем-то сражаться, терпеть выбросы адреналина и кортизола, так что жир откладывается, увы, прекрасно. Если ты еще и плохо спишь, устаешь, теряешь интерес к окружающему миру, вполне возможно, тебя одолела депрессия.
3. Если еще и не спишь по ночам - бессонница
Ничто не помогает наращивать килограммы так хорошо, как бессонные ночи (тогда делаешь все, чтобы лучше переживать дни, в том числе ешь). Если ты плохо спишь, замедляется метаболизм.
4. Если жир откладывается в неожиданных местах - синдром Кушинга
Очень редкое состояние (10-15 человек на миллион), вызываемое передозировкой кортизола в крови. Жир откладывается в области живота и на шее сзади, при этом конечности остаются стройными. Синдром часто сопровождается снижением уровня энергии, диабетом, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина.
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