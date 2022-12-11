Проблемы со здоровьем, на которые может указывать неожиданный набор веса

Представь ситуацию: ты ходишь в зал и лишь изредка позволяешь себе что-то, отличное от салата, куриной грудки и смузи. Почему же вес ползет вверх? Внезапный набор веса без объективных причин может быть симптомом болезни. Пора разобраться, какой!





1. Если ты еще и устаешь - гипотиреоз

2. Если у тебя еще и стресс - депрессия

3. Если еще и не спишь по ночам - бессонница

4. Если жир откладывается в неожиданных местах - синдром Кушинга