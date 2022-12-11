С нами не соскучишься!

8 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Эти компьютеры  - начало  перехода  неживой материи к  живому  сознанию...Примитивное  белковое  человечество  эти  ж...Там, где живет ин...
  • Александр Сумской
    Фотографии Сталина, Хрущева,... и Горбатого . А где лучший в мире генсек? Где Леонид Ильич?Почему жизнь в СС...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    так это очередной бляхер хворост засохший, заказ получил, деньгу получил и обкакался жидким стулом, мудак одно слово!Почему жизнь в СС...

Проблемы со здоровьем, на которые может указывать неожиданный набор веса

Представь ситуацию: ты ходишь в зал и лишь изредка позволяешь себе что-то, отличное от салата, куриной грудки и смузи. Почему же вес ползет вверх? Внезапный набор веса без объективных причин может быть симптомом болезни. Пора разобраться, какой! Проблемы со здоровьем, на которые может указывать неожиданный набор веса

1. Если ты еще и устаешь - гипотиреоз


Это первое, что проверяют при наборе веса. Щитовидная железа помогает регулировать метаболизм, и если она работает плохо, скорость пищеварения замедляется. Усталость, сухость кожи, выпадение волос - другие симптомы этого недуга. Впрочем, он отлично лечится.

2. Если у тебя еще и стресс - депрессия


При хроническом стрессе тебе необходимо постоянно с чем-то сражаться, терпеть выбросы адреналина и кортизола, так что жир откладывается, увы, прекрасно. Если ты еще и плохо спишь, устаешь, теряешь интерес к окружающему миру, вполне возможно, тебя одолела депрессия.

3. Если еще и не спишь по ночам - бессонница


Ничто не помогает наращивать килограммы так хорошо, как бессонные ночи (тогда делаешь все, чтобы лучше переживать дни, в том числе ешь). Если ты плохо спишь, замедляется метаболизм.

4. Если жир откладывается в неожиданных местах - синдром Кушинга


Очень редкое состояние (10-15 человек на миллион), вызываемое передозировкой кортизола в крови. Жир откладывается в области живота и на шее сзади, при этом конечности остаются стройными. Синдром часто сопровождается снижением уровня энергии, диабетом, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Проблемы со здоровьем, на которые может указывать неожиданный набор веса

И не забудьте:
Проблемы со здоровьем, на которые может указывать неожиданный набор весаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх