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Счастье по-советски: Как проводили свободное время в СССР в 1980-х


Счастливые моменты жизни советских людей.

Счастливые моменты жизни советских людей.

Конституция СССР гарантировала советским людям право на труд и право на отдых. Выезды на природу, прогулки по городу, отпуск в Крыму, рыбалка, посиделки на кухнях - всё это было и доставляло людям огромное удовольствие. В этом обзоре фотографии, на которых запечатлены моменты отдыха в далёкие 1980-е. И посмотрите, как счастливы эти люди.

1. Выезд на природу


Туристы-каэспэшники.

Туристы-каэспэшники.

 

2. Знакомство с городом


Воспитанники советского детского сада на прогулке.

Воспитанники советского детского сада на прогулке.

 

3. Путешествие на яхте


Под нежными лучами солнца.

Под нежными лучами солнца.

 

4. Стройотрядовцы


Практически ни одна глобальная стройка СССР не обошлась без студенческой рабочей силы.

Практически ни одна глобальная стройка СССР не обошлась без студенческой рабочей силы.

 

5. Семейный отдых


Счастливая молодая семья в сквере на Ленинском проспекте.

Счастливая молодая семья в сквере на Ленинском проспекте.

 

6. Грибной урожай


Выходные прошли удачно.

Выходные прошли удачно.

 

7. Вдвоём


Романтический ужин при свечах.

Романтический ужин при свечах.

 

8. Пикник на берегу Дона


Вкуснейшая свежая уха на рыбалке.

Вкуснейшая свежая уха на рыбалке.

 

9. Курортный сезон


Отдых на берегу Черного моря.

Отдых на берегу Черного моря.

 

10. Настольный теннис


Зона отдыха в Подмосковье.

Зона отдыха в Подмосковье.

 

11. Белые ночи в Ленинграде


Группа студентов отмечает выпускной.

Группа студентов отмечает выпускной.

 

12. Советский корпоратив


Дегустация вин в Новороссийске.

Дегустация вин в Новороссийске.

 

13. Прогулка на катамаране


На ривьерском пляже в Сочи.

На ривьерском пляже в Сочи.

 

14. Отдых на открытом воздухе


Ресторан «Зелёный попугай» В Сочи.

Ресторан «Зелёный попугай» В Сочи.

 

15. Поход по Киргизской ССР


Туристы на озере Иссык-Куль.

Туристы на озере Иссык-Куль.

 

16. Праздник Нептуна


Счастье по-советски: Как проводили свободное время в СССР в 1980-х

«День Нептуна» в молодежном лагере «Спутник».

 

17. Летний лагерь


Детская дача Московского автозавода им. Лихачева.

Детская дача Московского автозавода им. Лихачева.

 

18. Школьники-моделисты


Кружок старших моделистов-конструкторов.

Кружок старших моделистов-конструкторов.

 

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Счастье по-советски: Как проводили свободное время в СССР в 1980-хПодписаться на мой Instagram
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