Счастье по-советски: Как проводили свободное время в СССР в 1980-х

Счастливые моменты жизни советских людей.
Конституция СССР гарантировала советским людям право на труд и право на отдых. Выезды на природу, прогулки по городу, отпуск в Крыму, рыбалка, посиделки на кухнях - всё это было и доставляло людям огромное удовольствие. В этом обзоре фотографии, на которых запечатлены моменты отдыха в далёкие 1980-е. И посмотрите, как счастливы эти люди.
1. Выезд на природу
Туристы-каэспэшники.
2. Знакомство с городом
Воспитанники советского детского сада на прогулке.
3. Путешествие на яхте
Под нежными лучами солнца.
4. Стройотрядовцы
Практически ни одна глобальная стройка СССР не обошлась без студенческой рабочей силы.
5. Семейный отдых
Счастливая молодая семья в сквере на Ленинском проспекте.
6. Грибной урожай
Выходные прошли удачно.
7. Вдвоём
Романтический ужин при свечах.
8. Пикник на берегу Дона
Вкуснейшая свежая уха на рыбалке.
9. Курортный сезон
Отдых на берегу Черного моря.
10. Настольный теннис
Зона отдыха в Подмосковье.
11. Белые ночи в Ленинграде
Группа студентов отмечает выпускной.
12. Советский корпоратив
Дегустация вин в Новороссийске.
13. Прогулка на катамаране
На ривьерском пляже в Сочи.
14. Отдых на открытом воздухе
Ресторан «Зелёный попугай» В Сочи.
15. Поход по Киргизской ССР
Туристы на озере Иссык-Куль.
16. Праздник Нептуна
«День Нептуна» в молодежном лагере «Спутник».
17. Летний лагерь
Детская дача Московского автозавода им. Лихачева.
18. Школьники-моделисты
Кружок старших моделистов-конструкторов.
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