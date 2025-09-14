15 продуктов, которые стоит есть в определённое время для наибольшей пользы

Наверняка каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с тем, что поесть не всегда удаётся вовремя. А когда выпадает такая возможность, то хватаешь первое, что попалось под руку, не особо задумываясь над тем, правильно это или нет. Тем не менее, специалисты в области правильного питания настоятельно рекомендуют обратить внимание на то, что и, главное, в какое время мы едим.
1. Творог
Творог. \ Фото: spineuniverse.com.
Стоит ли говорить о том, что, как правило, большая часть людей ест творог в первой половине дня, то бишь с утра. Но как оказалось, лучше всего этот кисломолочный продукт есть во второй половине дня, желательно за пару часов до сна. Так вы поможете насытиться организму, не перегружая его, что благоприятно скажется не только на общем состоянии здоровья, а и на сне.
2. Сыр
Сыр. \ Фото: casasamaniego.com.
Сыр – то, что чаще всего используется для бутербродов и перекусов в любое время дня. Но этот продукт в отличие от творога лучше всего употреблять на завтрак. Так вы сможете избежать тяжести в животе и избавиться от возможного вздутия.
3. Орешки
Орешки. \ Фото:. google.com.
Орехи - ещё один пункт, вокруг которого возникают споры. И всё-таки специалисты пришли к единому мнению, заявив в один голос, что орешки лучше всего есть в первой половине дня в промежутках между завтраком и обедом. Такой перекус поможет утолить голод, не перегружая желудок, а также зарядит энергией и сведет на нет упадок сил.
4. Цитрусовые
Цитрусовые. \ Фото: twitter.com.
Извечный спор не утихает и вокруг цитрусов, а точнее апельсинов.
5. Бананы
Бананы. \ Фото: hashtag.al.
Бананы – ещё один продукт, который вызывает сомнения «есть или не есть». Есть, но вот только не с утра пораньше, как привыкло большинство, а ближе к обеду. Таким образом вы будете чувствовать себя бодро и легко, а не испытывать тяжесть, если съедите с утра натощак.
6. Яблоки
Яблоки. \ Фото: 1zoom.me.
А вот яблоки лучше всего есть в первой половине дня. Это тот фрукт, который станет приятным дополнением к завтраку. Яблоки помогают запустить пищеварительную систему. Ко всему прочему, полезные вещества, находящиеся в них, усваиваются гораздо быстрее, нежели во второй половине дня. Так что вы получите не только удовольствие от сочного и яркого вкуса, а и зарядитесь энергией на весь день.
7. Картошка
Картошка. \ Фото: pinterest.com.
Картофель.. как быть и что с ним делать? Всё очень просто. Диетологи рекомендуют есть этот овощ в первой половине дня, желательно с утра и до обеда. За счёт его довольно-таки высокой калорийности, вечером он усваивается и переваривается гораздо дольше, нежели днём.
8. Кабачки
Кабачки. \ Фото: mobile.twitter.com.
Кабачки – прекрасная альтернатива для сытного и лёгкого ужина. Благодаря им вы насытите свой организм, в разы сократив набеги к холодильнику перед сном, а также проснётесь бодрыми и свежими, что немаловажно в нашей повседневной суетливой жизни.
9. Томаты
Помидоры. \ Фото: retete-usoare.eu.
Помидоры лучше всего есть в обеденное время. Они отлично справляются с нормализацией пищеварительной системы и поджелудочной железы, что благоприятно сказывается на всём организме. К сожалению, если есть помидоры в вечернее время или перед сном, то на утро можно проснуться с отёками.
10. Рис
Рис. \ Фото: google.com.
Что касается риса, то есть его лучше всего в обед или на завтрак. Так вы сможете насытить свой организм сполна и на несколько часов напрочь позабыть о чувстве голода.
11. Макароны
Макароны. \ Фото: boaforma.abril.com.br.
Макароны – то, что лучше всего подходит для завтрака или обеда. Особенно в сочетании с овощами или мясом. Такие блюда помогут установить баланс в организме, не нагружая его, при этом сохраняя чувство сытости на долгое время.
12. Гречка
Гречка. \ Фото: pinterest.com.
Несмотря на все лестные и хвалебные оды гречке, есть её всё-таки стоит с утра или в обед. Эта крупа с лёгкостью утолит голод, зарядит энергией и повысит трудоспособность, снизив усталость. А вот употребление гречки в вечернее время чревато тяжестью в желудке.
13. Мясо
Мясо. \ Фото: omactiv.md.
Мясо – то, вокруг чего ведутся извечные споры. Если вы не хотите ощутить всю тяжесть бренного мира у себя в желудке, то откажитесь от употребления мясных продуктов вечером, а тем более перед сном. Лучшее время для поедания мяса – утро и обед. Так у вас есть все шансы утолить свой голод, не перегружая организм.
14. Сладости
Сладости. \ Фото: pureairion.com.
Сладости – то, без чего многие не представляют свою жизнь. И всё бы ничего, да вот только сладкое лучше всего есть в первой половине дня или же на перекусы между приёмами пищи. Так вы будете чувствовать себя более легко и комфортно, нежели от куска торта перед сном.
15. Горький шоколад
Горький шоколад. \ Фото: arts-et-gastronomie.com.
И финальный штрих – чёрный шоколад. Да-да, тот самый, который нравится единицам. Очень зря. Этот продукт богат антиоксидантами, а ещё он отличный борец с унылым состоянием и хандрой, которая накатывает внезапно. Поэтому, если вы хотите чувствовать себя бодро, ешьте тёмный шоколад с утра или в первой половине дня в качестве перекусов.
