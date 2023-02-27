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Чего мы не знали о витаминах и минералах

Правильно употребляя витамины, вы можете добавить себе десять лет жизни! Даже самые экзотические пищевые сочетания не могут содержать все необходимые человеку витамины и минералы, но в некоторых продуктах концентрация полезных веществ намного выше.

В ходе недавних исследований выяснилось, что хотя кальций и полезен для костей, но витамин К ещё полезнее. Прощай, молоко, привет, бананы!

Чего мы не знали о витаминах и минералах


В 1912 году польский биохимик Казимир Функ впервые ввёл понятие витаминов. Он называл их «vital amines» то есть «амины жизни».

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Некоторые исследования показали, что крем «Медерма» (содержащий витамин Е и экстракт лука) на самом деле бесполезен при заживлении шрамов.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Попадание на кожу витамина Е вызывает дерматит примерно у 30% людей.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Недостаток йода может вызвать заболевание щитовидной железы, при котором опухает шея. Он также может вызвать замедление роста у ребёнка.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Для восполнения недостатка йода была введена в употребление йодированная соль, и с тех пор средний IQ на планете вырос.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Семена конопли имеют практически оптимальное соотношение жирных кислот, полезных для сердца и иммунной системы.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

В мужском организме витамин Д взаимосвязан с тестостероном. Чем больше солнечного света получает мужчина, тем выше его уровень тестостерона

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Чёрная сапота – разновидность хурмы, вкусом напоминающая шоколад, — содержит вчетверо больше витамина С, чем обычный апельсин.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Если подержать бананы на солнце, в них увеличится количество витамина Д.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

НАСА заставляло своих астронавтов есть глину, чтобы укрепить кости в состоянии невесомости. Благодаря сочетанию минералов в глине, содержащийся в ней кальций усваивается лучше, чем чистый кальций.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

В экстремальных условиях чай из сосновых игл может быть источником витамина С, что продемонстрировали жители Ленинграда во время осады. Также считается, что сосновые иглы предотвращают цингу.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

В сценах с употреблением кокаина актёры обычно используют порошок лактозы. В случае непереносимости лактозы используется порошок витамина В.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Употребление в пищу печени полярного медведя могло бы вас убить, благодаря невероятно высокому содержанию в ней витамина А. Эскимосы обычно закапывают печень после разделки туши, чтобы её не съели собаки.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Чтобы получить передозировку калия, надо съесть 400 бананов за 30 секунд.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Стронций, как элемент родственный кальцию, иногда назначают при лечении переломов и для укрепления костей. В некоторых случаях он действует эффективнее, чем кальций!

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Внутривенный витамин Е продавали в 1980-х годах без одобрения Управления по продовольствию и лекарствам, так как считалось, что витамин не может принести вред. После смерти 40 младенцев доктор Карл Боденштейн смог убедить конгресс, что это лекарство опасно, хотя фармкомпании обвиняли его в клевете.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Порция перца чили содержит в 400 раз больше витамина С, чем порция апельсинов.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

При наименовании витаминов пропущены буквы от Е до К, потому что витамины под пропущенными буквами оказались либо подтипами витамина В, либо ошибочными открытиями.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Меласса, или чёрная патока, необычайно полезна, хоть и является побочным продуктом при производстве сахара. Она содержит значительное количество кальция, магния, витамина В6, калия и железа.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

В девяти печёных картофелинах содержится более чем достаточно калорий и основных аминокислот на сутки для человека весом около 65 кг.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Многочисленные исследования показывают, что витамин С и другие пищевые добавки не снижают риск заболевания простудой или гриппом.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

В 1990-х годах был создан «золотой рис», обогащённый витамином А. Он мог бы способствовать предотвращению детской слепоты во многих странах, но был запрещён из-за предубеждения против ГМО продуктов.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Картофель очень полезен. Если питаться только картофелем, вам будет не хватать кальция и омега 3, однако вы получите намного больше питательных веществ, чем могли бы подумать.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Четыре столовых ложки кленового сиропа содержат больше кальция, чем такое же количество молока, и больше калия, чем целый банан.

Чего мы не знали о витаминах и минералах

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