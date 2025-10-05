Зачем африканцы подвешивают носорогов вниз головой и катают на вертолете по всему материку

Нередко в Африке можно наблюдать картину, когда в небе парит вертолет с носорогом, подвешенным вниз головой. Незнающий человек может расценить такой способ транспортировки как издевательство над животным. Но на самом деле, все совсем не так. Зачем же африканцы это делают?
Подобный способ транспортировки является научным экспериментом, финансируемым Министерством окружающей среды Намибии / Фото: tuapsevesti.
Действительно, такая практика существует и о жестоком поведении с животными речь не идет. Подобный способ транспортировки является научным экспериментом, финансируемым Министерством окружающей среды Намибии. Более того, он дает возможность предотвратить сокращение численности черных носорогов и спасти целую популяцию.
1. Охота на носорогов
Браконьеры есть везде, на этом континенте их тоже предостаточно и цель их зачастую именно носороги / Фото: news.myseldon.com
Браконьеры есть везде. На этом континенте их тоже предостаточно и цель их зачастую именно носороги. Никакие методы борьбы не помогают, так как добыча им приносит немалые деньги.
По размерам черные носороги поменьше своих белых сородичей, но маленькими их тоже не назовешь / Фото: pixels.com
По размерам черные носороги поменьше своих белых сородичей, но маленькими их тоже не назовешь. В среднем они весят до двух тонн и имеют туловище, которое в длину достигает более трех метров.
Браконьерам интересны именно рога носорогов, которые в восточной медицине имеют особую ценность / Фото: nevsedoma.com.ua
Браконьерам же интересны именно рога, которые в восточной медицине имеют особую ценность. Там считают, что они чуть ли не чудо-средство от множества заболеваний.
Один большой такой рог имеет внушительную массу – от двадцати килограммов и стоит более миллиона долларов / Фото: o-prirode.com
Один большой такой рог имеет внушительную массу – от двадцати килограммов и больше. За один килограмм цена составляет 65 000 долларов. Получается, что стоимость всего рога равна 1 300 000 долларов. Естественно, браконьеры готовы рисковать.
2. Что происходит с популяцией
На текущий момент ситуация с численностью черных носорогов критична – численность популяции снизилась до минимальных показателей / Фото: dogcatdog.ru
На текущий момент ситуация с численностью черных носорогов критична – численность популяции снизилась до минимальных показателей. Большая часть животных проживает в заповедных зонах и национальных парках. Им здесь находиться более безопасно, чем в условиях дикой природы. Но появляется другая сложность.
Так как носорогов слишком мало, возникает стандартная проблема под названием инбридинг / Фото: newslocker.com
Так как носорогов слишком мало, возникает стандартная проблема под названием инбридинг, то есть скрещивание происходит между особями, имеющими близкое родство. В ситуации с людьми это явление привело к вырождению могущественной королевской европейской династии Габсбургов. У них по причине браков между близкими родственниками появилось очень много генетических болезней.
Чтобы исключить скрещивание между особями, имеющими близкое родство, носорогов из одной стаи перевозят в другую / Фото: YouTube
С животными ситуация аналогичная. Еще и сопротивляемость организма к различным заболеваниям существенно снижается, что связано с отсутствием геномного разнообразия и различных вариаций ответа на те или иные патогены. В связи с этим молодых особей забирают из одной стаи и перевозят в другую.
3. Почему для транспортировки выбрали такой необычный метод
Транспортировка вниз головой - единственный безопасный способ для животного / Фото: blog.stanis.ru
При транспортировке в специальных ящиках в лежачем положении у носорогов страдал мышечный каркас / Фото: 123ru.net
На самом деле – это единственный безопасный способ перевозки для носорога. Специалисты перепробовали несколько вариантов. Прежде чем животное перевозить, его усыпляют. При транспортировке в специальных ящиках в лежачем положении у носорогов страдал мышечный каркас. В этом положении мышцы столь большой вес удержать не способны. У отдельных особей легкие пережимались.
В ходе исследований ученые выяснили, что наиболее подходящий вариант – это прицепить животное к вертолету вниз головой / Фото: tourister.ru
Ветеринар Р. Рэдклифф (Корнельский университет) работал над поиском максимально безопасного положения животного при перевозке. В ходе своих исследований он выяснил, что наиболее подходящий вариант – это прицепить животное к вертолету вниз головой. На первый взгляд идея кажется жестокой и бредовой. В реальности же все наоборот и методика действительно работает.
