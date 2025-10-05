Зачем африканцы подвешивают носорогов вниз головой и катают на вертолете по всему материку

Подобный способ транспортировки является научным экспериментом, финансируемым Министерством окружающей среды Намибии / Фото: tuapsevesti.ru

1. Охота на носорогов

Браконьеры есть везде, на этом континенте их тоже предостаточно и цель их зачастую именно носороги

По размерам черные носороги поменьше своих белых сородичей, но маленькими их тоже не назовешь

Браконьерам интересны именно рога носорогов, которые в восточной медицине имеют особую ценность

Один большой такой рог имеет внушительную массу – от двадцати килограммов и стоит более миллиона долларов

2. Что происходит с популяцией

На текущий момент ситуация с численностью черных носорогов критична – численность популяции снизилась до минимальных показателей

Так как носорогов слишком мало, возникает стандартная проблема под названием инбридинг

Чтобы исключить скрещивание между особями, имеющими близкое родство, носорогов из одной стаи перевозят в другую

3. Почему для транспортировки выбрали такой необычный метод

Транспортировка вниз головой - единственный безопасный способ для животного

При транспортировке в специальных ящиках в лежачем положении у носорогов страдал мышечный каркас

В ходе исследований ученые выяснили, что наиболее подходящий вариант – это прицепить животное к вертолету вниз головой