Мясная кухня очень разнообразна: шашлык, буженина, бекон, отбивная, котлеты, тефтели, свиные ребрышки, свиные ушки, холодец, курица-гриль. Мы решили представить, что будет, если люди перестанут есть мясо.
Улучшение экологии
Животноводство сегодня признается одним из главных факторов, разрушающих экологию планеты. Оно производит почти 20% выбросов всех парниковых паров (больше всех видов транспорта) и занимает огромные территории сельхозугодий, под которые вырубаются ценные леса.
С 1950-х годов под нужды животноводства было уничтожено больше 50% тропических лесов.
Кратко о вреде животноводства: оно производит 9% углекислого газа CO2; 37% попадающего в атмосферу метана, который в 23 раза эффективнее обогревает планету, чем углекислый газ; 64% аммония, образующего кислотные дожди; 65% оксида азота, который в 296 раз превышает потенциал глобального потепления от СО2.
По информации BBC, на 20 млн. французских коров приходится 6,5% всех выбросов парниковых газов в стране: каждый год рогатый скот выделяет 26 млн. тонн метана.
Ещё в 2009 году Министр здравоохранения Великобритании Эндрю Бернем сказал, что если поголовье скота уменьшится на 30%, то сельскохозяйственный сектор к 2030 году будет выбрасывать в атмосферу на 50% меньше углекислоты, чем сейчас. При этом численность людей, умирающих от сердечных заболеваний, будет снижаться на 18 тысяч в год.
Одним словом, если человек сократит потребление мяса – однозначно улучшится экология.
Мясо и рентабельность
Фермерских животных сегодня насчитывается 16, 8 миллиардов, то есть в два с лишним раза больше, чем людей. При этом животные намного больше едят. Подсчитано, что все животные, которых выращивают для производства мясных продуктов, потребляют больше белков, чем производят. У свиней это соотношение 1/9, у куриц – 1/5.
10 килограммов зерна, скормленных животным, дает всего 1 килограмм мяса. Все остальное перерабатывается в навоз.
Производство и доставка к месту продажи 1 кг говядины потребляет столько же энергии, сколько сжигает 100-ваттная лампа в течение почти 20 дней.
Животных нужно кормить. Им нужны пастбища. И часто пищу для рогатого скота дешевле и дальновиднее закупать за рубежом, либо привозить туда свой скот. Так поступает США с Гаити – одной из самых бедных стран в мире, где большая часть плодородных земель используется под посадки люцерны, идущей в корм американским коровам.
Самый большой импортер пищи для животных – Евросоюз. 60% этой пищи поступает туда из южных стран.
Воды хватит на всех
Буквально сейчас США переживает «водный кризис». Дефицит воды – ещё одна из глобальных проблем Земли, напрямую связанная с животноводством.
В 2012 году Стокгольмский Международный институт воды опубликовал доклад, в котором предупредил о возможных последствиях неумеренного потребления мяса.
Один из авторов доклада, Малик Фолкенмарк в частности сказал: «Если человечество будет и дальше следовать нынешним тенденциям и повсеместно переходить на рацион, свойственный современной западной культуре, то к 2050 году воды не хватит для того, чтобы накормить 9 миллиардов. Воды хватит, если доля энергии от животной еды в рационе людей снизится до 5 %».
По данным того же доклада сейчас в сельском хозяйстве используется около 70 % пресных водных ресурсов планеты. С каждым годом ее требуется все больше. Потребность в энергии в течение следующих 30 лет вырастет по прогнозам на 60 %.
А животноводство «ест» очень много воды. Для производства одной порции говядины уходит больше 4542 литров воды, одной порции курицы – 1249 литров.
Еды хватит на всех
Мясную промышленность, рентабельность которой сомнительна, называют одной из причин голода в мире. Сегодня в мире голодают около миллиарда людей. Между тем, если брать статистику по США, 90 % всей сои, 80% всей кукурузы и 70% всего зерна там скармливается убойному скоту. Этих объемов хватило бы для того, чтобы накормить как минимум 800 миллионов голодающих. Даже сегодня мясо могут позволить себе далеко не все. Так, советник правительства Великобритании по вопросам экологии, сэр Криспин Текэл говорил, что с точки зрения логики все население Земли не может жить, питаясь только мясом. На планете просто нет таких ресурсов. Только 2.5 миллиарда человек (меньше половины всего населения) могут питаться таким образом, чтобы 35% потребляемых калорий получать из мясных продуктов. Больше всего мяса едят в США – 112 килограмм на человека в год, в Великобритании один человек съедает в год 71 килограмм мяса. В Индии – два килограмма. В США дети в возрасте от 7 до 13 лет съедают 6,5 гамбургеров каждую неделю. Рестораны американских сетей быстрого питания продают 6.7 миллиарда гамбургеров каждый год. Криспин Текэл: «Если бы весь мир придерживался вегетарианской диеты — питался бы растительной пищей и молочными продуктами, такими как молоко, сыр и масло, то тогда было бы достаточно пищи, чтобы уже сейчас накормить 6 миллиардов людей».
Мясозаменители
Искусственное мясо из стволовых клеток свиньи уже выращивают, однако вряд ли мясоеды скоро перейдут на него. Котлета пока стоит дороже $300.
От шашлыков, азу и прочих стейков человечеству будет отказаться сложно, но и есть столько мяса, сколько ест сегодня, оно уже не сможет. Во-первых, денег не хватит. Рост цен на мясо идёт уже в наши дни.
Через сто лет оно станет деликатесом, а разведение животных может стать новой «фишкой» высшего общества.
Из альтернатив мясу футурологи предрекают большое будущее насекомым. Пока это молодой, но стремительно развивающийся рынок. Такие компании как Chapul и Exo выпускают и продают батончики с перемолотыми жуками и кузнечиками, а фирма Bizarre Food выращивает и реализует личинки травяной моли.
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