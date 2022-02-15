Станчик - самый известный шут, который пережил трёх королей

Фрагмент картины «Прусская Дань», Ян Матейко./фото: thevintagenews.com
Станчик был самым известным придворным шутом в польской истории. Свою придворную карьеру он делал при дворах литовских князей и польских королей Александра Ягеллона, Сигизмунда I Старого и Сигизмунда II Августа. Сегодня мало что известно об этом шуте, и даже его имя и национальная принадлежность являются предметом спора. Но учёные уверены: такой человек действительно существовал.
Сигизмунд Старый и Станчик в замке Вавель, Ян Матейко.
Личность шута Станчика одна из центральных фигур в польской культуре. И свидетельств реальности его существования, утверждают учёные, более чем достаточно - в частности, картины художников XIX и XX веков.
Станчик обеспокоен новостями о взятии Смоленска.
Есть несколько источников, которые упоминают придворных шутов по именам Гаска и Станчик. Эти два имени фигурируют в двух коротких стихотворениях Яна Кохановского. Считается также, что эти два имени являются псевдонимами одного и того же человека.
Гамрат и Станчик, Ян Матейко./фото: flashgameshole.com
Шут изображен единственным человеком на королевском балу, который был обеспокоен новостями о том, что русские захватили Смоленск. Станчика иногда называют Станиславом Гаска, что является типичным польским именем. Тем не менее, это имя имеет гораздо более позднее происхождение и было придумано в конце XIX века, а не во времена жизни шута.
Станчик, художник Леон Вычулковский./фото: thevintagenews.com
В эпоху Возрождения рассказы о Станчике были известны по всей стране. Он стал еще более популярным в XIX веке и остается хорошо известным и до наших дней.
Станчик шутит над орлом Сигизмунда./фото: blogspot.com.by
Что особо интересно в этом шуте, это то, что он не просто трудился на ниве увеселения членов королевских дворов. Он вошел в историю, как умный и талантливый человек. Станчик прекрасно был осведомлен о текущей политической ситуации в Польше и позволял себе высказывания по поводу возможных перспектив. Была, например, такая история: какие-то "хлопьята" озорства ради напали на Станчика, сняли с него всю одежду и в таком виде отпустили. Выслушав сочувственные слова Сигизмунда Старого, шут сказал ему: "Это ещё ничего. Вот у тебя, король, отобрали Смоленск - а ты молчишь".
Станчик добрался до компьютерных игр./фото: flashgameshole.com
Станчик всегда использовал сатиру философски: пользуясь своим статусом шута, он критиковал политику правителей или предупреждал своих современников посредством острот «на грани фола». Его шутки сохранены многими писателями и историками, включая Мартина Кромера, Миколая Рея, Лукаша Горницки и многими другими. В историю вошла его поговорка «очень глупо выпускать медведя, который уже сидит в клетке». И с этим связана целая история.
Памятник в Варшаве, Ян Матейко. / Фото: flashgameshole.com
У короля Сигизмунда I Старого был огромный медведь, которого для него привезли из Литвы. Однажды в 1533 году он выпустил медведя в лесу, чтобы поохотиться на него. Во время охоты медведь впал в ярость и вызвал настоящую панику среди местных жителей, задрав нескольких крестьян и охотников. Впоследствии Станчик неоднократно вспоминал об этом в ехидной форме, желая предупредить короля об его политических промахах.
Памятник Станчику в Неполомице. / Фото: thevintagenews.com
После раздела Речи Посполитой в 1795 году Станчик стал популярной исторической фигурой. Многие из авторов относились к нему как к символу борьбы Польши за независимость. В польском искусстве он стал популярен благодаря творчеству художника Яна Матейко. Художник всегда изображал его с заинтересованным и задумчивым взглядом на его лице.
Станчик изображает зубную боль./фото: thevintagenews.com
Это одно из самых известных произведений художника Матейко, которое на само деле прославило его. Картина создала образ Станчика, который в итоге стал знаковым и наиболее распространенным в Польше. В XX веке образ Станчика был использован в пьесе «Свадьба» польского драматурга Станислава Выспяньского, в которой призрак шута посещает журналиста. В этой роли Станчик является символом патриотизма и скептической политической мудрости.
Подражание Станчику, ателье Zofia в Кракове. / Фото: flashgameshole.com
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