Как с помощью подручных средств избавиться от едкого запаха порошка

Многим нравится ощущение «свежести» после стирки – тот самый чистый аромат, который ассоциируется с порядком и уютом. Но иногда вместо него появляется резкий, навязчивый запах химии. Он будто прилипает к волокнам одежды, держится неделями (иногда месяцами), раздражая не только обоняние, а и кожу. Рассказываем, как избавиться от удушливого амбре с помощью простых, но эффективных лайфхаков.

Причина

Что поможет одежде вернуть нейтральный аромат

Использование уксуса

Сода

Свежий воздух

Может быть несколько причин, по которым возникает ярко выраженный запах порошка после стирки.Чаще всего причины кроются в составе и количестве моющих средств. Современные порошки и гели содержат ароматизаторы, поверхностно-активные вещества и добавки, которые, якобы, должны усиливать эффект свежести и чистоты. Если средства оказалось слишком много или машинка плохо выполаскивает бельё, его остатки остаются в волокнах ткани. Особенно это заметно на плотных материалах: полотенцах, постельном белье, спортивной и верхней одежде. Синтетика впитывает запахи сильнее, чем хлопок, поэтому «химический шлейф» на ней держится гораздо дольше.Иногда лучше всего использовать средства для стирки без запаха.Иногда проблема связана не с порошком, а с самой стиральной машинкой. Внутри барабана или в отсеке для моющих средств со временем накапливаются налёт и остатки бытовой химии. При нагреве они дают дополнительный запах, который впитывается в одежду. Если к этому добавить редкую чистку фильтра и резинового уплотнителя, эффект только усиливается. Однако есть ещё один момент – чувствительность кожи. Когда в ткани остаются частицы средства, они могут вызывать ощущение сухости, лёгкое жжение или зуд.Особенно это актуально для людей с чувствительной кожей и для детей. В таких случаях дело не в аллергической реакции на всё подряд, а в банальном переизбытке химии в волокнах.Избавиться от запаха порошка можно с помощью подручных средств.Во-первых, сократите дозировку порошка. Производители нередко указывают максимальное количество, но для обычной стирки его часто требуется меньше. Во-вторых, включайте дополнительное полоскание. Это простой способ удалить остатки средства, особенно если в доме вода жёсткая. В-третьих, периодически очищайте стиральную машину (запускайте пустой цикл при высокой температуре и используйте специальные средства для удаления накипи и налёта).Соблюдайте пару простых правил и ваше бельё всегда будет пахнуть чистотой и свежестью.Если запах уже въелся, можно перестирать вещи без порошка, добавив немного пищевой соды или уксуса в отсек для кондиционера (они помогают нейтрализовать остаточные ароматы). После стирки важно тщательно просушить бельё на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Иногда лучшим решение становится переход на гипоаллергенные средства без ярко выраженных отдушек.Уксус помогает избавиться от едкого запаха порошка, в том числе и от неприятного застоявшегося аромата.Добавление уксуса при полоскании одежды – простой и при этом действительно рабочий способ избавиться от навязчивого аромата. Как правило, такой метод помогает нейтрализовать накопившиеся ароматизаторы и отдушки, застрявшие в волокнах ткани, которые продолжают источать удушливый запах даже после того, как бельё было постирано. В остек для кондиционера влейте (ни в коем случае не лейте на одежду) примерно половину стакана столового уксуса (желательно девятипроцентного). При полоскании уксус вступает в реакцию с остатками щелочных компонентов порошка и помогает вымыть их из ткани. Заодно он слегка смягчает воду, что тоже улучшает результат. Многих пугает мысль о запахе уксуса, но переживать не стоит. После завершения цикла и нормальной сушки он полностью выветривается (на одежде не останется кислого аромата). Более того, ткань нередко становится мягче на ощупь, особенно если речь идёт о шерсти и хлопке. Ко всему прочему уксус помогает убрать лёгкий затхлый запах, если бельё какое-то время пролежало в барабане и «задохнулось». Однако важно знать меру. Постоянно и в больших количествах использовать уксус не стоит (как и любое средство, он хорош при разумном применении).Сода также поможет устранить все неприятные и застоявшиеся запахи на одежде и белье.Если вариант с уксусом вам не подходит, есть ещё одно простое и доступное средство – пищевая сода. Она работает иначе, но при этом также эффективна. Сода способна поглощать неприятные ароматы и одновременно вымывать их из ткани вместе с остатками моющих средств. Чтобы освежить вещи, добавьте пару столовых ложек бикарбонат натрия (лучше всего в барабан) и поставьте стирку на суперполоскание. Этот способ хорошо работает с джинсой, хлопком, шерстью и другими тканями с плотными волокнами – там, где запах обычно держится дольше всего, сода помогает вернуть ощущение нейтральной чистоты. При этом она действует мягко и не повреждает материал, если использовать её в разумных количествах.Сушка на свежем воздухе — идеальный способ избавиться от едкого запаха порошка.Иногда самый очевидный способ оказывается самым действенным. Свежий воздух по-прежнему работает лучше любых ароматизаторов и попыток заглушить навязчивый запах. Если есть возможность, развесьте вещи на балконе или на улице во дворе. Даже в прохладную погоду проветривание работает гораздо лучше, чем сушка в закрытом помещении. Важно, чтобы ткань не висела слишком плотно друг к другу. Чем свободнее развешаны вещи, тем лучше они проветриваются. Если сушите в помещении, откройте окна или обеспечьте циркуляцию воздуха. Застоявшийся воздух, наоборот, может «запереть» запах внутри ткани. Стоит также помнить о том, что машинная сушка иногда усиливает запах порошка. Тепло активирует остаточные отдушки, и аромат становится более ярко выраженным. Поэтому при резких запах лучше всего выбирать естественную сушку на свежем воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.