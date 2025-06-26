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Скандальные работы Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон — один из выдающихся фотографов ХХ века. Он уже давным-давно стал признанным классиком фотографии. Непревзойденный мэтр эротического жанра как-то произнес фразу, ставшую хрестоматийной: «Sex sells» («Секс помогает продавать»). Предлагаем вам подборку наиболее знаковых и знаменитых фотографий Ньютона. Скандальные работы Хельмута Ньютона Предупреждение! Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).


Скандальные работы Хельмута Ньютона

Джоди Фостер, 1987 год


Всемирную известность Ньютону принесла серия фотографий знаменитостей, на которых звезды изображены одновременно и чувственными, и холодными. Стоит отметить, сочетание несочетаемого в работах фотографа всегда вызывало множество дискуссий. Скандальные работы Хельмута Ньютона Моника Беллуччи Скандальные работы Хельмута Ньютона Рэйф Файнс Скандальные работы Хельмута Ньютона Мадонна Скандальные работы Хельмута Ньютона Синди Кроуфорд Скандальные работы Хельмута Ньютона Линда Евангелиста Скандальные работы Хельмута Ньютона Сигурни Уивер Скандальные работы Хельмута Ньютона Катрин Денев Скандальные работы Хельмута Ньютона Шаде Скандальные работы Хельмута Ньютона Творческий путь Хельмута Ньютона достаточно разнообразен и красочен, и для знатоков фотографии мастерство Ньютона в первую очередь связано с его мизансценами… Скандальные работы Хельмута Ньютона …которые сделали настоящий переворот в большом мире моды и фотографии. Скандальные работы Хельмута Ньютона «Календарь», 2001 год Скандальные работы Хельмута Ньютона Своеобразным результатом его творчества стала, наверное, одна из самых дорогих книг в мире под названием Sumo, опубликованная в 1999 году. Она содержала основные работы автора и стоила 3 тыс. долларов. Но эта книга поражает не только своей стоимостью и содержанием, но и своими параметрами и весом: размеры — 50 × 70 см, вес — 30 кг.
Скандальные работы Хельмута Ньютона Автор так рассказывал о себе и своем подходе к фотографии: «Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе. Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить. Мои работы очень вульгарны — творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью». Скандальные работы Хельмута Ньютона «Обнаженная в бассейне». 1975 год. На одном из аукционов эта фотография была продана за 15 000 долларов США. Скандальные работы Хельмута Ньютона Надя Ауэрман — длинноногая модель из 80-90-х Скандальные работы Хельмута Ньютона Непрофессионалам сложно понять, в чем заключается мастерство некоторых его шедевров, но для того времени все, что ни делал Ньютон, он делал самым первым. Скандальные работы Хельмута Ньютона Его способность видеть в окружающем мире то, что не заметно большинству из нас, и привела его к всеобщему признанию. Скандальные работы Хельмута Ньютона «Бергстром над Парижем», 1970 год Скандальные работы Хельмута Ньютона Одна из самых известных работ Ньютона, его автопортрет. Справа — его верный помощник, а иногда наставник, — его жена. На аукционе Christie’s несколько лет назад эта фотография была продана за 140 000 долларов.

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