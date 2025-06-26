Скандальные работы Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон — один из выдающихся фотографов ХХ века. Он уже давным-давно стал признанным классиком фотографии. Непревзойденный мэтр эротического жанра как-то произнес фразу, ставшую хрестоматийной: «Sex sells» («Секс помогает продавать»). Предлагаем вам подборку наиболее знаковых и знаменитых фотографий Ньютона. Предупреждение! Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).
Джоди Фостер, 1987 год
Всемирную известность Ньютону принесла серия фотографий знаменитостей, на которых звезды изображены одновременно и чувственными, и холодными. Стоит отметить, сочетание несочетаемого в работах фотографа всегда вызывало множество дискуссий. Моника Беллуччи Рэйф Файнс Мадонна Синди Кроуфорд Линда Евангелиста Сигурни Уивер Катрин Денев Шаде Творческий путь Хельмута Ньютона достаточно разнообразен и красочен, и для знатоков фотографии мастерство Ньютона в первую очередь связано с его мизансценами… …которые сделали настоящий переворот в большом мире моды и фотографии. «Календарь», 2001 год Своеобразным результатом его творчества стала, наверное, одна из самых дорогих книг в мире под названием Sumo, опубликованная в 1999 году. Она содержала основные работы автора и стоила 3 тыс. долларов. Но эта книга поражает не только своей стоимостью и содержанием, но и своими параметрами и весом: размеры — 50 × 70 см, вес — 30 кг. Автор так рассказывал о себе и своем подходе к фотографии: «Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе. Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить. Мои работы очень вульгарны — творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью». «Обнаженная в бассейне». 1975 год. На одном из аукционов эта фотография была продана за 15 000 долларов США. Надя Ауэрман — длинноногая модель из 80-90-х Непрофессионалам сложно понять, в чем заключается мастерство некоторых его шедевров, но для того времени все, что ни делал Ньютон, он делал самым первым. Его способность видеть в окружающем мире то, что не заметно большинству из нас, и привела его к всеобщему признанию. «Бергстром над Парижем», 1970 год Одна из самых известных работ Ньютона, его автопортрет. Справа — его верный помощник, а иногда наставник, — его жена. На аукционе Christie’s несколько лет назад эта фотография была продана за 140 000 долларов.
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