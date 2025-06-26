Скандальные работы Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон — один из выдающихся фотографов ХХ века. Он уже давным-давно стал признанным классиком фотографии. Непревзойденный мэтр эротического жанра как-то произнес фразу, ставшую хрестоматийной: «Sex sells» («Секс помогает продавать»). Предлагаем вам подборку наиболее знаковых и знаменитых фотографий Ньютона. Предупреждение! Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).









Джоди Фостер, 1987 год