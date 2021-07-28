Alex Face – тайское лицо стрит-арта

Уличный художник из Таиланда Alex Face, практически никогда не рисует за пределами родного столичного Бангкока. По мнению художника, так он хранит дух города в себе, да и зданий-холстов здесь хватит на 100 жизней.









Одна из изюминок уличных рисунков этого автора – вы не всегда сможете понять, где рисунок начинается и где заканчивается. Alex Face считает это очень важным моментом. Интеграция в нашей жизни имеет большое значение и уличное искусство не должно быть исключением. Гармоничное сочетание стрит-арта с общей городской картинкой – лучшее, что можно придумать в качестве похвалы самому себе. На всех рисунках Alex Face присутствует малыш с тремя глазами: «Это душа. Мы все чувствуем с самого рождения и не признавать такие очевидные вещи было бы глупо».



















































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