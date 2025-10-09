Правда ли, что животных черного окраса реже забирают из приютов?

Если черная кошка перейдет дорогу — удачи не жди. Белые щеночки милее и дороже черных. В приютах уверены, что именно такие убеждения заставляют людей игнорировать черных питомцев, из-за чего те дольше ждут, когда их заберут в новые семьи, если вообще дожидаются. В США недавно опубликовали результаты исследования по этому вопросу — и эти результаты удивили даже специалистов.

В западной культуре черный цвет вот уже несколько веков стойко ассоциируется с чем-то злым, плохим или печальным. Возможно, именно поэтому люди подсознательно берут черных питомцев реже? В приютах даже появился такой термин как «эффект черной собаки». «Этот эффект настоящий, — говорит Мира Горовиц, основатель приюта для собак „Счастливчик", — Вот недавно у нас появилось 5 щенят, все очень пушистые, два беленьких и три черных. Белых разобрали в мгновение ока, а черные ждали несколько недель».В приютах, где животных усыпляют, если их долго никто не забирает, также заявляют, что именно черные животные чаще всего остаются так долго, что им приходится делать смертельный укол. «Людям иногда кажется, что черные собаки более опасны, — говори Хоук Хэнкок, исполнительный директор сообщества по защите прав животных, — Но это очень, очень несправедливо. На самом деле у человека больше шансов быть искусанным белым чихуахуа, чем большой черной собакой». В своем исследование Мира Горовиц решила не ограничиваться одними только сухими данными каких животных забирают из приютов, а каких нет, а и изучить другие факторы. Так, например, она выяснила, что если человек проводит с животными некоторое время, прежде чем забрать домой, то фактор внешнего вида питомца играет не такую уж и большую роль.На внешность больше обращают внимание желающие забрать собаку, но даже и они могут изменить свое мнение. А уж пришедшие за котиком и подавно ставят фактор внешности на один из последних пунктов в своем списке. Гораздо больше на выбор влияет то, как ведет себя кот, как мурчит, ластится ли, как смотрит в глаза, играется ли и вообще проявляет ли дружелюбие. При этом в современном обществе у людей часто нет возможности проводить время в приюте. Люди выбирают себе питомца по фотографии на сайте и приходят в приют уже за выбранным животным. И вот тут уже внешний вид играет большую роль — черных животных труднее сфотографировать, на фотографиях черных животных редко когда получается передать эмоции . Другим неожиданным фактором оказалась генетика. Среди животных ген черного цвета является доминантным — точно так же, как среди людей доминантным является ген карих глаз (около 80% людей по всему миру имеют карие глаза). То есть черных животных просто больше, чем каких-либо других расцветок. То есть если в приюте появилось одновременно 3 черных и один белый щенок, и в первый же день забрали одного черного и одного белого — то по статистике получается, что черных забирают меньше, но соответствует ли это действительности? В исследовании от 2012, в котором специалисты изучали причины, почему люди выбирают то или иное животное, одним из интересных результатов было то, что люди склонны выбирать то животное, которое выделяется на фоне других. Представьте, что перед вами 10 черных щенят и один рыжий — какого вы выберете? Точно такой же принцип работает и для кошек. Черных кошек рождается больше, и на их фоне любая кошка с трехцветной расцветкой будет забрана в разы быстрее. В приютах восточной Европы, а также в некоторых приютах запада существует также убеждение, что накануне Хеллоуина черных животных могут забирать из-за неких корыстных и совсем неблаговидных побуждений. Поэтому часто можно встретить, что весь октябрь приюты отказываются отдавать своих черных щенят и особенно — черных котят и даже взрослых кошек. Влияет ли это на финальные данные статистики? — Безусловно. Но в данном случае речь идет не о выборе семьи, которая пришла для питомцем, это решение самого приюта . «Увы, четкого и ясного одного ответа, почему в обществе существует такое предубеждение насчет черных животных — и соответствует ли оно истине, нет. Слишком много факторов. Действительно ли черных животных забирают реже, или черных животных просто больше? Или, если говорить о собаках, все упирается в то, что черные собаки обычно крупнее и за ними сложнее ухаживать?» — говорит Джули Моррис, вице-президент общества по защите животных