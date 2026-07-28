Как появился советский майонез «Провансаль», и почему его отказывались продавать за границей



Легендарный советский майонез. /Фото: bigtlt.ru, ixbt.com Легендарный советский майонез. /Фото: bigtlt.ru, ixbt.com

Ностальгия по советской эпохе неразрывно связана, как ни странно, со вкусами - по многим продуктам из СССР его бывшие граждане до сих пор скучают. Среди таких определённо остался майонез «Провансаль», который, хоть и существует сегодня, но совсем не тот, что был раньше. Ностальгия по советской эпохе неразрывно связана, как ни странно, со вкусами - по многим продуктам из СССР его бывшие граждане до сих пор скучают. Среди таких определённо остался майонез «Провансаль», который, хоть и существует сегодня, но совсем не тот, что был раньше.Но что более интересно, так это том, что он остался кулинарным воспоминанием только для жителей или гостей Союза, ведь при всех достоинствах этот продукт не экспортировали в другие страны.



Один из тех самых вкусов из СССР, по которым многие ностальгируют. /Фото: kaliningradtv.ru Один из тех самых вкусов из СССР, по которым многие ностальгируют. /Фото: kaliningradtv.ru

История этого майонеза началась ещё в довоенные годы. И, как это часто бывало тогда, его появление связано с именем знаменитого наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Известно, что он ездил в США и привёз оттуда множество лицензий на открытие в СССР производств различных продуктов пищевой промышленности, среди которых оказался и майонез. Первую прозводственную мощность для изготовления этого соуса развернули на масложировом комбинате в Шелепихе.



Анастас Микоян во время визита в США в 1936 году - технологию производства майонеза он привёз оттуда. /Фото: history.ru Анастас Микоян во время визита в США в 1936 году - технологию производства майонеза он привёз оттуда. /Фото: history.ru

Интересно, что существует мнение о причине, почему среди всего прочего Микоян во время поездки в Штаты в 1936 году обратил внимание, в том числе, на майонез. А дело было в актуальности такого продукта для советского общества - тридцатые годы прошлого века уже не были такими голодными и сложными, как предыдущее десятилетие, однако властям всё ещё приходилось искать продукты, которые помогут быстро пополнить запас калорий рабочих и крестьян, да ещё и будет доступным для всех слоёв населения.



Майонез считался очень перспективным для СССР продуктом, и рекламировали его активно. /Фото: arzamas.academy Майонез считался очень перспективным для СССР продуктом, и рекламировали его активно. /Фото: arzamas.academy

В итоге тогда же, в 1936 году изготовили пробную партию советского майонеза, который оценивали чины из высшего партийного руководства. Результат их устроил, поэтому продукт разрешили допустить к серийному производству. У майонеза, произведённого в СССР, была особенность рецептуры - её подгоняли под доступные в стране ингредиенты: так по информации редакции novate.ru, если в оригинальном рецепте было оливковое масло, то советские промышленники использовали подсолнечное. Впрочем, отсылку к Родине продукта всё же сделали, выбрав название «Провансаль».



Описание майонеза и примерная рецептура из католога советского масложирового комбината. /Фото: stena.ee Описание майонеза и примерная рецептура из католога советского масложирового комбината. /Фото: stena.ee

Состав майонеза и сделал его таким популярным в СССР ещё в последние предвоенные годы: использовалось исключительно натуральное сырьё, а в качестве консерванта взяли уксус. Именно так получился запомнившийся каждому советскому гражданину вкус соуса с жирностью ровно в 67%. Доступность тоже играла на руку славе «Провансаля» - им заправляли салаты или запеканки, намазывали на хлеб, и даже использовали в качестве подручного средства в быту, для удаления незначительных пятен грязи или ржавчины.



Майонез и блюда с ним - иллюстрация из Книги о вкусной и здоровой вище 1957 года. /Фото: ixbt.com Майонез и блюда с ним - иллюстрация из Книги о вкусной и здоровой вище 1957 года. /Фото: ixbt.com

Вот только исключительная натуральность всё-таки вылезла боком в одном случае - продукт в таком состоянии нереально было экспортировать. Дело в том, что «Провансаль» в оригинальной советской рецептуре хранился слишком мало: по данным редакции novate.ru, в не жаркие месяцы при закрытой крышке срок составлял месяц, а летом он сокращался чуть ли не втрое. Тем более, что разливали его в стеклянные банки под крышку, а там о достаточной герметичности для вывоза за границу говорить не приходится. Именно поэтому «Провансаль» остался символом «той самой еды» из СССР, но был совершенно неизвестен за рубежом.