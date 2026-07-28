Как появился советский майонез «Провансаль», и почему его отказывались продавать за границей

Легендарный советский майонез. /Фото: bigtlt.ru, ixbt.com
Ностальгия по советской эпохе неразрывно связана, как ни странно, со вкусами - по многим продуктам из СССР его бывшие граждане до сих пор скучают. Среди таких определённо остался майонез «Провансаль», который, хоть и существует сегодня, но совсем не тот, что был раньше.
Один из тех самых вкусов из СССР, по которым многие ностальгируют. /Фото: kaliningradtv.ru
История этого майонеза началась ещё в довоенные годы. И, как это часто бывало тогда, его появление связано с именем знаменитого наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Известно, что он ездил в США и привёз оттуда множество лицензий на открытие в СССР производств различных продуктов пищевой промышленности, среди которых оказался и майонез. Первую прозводственную мощность для изготовления этого соуса развернули на масложировом комбинате в Шелепихе.
Анастас Микоян во время визита в США в 1936 году - технологию производства майонеза он привёз оттуда. /Фото: history.ru
Интересно, что существует мнение о причине, почему среди всего прочего Микоян во время поездки в Штаты в 1936 году обратил внимание, в том числе, на майонез. А дело было в актуальности такого продукта для советского общества - тридцатые годы прошлого века уже не были такими голодными и сложными, как предыдущее десятилетие, однако властям всё ещё приходилось искать продукты, которые помогут быстро пополнить запас калорий рабочих и крестьян, да ещё и будет доступным для всех слоёв населения.
Майонез считался очень перспективным для СССР продуктом, и рекламировали его активно. /Фото: arzamas.academy
В итоге тогда же, в 1936 году изготовили пробную партию советского майонеза, который оценивали чины из высшего партийного руководства. Результат их устроил, поэтому продукт разрешили допустить к серийному производству. У майонеза, произведённого в СССР, была особенность рецептуры - её подгоняли под доступные в стране ингредиенты: так по информации редакции novate.ru, если в оригинальном рецепте было оливковое масло, то советские промышленники использовали подсолнечное. Впрочем, отсылку к Родине продукта всё же сделали, выбрав название «Провансаль».
Описание майонеза и примерная рецептура из католога советского масложирового комбината. /Фото: stena.ee
Состав майонеза и сделал его таким популярным в СССР ещё в последние предвоенные годы: использовалось исключительно натуральное сырьё, а в качестве консерванта взяли уксус. Именно так получился запомнившийся каждому советскому гражданину вкус соуса с жирностью ровно в 67%. Доступность тоже играла на руку славе «Провансаля» - им заправляли салаты или запеканки, намазывали на хлеб, и даже использовали в качестве подручного средства в быту, для удаления незначительных пятен грязи или ржавчины.
Майонез и блюда с ним - иллюстрация из Книги о вкусной и здоровой вище 1957 года. /Фото: ixbt.com
Вот только исключительная натуральность всё-таки вылезла боком в одном случае - продукт в таком состоянии нереально было экспортировать. Дело в том, что «Провансаль» в оригинальной советской рецептуре хранился слишком мало: по данным редакции novate.ru, в не жаркие месяцы при закрытой крышке срок составлял месяц, а летом он сокращался чуть ли не втрое. Тем более, что разливали его в стеклянные банки под крышку, а там о достаточной герметичности для вывоза за границу говорить не приходится. Именно поэтому «Провансаль» остался символом «той самой еды» из СССР, но был совершенно неизвестен за рубежом.
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