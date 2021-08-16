Лайфхаки, которые кажутся странными, пока вы не попробуете их

Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством советов и лайфхаков, которые обещают быстрое избавление от проблем без каких-либо трудностей. Однако некоторые лайфхаки кажутся настолько странными, что мы даже не решаемся попробовать их, а зря.

Некоторые советы, действительно, помогают справиться с проблемами за считанные минуты.

Представляет вашему вниманию 10 странных лайфаков, которые действительно работают и делают жизнь проще!



Очистка обуви

Резинка для для экономии мыла

Зубная паста для свежести в унитазе

Очистка разделочных досок

Устранение неприятных запахов

Альтернатива утюгу

Продлить свежесть овощей и фруктов

Удалить катышки

Ловушка для мух

Убрать шерсть животных

Средство для снятия макияжа идеально подходит для очистки обуви и отбеливания пожелтевшей подошвы.Если вы хотите уменьшить количество используемого жидкого мыла, просто наденьте резинку на дозатор.Вместо дорогостоящих таблеток для свежести унитаза используйте мятную зубную пасту. Просто сделайте несколько отверстий в тюбике и закрепите его под ободком. Одного тюбика хватит примерно на 3 месяца.Вернуть пластмассовым разделочным доскам презентабельный внешний вид можно с помощью средства, приготовленного из 3-4 столовых ложек пищевой соды, 1 столовой ложки жидкости для мытья посуды, 1-2 столовых ложек перекиси водорода. Нанесите пасту на доски и оставьте на несколько часов.Удалите пасту с помощью бумажных полотенец, а затем тщательно промойте доски водой.Наполните большой пакет наполнителем для кошачьего туалета и поместите внутрь тот предмет, который вы хотите избавить от неприятного запаха. Это может быть обувь, обувной коврик или любая другая вещь.Смешайте 1 чайную ложку кондиционера для волос, 1 чайную ложку уксуса и 2 стакана воды. Распылите смесь на одежду, растяните ее руками и подождите, пока она высохнет. Эффект удивит вас. Отличный лайфхак в том случае, если под рукой нет утюга.Чтобы овощи и фрукты дольше хранились в холодильнике, просто положите в ящик несколько губок для мытья посуды. Они будут впитывать лишнюю влагу, продлевая свежесть продуктов.Удалить катышки с одежды можно с помощью мягкой наждачной бумаги.Избавиться от мух в доме можно с помощью простого приспособления. Наполните миску небольшим количеством нарезанных фруктов и накройте ее плёнкой. В плёнке необходимо сделать небольшие отверстия. Мух привлечёт сладкий запах, а вот выбраться из плёнки они уже не смогут.Нанесите немного лака для волос на резиновую перчатку, затем проведите по месту, где собралась шерсть питомца. Достаточно нескольких движений, чтобы очистить любую поверхность.