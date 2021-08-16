Лайфхаки, которые кажутся странными, пока вы не попробуете их

Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством советов и лайфхаков, которые обещают быстрое избавление от проблем без каких-либо трудностей. Однако некоторые лайфхаки кажутся настолько странными, что мы даже не решаемся попробовать их, а зря.
Некоторые советы, действительно, помогают справиться с проблемами за считанные минуты.
Представляет вашему вниманию 10 странных лайфаков, которые действительно работают и делают жизнь проще!
Очистка обуви
Средство для снятия макияжа идеально подходит для очистки обуви и отбеливания пожелтевшей подошвы.
Резинка для для экономии мыла
Если вы хотите уменьшить количество используемого жидкого мыла, просто наденьте резинку на дозатор.
Зубная паста для свежести в унитазе
Вместо дорогостоящих таблеток для свежести унитаза используйте мятную зубную пасту. Просто сделайте несколько отверстий в тюбике и закрепите его под ободком. Одного тюбика хватит примерно на 3 месяца.
Очистка разделочных досок
Вернуть пластмассовым разделочным доскам презентабельный внешний вид можно с помощью средства, приготовленного из 3-4 столовых ложек пищевой соды, 1 столовой ложки жидкости для мытья посуды, 1-2 столовых ложек перекиси водорода. Нанесите пасту на доски и оставьте на несколько часов. Удалите пасту с помощью бумажных полотенец, а затем тщательно промойте доски водой.
Устранение неприятных запахов
Наполните большой пакет наполнителем для кошачьего туалета и поместите внутрь тот предмет, который вы хотите избавить от неприятного запаха. Это может быть обувь, обувной коврик или любая другая вещь.
Альтернатива утюгу
Смешайте 1 чайную ложку кондиционера для волос, 1 чайную ложку уксуса и 2 стакана воды. Распылите смесь на одежду, растяните ее руками и подождите, пока она высохнет. Эффект удивит вас. Отличный лайфхак в том случае, если под рукой нет утюга.
Продлить свежесть овощей и фруктов
Чтобы овощи и фрукты дольше хранились в холодильнике, просто положите в ящик несколько губок для мытья посуды. Они будут впитывать лишнюю влагу, продлевая свежесть продуктов.
Удалить катышки
Удалить катышки с одежды можно с помощью мягкой наждачной бумаги.
Ловушка для мух
Избавиться от мух в доме можно с помощью простого приспособления. Наполните миску небольшим количеством нарезанных фруктов и накройте ее плёнкой. В плёнке необходимо сделать небольшие отверстия. Мух привлечёт сладкий запах, а вот выбраться из плёнки они уже не смогут.
Убрать шерсть животных
Нанесите немного лака для волос на резиновую перчатку, затем проведите по месту, где собралась шерсть питомца. Достаточно нескольких движений, чтобы очистить любую поверхность.
Читать далее →
Свежие комментарии