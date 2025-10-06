Вещи, которые никогда нельзя покупать подержанными

Многие товары можно купить дешевле, чем в магазине, но порой лучше не экономить.







На специальных площадках объявлений любой товар можно купить значительно выгоднее. Техника, парфюм, косметика — все это можно найти на онлайн сервисах, но далеко не все вещи стоит приобретать после других хозяев. Такие покупки могут быть опасными.

Мягкая мебель

Детское автокресло

Кухонная техника

Косметика

Непромокаемая одежда

Игрушки для собак

В отличие от деревянного стола и плетеного кресла-качалки, мягкую мебель почти невозможно по-настоящему отмыть без участия профессионалов. Матрас или диван, купленный с рук, может хранить в глубине не самые приятные секреты: мебельных клещей, бактерии, а то и клопов. Узнать об этом при визуальном осмотре невозможно.Поэтому мягкие предметы с наполнителем стоит брать у знакомых, если вы уверены в чистоте их квартиры. Однако и после этого стоит вызвать клининговую службу и отпарить диван.Проверить, есть ли в кресле хоть какие-нибудь малейшие деффекты, невозможно. Но этот нюанс может слишком дорого обойтись. Покупайте все приспособления для безопасности у профессионалов и требовать гарантии и сертификаты соответствия.Купленный по очень выгодной цене кухонный комбайн может перестать работать уже через пару месяцев. Претензии будет предъявлять некому. К тому же, кухонные девайсы очень непросто промыть, поэтому в деталях могут остаться бактерии и инфекции.Вы не знаете, есть ли у предыдущей владелицы инфекции и болезни, передающиеся через кожу. От брендовой палетки легко можно подхватить конъюктивит, а от помады — герпес. К тому же, после вскрытия упаковки невозможно убедиться, что бьюти-продукт — не подделка.Даже если дождевик или резиновые сапожки выглядят, как новые, велик шанс, что они не выдержат испытания мокрой погодой. На некачественных вещах быстро ползут швы, но разглядеть этого невооруженным взглядом не получится.Скорее всего, предыдущий мохнатый владелец грыз резиновый мячик, таскал канат, но вы не можете быть уверены, что песика прививали по графику. Некоторые инфекции и вирусы могут находиться на поверхности очень долго, они не исчезают после использования мыла. Эти аксессуары стоят не так дорого, поэтому их лучше приобрести в специальных магазинах.