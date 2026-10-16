Чек-лист дел на участке и в доме до морозов

Осень перевалила за середину, и дачный сезон постепенно сворачивается. Но просто закрыть дверь и уехать — недостаточно. Если не подготовить участок и дом к зиме, весной можно столкнуться с размороженными трубами, испорченными запасами и ремонтом, который обойдется в кругленькую сумму.







О том, какие дела обязательно нужно завершить до морозов, в беседе с WomanHit пояснил ситифермер Сергей Ермошин.

Слейте воду и законсервируйте септик

Проверьте запасы еды и уберите мыло

Проверьте окна и подготовьте инвентарь

Запланируйте зимний визит

Выключите свет и автоматы

«Первое, что мы делаем, — сливаем воду, конечно же, чтобы у нас ничего не разморозилось. Проверяем все краны и сифоны, унитаз, все трубы — все слили», — говорит эксперт. Дальше — септик. У каждого септика есть своя схема консервации на зимний период.«Об этом не нужно забывать и пренебрегать, чтобы потом не столкнуться с проблемой его ремонта», — подчеркивает он.Следующий шаг — ревизия съестных припасов. Проверьте, что осталось открытым, а что закрытым. Мышки не будут никого ждать. Как только вы за порог, они в пляс.«Также не забудем убрать мыло, потому что мышки очень любят его кушать», — предупреждает Сергей.Проверьте все окна, они должны быть закрыты. А еще возьмите с собой в город лопату.«Когда мы зимой приедем, вдруг выпадет целый метр снега — мы просто до сарайчика можем не дойти, где лопаты стоят. А так мы сразу будем уже из машины пробиваться», — объясняет ситифермер.Обязательно запланируйте зимний визит на дачу — проверить, как дела. Конкретная дата будет зависеть от погоды, но сам визит должен быть в планах.И последнее, но не менее важное — выключите свет и все автоматы.Если у вас стоит видеонаблюдение или камеры, или вы приезжаете на выходные, автоматы, конечно, оставляем. Но если дача закрывается до весны — все отключаем.Как видите, подготовка дачи к зиме — это не сложно, но важно. Эти простые дела займут несколько часов, но сэкономят вам нервы, деньги и время весной. И тогда следующий дачный сезон начнется без неприятных сюрпризов.