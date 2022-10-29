Что хочет сказать другой водитель, показывая коллеге кулак

Сложное пришло время для автомобилистов: люди в последние годы какие-то нервные и буйные, чуть что бросаются на дороге с кулаками. Вежливых граждан за баранкой становится все меньше, а дело выяснения отношений все чаще идут кулаки. Однако, хотя количество хамства и насилия на отечественных дорогах за последние 10 лет заметно увеличилось, количество приличных водителей, умеющих сохранять самообладание и даже старающихся при возможности помогать другим, все еще велико.
Сегодня водители все чаще ругаются. |Фото: realconsult.ru.
В последние годы водители все реже пользуются жестами рук для информирования коллег по вращению баранки. По этой причине появляется все больше водителей, которым по понятным причинам никак не передается «знание предков». Это в советские времена у шоферов и автомобилистов существовало неформальное братство. Сегодня люди все чаще живут по принципу каждый сам за себя. Тем не менее, с участием кулака существует по меньшей мере два условных сигнала.
Чаще всего не просто кулак. |Фото: drivenn.ru.
Первый сигнал – это выставление кулака, реже водители показывают не просто кулак, а фигу (кукиш). В этом случае другой водитель отнюдь не грубит и не ограждает коллеге, а всего лишь пытается сказать, что у некого какие-то проблемы с парными колесами. Касается данный сигнал исключительно водителей грузовиков и магистральных тягачей. Если не исправить проблему, то последствия ее могут быть достаточно серьезными.
Могут показывать жест. |Фото: konkurent.ru.
Второй сигнал – это выставление кулака с сжимающимися и разжимающимися пальцами. Данный сигнал уже актуален абсолютно для всех водителей. С его помощью автомобилист пытается сказать, что у идущего на встречу есть какие-то проблемы с освещением. Чаще всего таким образом сообщают о том, что водитель забыл включить свет и из-за этого теперь может нарваться на штраф со стороны правоохранительных органов.
Будете вежливы. ¦Фото: carsguru.net.
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