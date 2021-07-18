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Париж на цветных фотографиях 1923 года: Город огней и романтики


Ветряная мельница «Мулен де ла Галетт».

Ветряная мельница «Мулен де ла Галетт».

Все эти фотографии были сделаны в Париже в далёком 1923 году. И на многих из них Париж выглядит совсем не таким, каким привыкли видеть его сегодня – ветряные мельницы, конные экипажи, а на улицах люди в одежде, которую сегодня уже не увидишь. Если же рассматривать фотографии внимательно, то можно увидеть множество интересных деталей, которые позволяют узнать много интересного о столице романтики.

1. Парк Монсо


Вид на прекрасный уголок природы в центральной части Парижа.

Вид на прекрасный уголок природы в центральной части Парижа.

 

2. Вид на Сену


Крупнейшая река северной Франции, которая протекает по всей её территории.

Крупнейшая река северной Франции, которая протекает по всей её территории.

 

3. Церковь Сен-Жермен-Л'осеруа


Средневековая церковь в центре Парижа.

Средневековая церковь в центре Парижа.

 

4. Собор Парижской Богоматери


Католический храм в центре Парижа, который является одним из символов французской столицы.

Католический храм в центре Парижа, который является одним из символов французской столицы.

 

5. Улица Святого Юлиана Странноприимца


Улица названная в честь одного из католических святых.

Улица названная в честь одного из католических святых.

 

6. Памятник архитектуры


Сад в одном из поместий в центре Парижа.

Сад в одном из поместий в центре Парижа.

 

7. Торговля антиквариатом


Торговля антиквариатом недалеко от собора Парижской Богоматери.

Торговля антиквариатом недалеко от собора Парижской Богоматери.

 

8. Гран-Пале


Величественное архитектурное сооружение в стиле боз-ар.

Величественное архитектурное сооружение в стиле боз-ар.

 

9. Транспортировка щебня


Тяжёлая и изнурительная работа. Франция, Париж, 1932 год.

Тяжёлая и изнурительная работа. Франция, Париж, 1932 год.

 

10. Эйфелева башня


Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность в Париже.

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность в Париже.

 

11. Пантеон


Знаменитый архитектурно-исторический памятник, который является образцом французского классицизма.

Знаменитый архитектурно-исторический памятник, который является образцом французского классицизма.

 

12. Уличная сцена


Мясная лавка в центре города. Франция, Париж, 1932 год.

Мясная лавка в центре города. Франция, Париж, 1932 год.

 

13. Музей декоративного искусства


Музей, который иллюстрирует традиционный французский стиль жизни.

Музей, который иллюстрирует традиционный французский стиль жизни.

 

14. Цветочный рынок


Самый знаменитый и старейший цветочный рынок Парижа.

Самый знаменитый и старейший цветочный рынок Парижа.

 

15. Ворота Сен-Дени


Вид на одним из лучших образцов раннего французского классицизма.

Вид на одним из лучших образцов раннего французского классицизма.

 

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Париж на цветных фотографиях 1923 года: Город огней и романтики

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Париж на цветных фотографиях 1923 года: Город огней и романтикиПодписаться на мой Instagram
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