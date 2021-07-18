Париж на цветных фотографиях 1923 года: Город огней и романтики

Ветряная мельница «Мулен де ла Галетт».

1. Парк Монсо

Вид на прекрасный уголок природы в центральной части Парижа.

2. Вид на Сену

Крупнейшая река северной Франции , которая протекает по всей её территории.

3. Церковь Сен-Жермен-Л'осеруа

Средневековая церковь в центре Парижа.

4. Собор Парижской Богоматери

Католический храм в центре Парижа, который является одним из символов французской столицы .

5. Улица Святого Юлиана Странноприимца

Улица названная в честь одного из католических святых.

6. Памятник архитектуры

Сад в одном из поместий в центре Парижа.

7. Торговля антиквариатом

Торговля антиквариатом недалеко от собора Парижской Богоматери.

8. Гран-Пале

Величественное архитектурное сооружение в стиле боз-ар.

9. Транспортировка щебня

Тяжёлая и изнурительная работа. Франция, Париж, 1932 год.

10. Эйфелева башня

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность в Париже.

11. Пантеон

Знаменитый архитектурно-исторический памятник, который является образцом французского классицизма.

12. Уличная сцена

Мясная лавка в центре города. Франция, Париж, 1932 год.

13. Музей декоративного искусства

Музей, который иллюстрирует традиционный французский стиль жизни.

14. Цветочный рынок

Самый знаменитый и старейший цветочный рынок Парижа.

15. Ворота Сен-Дени

Вид на одним из лучших образцов раннего французского классицизма .