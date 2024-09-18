Какие действия водителя могут быстро испортить мотор без возможности восстановления

Кипящий автомобильный мотор/ Фото: 5koleso.ru
Продолжительность жизни мотора зависит от манеры вождения автомобиля, своевременного технического обслуживания, условий езды и прочих факторов. К сожалению, именно водители часто оказываются виноватыми в «убийстве» двигателя, причем в кратчайшие сроки. Тогда как ответственный автолюбитель может даже продлить срок эксплуатации.
Что же может стать причиной поломки автомобильного мотора?
1. Слишком высокие и низкие обороты
Счетчик оборотов двигателя/ Фото: avtoexperts.ru
В данном случае речь идет о постоянной езде на высокой скорости, привычке газовать и выкручивать двигатель до осечки. Мотор однажды попросту заклинивает. А при разборе силового агрегата выясняется, что поршневые кольца сломаны.
2. Отказ от прогрева мотора
Прогрев двигателя в мороз/ Фото: ugona.net
Многие водители полностью игнорируют прогрев двигателя, особенно когда на улице не холодно. Они аргументируют это нежеланием нагружать устройство вхолостую и стремлением избежать вредных выбросов.
Пренебрежение прогревом мотора может привести к загустеванию масла и ухудшению смазки двигателя. Здесь нужна «золотая середина» – оптимальное прогревание двигателя перед началом езды.
3. Отсутствие заботы о состоянии двигателя
Мотор автомобиля нуждается в соответствующем обслуживании/ Фото: moly-shop.ru
Здесь имеется в виду и экономия на масляных фильтрах, и несвоевременная замена свечей, и дешевые запчасти с расходными материалами, и несоблюдение сроков прохождения техосмотра (затягивание или избегание этой процедуры). Из-за подобной халатности как минимум сокращается ресурс мотора, но в большинстве случаев агрегат досрочно выходит из строя без возможности восстановления.
Помимо этого, следует обратить внимание на работу радиатора. При постоянном его использовании туда попадает множество повседневных мелочей: пыль, тополиный пух, грязь, дорожный мусор, насекомые, листья. Естественно, все это выглядит не лучшим образом – образуется плотная пленка, нуждающаяся в чистке.
За радиатором нужно тщательно ухаживать: промывать его, а также продувать сжатым воздухом. Если этого не делать, то мотор будет перегреваться, поскольку ему не хватит вентилирования.
В бак нужно заливать горючее, подходящее для автомобиля/ Фото: autoclub.su
Не лучше поступают и водители-экспериментаторы, заливающие в топливный бак не подходящее для автомобиля топливо. Между тем, старые отечественные автомобили и иномарки заправляются по-разному. И если использовать не тот бензин или дизель, мотор будет вынужден работать на пределе, что со временем может привести к печальным последствиям.
Например, высокооктановое топливо должно вовремя сгорать во время рабочего хода. Но этого не происходит из-за несоответствия такому виду топлива машины и ее ходовых качеств. В результате могут прогореть клапаны и выпускные седла.
Аналогичная ситуация возникает и при использовании низкооктанового бензина. Здесь может сложиться еще более опасная ситуация – вплоть до детонации и самопроизвольного воспламенения мотора. Таким образом, к топливу и его применению нужно относиться со всей осторожностью.
Какие еще неисправности могут погубить мотор
Вышедший из строя катализатор автомобиля/ Фото: rad-star.ru
- Оплавление катализатора (при температуре свыше 900 градусов). Такое может произойти при заливании вышеупомянутого низкооктанового топлива.
- Разрушение керамики.
- Катализатор, забитый продуктами неполного сгорания и маслом. Он попросту не дает двигателю нормально работать, отчего тот и выходит из строя.
Вообще, соседство нейтрализатора и двигателя может сильно повышать температуру под капотом. Получается, что автомобиль прогревается неравномерно – в одних местах это происходит в пределах нормы, а в других наблюдается перегрев. А любые отклонения негативно сказываются прежде всего на состоянии мотора и его работе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии