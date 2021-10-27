Строительные технологии для начинающих: утепление цоколя своими руками

Утепление цоколя поможет защитить фундамент дома от сырости и холода, а также сэкономить на отоплении. Рассказываем, как грамотно и качественно выполнить эту процедуру.

Своим личным опытом утепления цоколя с нами поделился автор YouTube канала «Каменный Декор».

Обратите внимание: в данном случае мы будем использовать популярный теплоизоляционный материал — экструдированный пенополистирол (ЭППС) Пеноплэкс Комфорт.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо будет подготовить поверхность цоколя к отделочным работам. Для этого нужно оштукатурить поверхность в плоскость.

Это делается для того, чтобы уменьшить расход раствора при приклеивании листов экструдированного пенополистирола.

Приготовление клеящего состава

В данном случае автор использовал клей для наружной теплоизоляции фасадов. А для экономии было решено использовать цемент и песок.

Из расчета на 1 мешок клея нам потребуется:

1 ведро цемента;

3-3,5 ведра песка.

В результате без потери качества экономия составила ровно в 2 раза. Берите идею себе на заметку!

Поклейка ЭППС

После высыхания базового слоя штукатурки наносим на поверхность адгезивный слой раствора. Это надо сделать обязательно!

Раствор наносим равномерным слоем с помощью шпателя.

Кстати, подобная техника используется также при укладке керамогранита и крупноформатной плитки из керамики.

На следующем этапе наносим клеящий состав на внутреннюю сторону теплоизоляционного материала (в данном случае — лист экструдированного пенополистирола марки Пеноплэкс Комфорт толщиной 40 мм).

Сначала с помощью обычного шпателя наносим на поверхность ЭППС равномерный слой подготовленной клеящей смеси.

После этого нам потребуется специальный гребенчатый шпатель с высотой «зуба» 10 мм. С его помощью делаем гребенку.

Прикладываем лист утеплителя к поверхности цоколя, прижимаем и простукиваем его по всей плоскости ладонью.

После этого дополнительно уплотняем всю плоскость листа ЭППС с помощью тротуарной брусчатки. Она имеет достаточно площадь и вес для таких работ. А вот киянку использовать не рекомендуется, поскольку она оставляет после себя вмятины.

В завершении останется только закрепить листы ЭППС пластиковыми дюбелями и установит оцинкованную сетку, которая нужна для удержания финишной отделки.