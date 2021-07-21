О том, как украли мозг Эйнштейна и что с ним потом происходило

Как украли мозг Эйнштейна.
Альберт Эйнштейн умер в Принстоне 18 апреля 1955 года. Его предсмертным пожеланием были скромные похороны без широкой огласки - так и произошло. Тело ученого было кремировано, и на похоронах, на которых присутствовало всего 12 человек, его прах был развеян по ветру. Однако кремирован ученый был... не весь. Его мозг, предположительно, до сих пор хранится в формалине, доступный для исследований.
Доктор Томас Харви исследует мозг Альберт Эйнштейна.
Мозг ученого извлек Томас Харви - патологоанатом, который производил вскрытие Эйнштейна в Принстонском госпитале. На тот момент врачу казалось само собой разумеющимся, что мозг великого ученого следует изучить - более того, он был уверен, что так завещал сам ученый. Тот факт, что его действия впоследствии идентифицируют как кражу, было для него шоком.
Кусочек мозга.
Харви сфотографировал мозг со всех возможных углов, а затем осторожно разрезал его на 240 небольших кусочков, каждый из которых упаковал в банку с формалином или в коллоидную пленку.
Томас Харви.
Когда факт сокрытия мозга Эйнштейна стал известным, Харви попросили вернуть его родственником, но тот категорически отказался. Почти сразу за этим последовало увольнение, позже - развод с женой. Жизнь Харви была полностью разрушена - до конца своих дней он работал обычным рабочим на заводе, лишь в старости дав интервью для документального фильма, посвященного его "краже". Позже, уже задним числом, родственники Эйнштейна дали разрешение на исследования мозга ученого.
Кусочек мозга в формалине.
Первое исследование мозга Эйнштейна произошло в 1984 году - 29 лет спустя смерти ученого. Тогда группа ученых опубликовали в журнале "Экспериментальная нейрология" два участка мозга Эйнштейна (9 и 39 поля Бродмана) с подобными участками контрольной группы. Выводом ученых было то, что соотношение числа нейроглийных клеток к нейронам у Эйнштейна было выше, чем у других.
Харви разделил мозг Эйнштейна на 240 частей.
Это исследование подвергнулось такой критике, что его результаты никто не стал воспринимать серьезно. Среди доводов основными были те, что контрольная группа состояла всего из 11 человек, что слишком мало для сравнения, и более того - все они были значительно моложе Эйнштейна на момент его смерти.
Томас Харви.
15 лет спустя эти ошибки были учтены и статья, опубликованная в медицинском журнале «The Lancet», сообщала об исследовании большей группы людей, чей средний возраст был как раз 57 лет - именно с ними сравнивали мозг ученого. Исследователи тогда выделили особые участки мозга, отвечающие за способности к математике, и отметили, что они имеют больший размер, чем у остальных, да и сам мозг ученого был на 15% шире среднестатистического мозга.
Томас Харви с одним из фрагментов мозга Эйнштейна.
Между этими исследованиями было еще одно - в 1996 году, в ходе которого выяснили общий вес мозга Эйнштейна (1230 г), который немного меньше среднестатистического мозга взрослого мужчины (1400 г), но в противовес этому ставилось то, что плотность нейронов у Эйнштейна была намного и намного больше обычного. Видимо, предполагают исследователи, это обеспечивало ученому гораздо большую и интенсивную связь между нейронами и, соответственно, лучшую мозговую деятельность.
Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин.
Сам Харви все это время хранил фотографии и сам мозг Эйнштейна у себя до самой смерти. Он скончался в 2007 году, после чего его семья передала все эти данные в Национальный Музей Здоровья и Медицины в Силвер-Спрингс. Несмотря на то, что Харви неоднократно заявлял, что сотрудничал с другими учеными, исследуя мозг Эйнштейна, никаких документов этих экспериментов не было найдено.
Ученый в последние годы.
Позже, в 2012 году антрополог Дин Фальк исследовал мозг Эйнштейна по фотографиям. Она обнаружила, что у ученого был сильно развита та часть, которая, как принято считать, обычно развита у музкантов-левшей. Собственно, то, что Эйнштейн играл на скрипке, не является тайной.
Альберт Эйнштейн играет на скрипке.
Она также обнаружила дополнительную извилину в лобной доле мозга, которая, как считается, отвечает за память и способность планировать наперед. Мозолистое тело, согласно отчету Дин Фальк, у Эйнштейна также отличается от большинства людей - оно значительно толще, что могло означать, что сообщение информацией между двумя полушариями мозга ученого было более интенсивным.
Альберт Эйнштейн.
Теренс Хайнс, психолог из одного университета в Нью-Йорке, считает все эти исследования пустой тратой времени. Он уверен, что мозг каждого человека настолько индивидуален, что даже если вы найдете другого человека с точно такими же особенностями, это не будет значить, что этот человек окажется гением. Он утверждает, что выявить гениальность по физическому измерению мозга просто невозможно.
Альберт Эйнштейн в 1947 году.
Был ли Эйнштейн гением потому, что его мозг был каким-то особенным или мозг стал особенным именно потому, что ученый был гением? Этот вопрос до сих пор остается открытым.http://navote.ru/?p=23873
Одна из фотографий мозга Эйнштейна.
Альберт Эйнштейн в возрасте 25 лет.
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