Кулинарные тренды при социализме: как формировалась и развивалась советская кухня

Когда к власти на отечественных просторах пришли большевики, они столкнулись с масштабным вызовом - им пришлось многое создавать буквально с нуля, чтобы не отступать от их идеологии. И, как ни странно, кулинария также оказалась в этом перечне. Впрочем, справились с этим явно неплохо - кухня советского периода имеет множество вещей, традиций и привычек, которые были полезны не одному поколению граждан, а некоторые живут и сегодня.
В СССР готовили по определённым канонам. /Фото: cont.ws
Справедливости ради, стоит уточнить, что феномен советской кухни — не до конца имеет истоки исключительно после 1917 года: например, некоторые явления всё-таки сохранились ещё с дореволюционных времён, правда, претерпевали сильные трансформации. А была и обратная ситуация, когда некоторые, чисто советские кулинарные новшества не приживались в обществе и исчезали из обихода через десяток лет. К тому же, важно понимать, что советская кухня была представлена образцами из культуры союзных республик, а также некоторых уголков стран Варшавского договора, которые адаптировали под реалии СССР.
Советская кухня была очень разнообразной за счёт заимствований и адаптаций. /Фото: mykaleidoscope.ru
Вот как раз последние определялись рядом факторов. Во-первых, советская гастрономия отличалась сравнительно небольшим ассортиментом продуктов и не самым совершенным технологическим потенциалом. Само собой, это требовало и от хозяек, и от составителей советской кулинарии применения смекалки, чтобы максимально использовать предоставленные им возможности. Во-вторых, готовили прежде всего женщины, причём подавляющее большинство из них были работающими - соответственно, для них в чести были рецепты, которые относительно просто и быстро готовились.
Советским хозяюшкам нужны были простые рецепты из доступных продуктов. /Фото: gastro-norma.ru
Собственно, в таких условиях и создавалась традиционная советская кухня, каковой она сохранилась в памяти большинства из тех, кто жил в эту эпоху. Правда, эксперименты по созданию кулинарной традиции СССР, оказывается, шли довольно долго: устаканилось всё только к брежневской эпохе. Но до этого был почти полувековой путь, начавшийся ещё в двадцатые годы прошлого столетия. Интересно, что первоначальные попытки создать что-то в «революционном настроении» быстро сошли на нет: уже к началу 1930-х советологи отмечают некоторое возвращения к «буржуазным», дореволюционным канонам. Во многом так случилось из-за отсутствия нужной литературы - в ходу была разве что книга «Подарок молодым хозяйкам», которую написала Елена Молоховец ещё в 1862 году.
Знаменитый сборник рецептов Елены Молоховец. /Фото: auction-imperia.ru
И только за два года до начала Великой Отечественной войны с лёгкой руки знаменитого наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна был опубликован ставший легендарным советский кулинарный бестселлер - «Книга о вкусной и здоровой пище». Помимо множества новых рецептов, соответствующих эпохе, она носила уже полностью социалистический идеологических характер - пропагандировала, что при социализме наступило продуктовое изобилие, всячески рекламировалась советская пищевая промышленность, а также достижения науки и медицины, дававшие рекомендации относительно приготовления блюд, и даже печатались цитаты партийных деятелей.
Пожалуй, самая известная кулинарная книга на отечественных просторах. /Фото: youtube.com
Впрочем, это совсем не значит, что ранее упомянутая Молоховец была окончательно забыта советскими гражданами - некоторые продолжали хранить её. К тому же, далеко не все с энтузиазмом относились и к «Книге о вкусной и здоровой пище»: при том, что она действительно была популярна, особенно в плане обучения базовым навыкам и технологиям, многие её рецепты на столы граждан в виде готовых блюд так и не попадали. Причина была в пресловутом дефиците, ведь даже в больших городах, где продовольственный ассортимент был больше, снабжение не всегда могло позволить хозяйкам купить ингредиенты для конкретных блюд.
Готовили по рецептам, но не всегда. /Фото: ussurmedia.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что сборники рецептов и смежные издания публиковались в СССР в огромном количестве: так, выпускались различные тематические брошюры или буклеты, которые могли быть посвящены конкретной национальной кухне (зачастую государств Восточного блока) либо определённому направлению в кулинарии, например, десертам. Отдельно стоит упомянуть рубрики соответствующего смысла, которые постоянно печатались в периодических изданиях. Вот как раз с ними связан ещё один, повально популярный феномен по сбору и хранению рецептов - самодельные блокноты или тетрадки.
У всех хозяек были такие тетрадки. /Фото: povarenok.ru
По сути, у каждой советской хозяйки была такая тетрадочка, в которой она собирали вырезки с рецептами из газет или журналов, а также туда от руки записывали фирменные семейные рецепты или те, которые были подсмотрены у знакомых. Само собой, фишкой этих сборников был тот факт, что каждое зафиксированное на их страницах блюдо оказалось там неслучайно: его либо множество раз готовили, либо увидели где-нибудь, а оно вызвало интерес. В результате семейные сборники рецептов постоянно пополнялись и передавались по наследству.
Любимые всей семьёй блюда готовились по рецептам из тетрадки. /Фото: mykaleidoscope.ru
Другой стойкой ассоциацией о советской кухне являются, конечно, застолья. Праздничные столы стали настоящим символом как советксой кулинарии, так и повседневной жизни в общем. Их частенько фотографировали, поэтому даже сейчас можно хорошенько рассмотреть, что для отмечания памятных дат или событий старались подобрать самое вкусное и реже встречающееся - например, копченую колбасу или дорогой алкоголь. Обязательным атрибутом советского застолья были соленья и консервация, которые сами готовили граждане, имеющие огород. А если присмотреться к блюдам, то можно заметить, что из старались подать красиво, используя фигурные нарезки или украшения при презентации - по данным novate.ru, такая традиция была отголоском дореволюционных канонов.
Застолье в СССР - настоящий кладезь воспоминаний о советской кухне. /Фото: cont.ws
С другой стороны, некоторые кулинарные изыски было куда труднее увидеть на праздничном столе. Очень часто это казалось тех блюд, которые считались в советской традиции повседневными. Например, какой-нибудь салат «Мимоза» был нормой, а вот винегрет, встречающийся практически в каждой столовке на просторах СССР, считался слишком будничным, чтобы ещё и в праздник его есть. Это же, кстати, касалось и кондитерских изделий: так, ярким примером повседневного блюда, бесспорно, считались пирожки, которые можно было купить чуть ли не на каждом углу и во всё тех же столовых. А вот торты или пирожные, коих в той же «Книги о вкусной и здоровой пище» были чуть ли не десятки, готовили именно по праздникам, желая порадовать близким чем-нибудь вкусненьким.
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