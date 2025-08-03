Кулинарные тренды при социализме: как формировалась и развивалась советская кухня

В СССР готовили по определённым канонам. /Фото: cont.ws

Советская кухня была очень разнообразной за счёт заимствований и адаптаций. /Фото: mykaleidoscope.ru

Советским хозяюшкам нужны были простые рецепты из доступных продуктов. /Фото: gastro-norma.ru

Знаменитый сборник рецептов Елены Молоховец. /Фото: auction-imperia.ru

Пожалуй, самая известная кулинарная книга на отечественных просторах. /Фото: youtube.com

Готовили по рецептам, но не всегда. /Фото: ussurmedia.ru

У всех хозяек были такие тетрадки. /Фото: povarenok.ru

Любимые всей семьёй блюда готовились по рецептам из тетрадки. /Фото: mykaleidoscope.ru

Застолье в СССР - настоящий кладезь воспоминаний о советской кухне. /Фото: cont.ws