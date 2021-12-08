10 продуктов, которые спасут вас от бессонницы

Наверняка каждый из вас мучился бессонницей. Когда глубокий сон никак не приходит и вы балансируете на грани дремоты и бодрствования. Состояние довольно противное. Однако победить бессонницу можно изменив свой рацион питания. Существуют множество продуктов способствующих здоровому сну, поэтому не спешите пить снотворное. Возможно решение вашей проблемы очень даже вкусное.
Черешня.
Ваша подруга хвастается, что на sonniq.ru истолковала свой сон, который должен принести ей богатство. А к вам сон никак не приходит и вы уже забыли, что значит видеть сны. Попробуйте есть черешню или пить вишневый сок. Черешня содержит мелатонин, который поможет вам заснуть.
Жасминовый рис.
Этот тип риса имеет высокий гликемический индекс, что означает, что глюкоза будет поступать в кровь постепенно. Это повысит уровень триптофана и серотонина – два химических соединения, которые помогут вам хорошо спать.
Бананы.
Бананы богаты витамином B6, который помогает вашему организму вырабатывать мелатонин — регулятор суточных ритмов.
Темный шоколад.
Темный шоколад содержит серотонин, который заставит вас уснуть. Также в нем гораздо меньше сахара.
Грецкие орехи.
В грецких орехах содержится мелатонин и триптофан.
Миндаль.
Если в вашем организме недостаток магния, это может стать причиной бессонницы. Миндаль может это исправить, так как этот орех богат магнием.
Цельнозерновой хлеб.
Хлеб содержит углеводы, которые повышают ваш уровень триптофана. Но в отличие от белого хлеба, целнозерновой содержит медленные углеводы и не будет резко повышать ваш уровень сахара, что не будет способствовать засыпанию.
Ромашковый чай.
Многие травяные чаи, в том числе и ромашка, содержат глицин, который расслабляет нервы и мышцы.
Хумус.
Ингредиенты хумуса содержат триптофан, 5-Гидрокситриптофан и серотонин, которые помогут вам расслабиться и заснуть. Несколько столовых ложек – все, что нужно.
Листовая капуста.
Капуста содержит много кальция, который помогает вашему мозгу вырабатывать триптофан, который поможет уснуть.
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