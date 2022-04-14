Покруче «зелёной феи»: как в США производят вино из…каннабиса

Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях.
Вам когда-нибудь доводилось пробовать абсент? Если знакомство и состоялось, вряд ли это было то самое легендарное зелье, которое кружило голову Полю Верлену и Артюру Рембо или подстёгивало творческое безумие Ван Гога на написание «Звёздной ночи». Хотя и современный напиток способен круто «снести крышу». Но у «зелёной феи» (кстати, запрещённой в ряде стран) появился достойный конкурент. Ведь в США стали выпускать вино на марихуане. Естественно, медицинской.
Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях.
Включить приятную музыку и выпить бокальчик хорошего вина после напряженного дня на работе – дело не плохое. Ну если только один. Но как закончится вечер в компании напитка Canna Vine (даже в скромной порции) предсказать трудно. Наверняка уж очень весело и с желанием скушать большой тортик за раз. Ведь в это вино добавлен самый настоящий каннабис. Вполне легально.
Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях.
Помимо специфического оттенка и выраженного травянистого вкуса, вино из каннабиса сохранило все «лучшие» свойства обоих прародителей. Конечно, чтобы действительно «улететь» от подобного напитка, одним бокалом явно не ограничиться. Эксперты отмечают, что «первый глоток даёт приятный румянец, а в конце вечера вас ожидает действительно крепкий сон».
Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях.
За производство вина необычного ядовито-зелёного цвета взялись сразу несколько калифорнийских компаний. Ведь хотя марихуана легализована уже в ряде американских штатов, только в Калифорнии разрешено смешивать её с алкоголем. Опять-таки, сугубо в медицинских целях.
Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях.
Но даже в солнечной Калифорнии купить зелёное вино можно только при наличии лицензии на медицинскую марихуану. Да и обойдётся подобное гурманство совсем не дешево: минимальный ценник составляет 100$ за бутылку.
Зелёное вино из каннабиса. Исключительно в медицинских целях.
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