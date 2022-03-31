Драка, которая привела к свадьбе: как писатели братья Вайнеры девушек покоряли

Георгий Вайнер с женой Александрой | Фото: peoples.ru
Перед тем, как стать авторами самых популярных в СССР детективных романов, братья Вайнеры освоили другие профессии: старший, Аркадий, работал в милиции, а младший, Георгий, был журналистом. Этот опыт позже помог им в создании литературных произведений. Самыми известными фильмами, снятыми на основе их книг, были «Место встречи изменить нельзя» и «Визит к Минотавру». Но в жизни писателей происходило не меньше остросюжетных историй, чем на страницах их романов. Они часто ввязывались в драки, одна из которых стала самой массовой за все время существования ресторана Центрального дома литераторов и закончилась романтическим хэппи-эндом.
Авторы детективных романов, писатели братья Вайнеры | Фото: msk.ru
Братья Вайнеры росли на Сухаревке, которая в послевоенное время слыла центром московской преступности. Старший был отличником, а младший заслужил репутацию лентяя и двоечника. По его признанию, детство он провел в общении со шпаной и в драках. Оба нередко ходили с синяками: Георгий пошел в школу в 6 лет, и самоутверждаться в коллективе старших одноклассников приходилось с помощью кулаков. Аркадий постоянно вступался за брата, в драках доставалось обоим.
Старший брат Аркадий Вайнер | Фото: proza.ru
После школы Аркадий пошел в уголовный розыск, и знакомые шутили, что его карьерный рост обеспечивает ему младший брат: благодаря ему увеличивается число задержанных хулиганов, причем каждый раз в роли хулигана выступает он сам. Аркадий всерьез опасался за то, что Георгий когда-нибудь сядет. И однажды это едва не произошло.
Аркадий и Георгий Вайнеры | Фото: peoples.ru
Авторы детективных романов, писатели братья Вайнеры | Фото: peoples.ru
Долгое время Георгий Вайнер оставался холостяком. Однажды зимой 1970 г. он работал над книгой в подмосковном пансионате. Туда же на отдых приехали студенты химического факультета МГУ. Девушка из этой компании каталась на лыжах и сломала ногу, и когда однокурсники втаскивали ее в ворота пансионата, их заметил писатель. Он подхватил девушку на руки и отнес в номер. А уже через неделю сделал ей предложение.
Аркадий и Георгий Вайнеры | Фото: peoples.ru
Авторы детективных романов, писатели братья Вайнеры | Фото: diletant.media
Знакомство и развитие отношений было очень стремительным, и чтобы у Саши была возможность получше узнать своего жениха, он пригласил ее в ресторан Центрального дома литераторов – хотел произвести впечатление. Георгий Вайнер говорил: «Вообще ЦДЛ было заведение, в которое приходили с утра и жили. Хочешь – невероятных размеров банкет устраивай, хочешь – водку пей. А водку в течение дня было запрещено продавать, подавали только с семи вечера. Так буфетчица приноровилась наливать водку в кофейные чашечки. Там и родилась эта знаменитая фраза: мне рюмку кофе, пожалуйста. На день пить кофе и закусывать хватало пяти рублей. В такой обстановке творилось прекрасно. Хоть роман пиши, хоть сценарий».
Аркадий и Георгий Вайнеры | Фото: peoples.ru
В ресторане ЦДЛ собиралась творческая богема, между посетителями нередко возникали скандалы. Горячая кровь в соединении с горячительными напитками иногда приводила к дракам. Но такой массовой потасовки до этих пор не случалось. На банкете, выпив изрядное количество «рюмок кофе», что-то не поделили братья Вайнеры и знаменитые сценаристы братья Ибрагимбековы (авторы сценариев «Белого солнца пустыни» и «Утомленных солнцем»). Из-за чего начался спор, потом уже никто не мог вспомнить.
Авторы детективных романов, писатели братья Вайнеры | Фото: culture.ru
Георгий Вайнер рассказывал: «К счастью, Саша там поняла, что я действительно самый лучший, потому что вечер закончился грандиозной потасовкой, в которой наша семья принимала самое горячее участие. Это была знаменитая, вошедшая в анналы Союза писателей драка братьев Ибрагимбековых против братьев Вайнеров. В ней участвовало около 50 человек. Братьев Ибрагимбековых поддерживали азербайджанские литераторы, а нас с братом целая толпа официанток, потому что я пропивал в ЦДЛ все деньги, которые зарабатывал. Летали тарелки, бутылки, столы. Выломали входную дверь. Но на Сашеньку впечатление произвести удалось».
Георгий Вайнер с детьми | Фото: peoples.ru
Приехала милиция, забрали всех участников драки. Вайнеров вскоре отпустили, а Ибрагимбековых как зачинщиков задержали. На следующий день звонил Михалков, пытался уладить конфликт, убеждал Вайнеров в том, что Ибрагимбековы – «прекрасные ребята». А потом они подружились и забыли о причине ссоры.
Георгий Вайнер с женой Александрой | Фото: peoples.ru
То, как вел себя ее кавалер, невесту действительно очень впечатлило, и вскоре после этих событий состоялась свадьба. Георгий и Александра больше никогда не расставались и прожили около 35 лет в счастливом браке.
Семейный союз, который появился после массовой драки | Фото: runyweb.com
Писатель Георгий Вайнер | Фото: archive.li
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