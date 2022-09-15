«Почему мы платим психотерапевту?» или несколько «милых» сказок, которые в детстве разрушили нашу пс

Большинство взрослых, которые живут с различными фобиями, унаследовали эти глубоко укоренившиеся страхи от негативных переживаний в детстве. Возможно, это была собака, лаявшая на вас, когда вы были маленьким ребенком; брат, думающий, что было бы смешно напугать вас, одев ужасную маску и выпрыгнув из-за угла, или страшная книга, которую вы читали поздними вечерами, пока мама и папа не видели. Некоторые страхи живут в нас до сих пор и являются неотъемлемой частью нашей жизни.
От них очень тяжело избавиться или побороть. Сегодня мы подготовили для вас несколько детских историй, которые явно были написаны не для детей, но которые ими неоднократно читались. Итак, как перепугать ребенка? Достаточно просто прочитать то, что написано ниже.
1. Девочка в зеркале
Однажды один маленький мальчик нашел старое антикварное зеркало, которое стояло на чердаке в его доме. Этот ребенок был уж очень любопытным и решил рассмотреть свою находку поближе. Когда он взглянул в зеркало, то увидел в нем маленькую девочку. Он обернулся, подумав, что она стоит за ним, но, осмотревшись, не увидел вокруг себя никого. Когда он снова взглянул в зеркало, то понял, что девочка в нем. Она начала с ним говорить и всячески улыбаться. Мальчик стал нервничать, ведь понимал, что это неправильно – разговаривать с зеркалом.
Девочка тем временем попросила его подойти поближе к ней и поиграть с ней, но парень отказался. Ее грустное лицо очень растрогало парнишку, и он пообещал ей, что вернется завтра и обязательно с ней поиграет, зайдя в само зеркало, а после этого убежал по своим делам. День тянулся очень медленно, и мальчик все обдумывал встречу с этой непонятной девочкой и решил, что никогда больше не поднимется на чердак, потому что, несмотря на то, что она его заинтересовала, испугался он не на шутку.
Прошли годы, тот мальчик вырос, стал красивым мужчиной и обзавелся женой, которая недавно узнала, что беременна. Когда он приехал в свой старый дом, где жили его родители, он поднялся на чердак, чтобы проверить, стоит ли там то зеркало. Как оказалось, оно стояло на своем месте, и девочка все так же была в нем. Она его спросила о том, почему он не пришел к ней играть, на что мужчина ответил, что у него есть жена и скоро будет ребенок, поэтому он никогда не будет с ней играть. Девочка улыбнулась и ответила: «Если ты не будешь играть со мной, то я подыщу такого же, как ты» и быстро исчезла в зазеркалье. Буквально через пару часов позвонила его жена и сказала, что у нее случился выкидыш.
Вот это можно назвать детской историей? Ужасно. Ребенок ведь даже не знает, что такое выкидыш! Это слишком жуткое чтиво для детей. Так почему же некоторым это читали на ночь?
2. Девочка с зеленой лентой на шее
Итак, Альфред встретил Дженни, когда они оба были школьниками. Парень сразу же полюбил девушку и приметил, что у нее была зеленая ленточка, повязанная на шее. Альфреду было интересно, почему Дженни постоянно ее носит, и он у нее спросил об этом. Девушка сказала, что, когда придет время, она ему расскажет, но каждый раз, когда Альфред интересовался по поводу этой ленты, девушка отвечала: «Я расскажу тебе об этом позже, детка». Когда они оба стали старше, Дженни сильно заболела и чахла на глазах. Альфред понял, что скоро потеряет свою возлюбленную. И как вы думаете, что он сделал?
Правильно! Он спросил про эту ленту! «Ты так сильно хочешь знать, почему я ношу ее? Хорошо, я тебе покажу. Просто сними эту чертову ленту с моей шеи, и ты все увидишь!» – сказала Дженни. Альфред так и сделал. «И голова Дженни…» – именно так начинается последнее предложение в этой истории. Как вы думаете, что произошло с ее головой? Не будем томить вас и расскажем, что голова Дженни просто отвалилась от тела и покатилась по полу. Какая милая сказочка для ребенка. Даже сказать нечего.
3. Красное пятнышко
Эта история от знаменитого американского писателя Элвина Шварца, из-за которой, вероятно, многие детишки и стали бояться пауков. Это рассказ о крошечном укусе паучка, но он не заканчивается тем, что ты превратишься в какого-то супергероя. Итак, начнем.
Маленькая Рут тихо посапывала в своей кроватке и не заметила, как на ее лицо спустился паук и укусил ее. На следующее утро на месте укуса у нее образовалось небольшое красное пятнышко. Рут испугано побежала к маме и показала то, что образовалось у нее на лице. Мама девочки сказала, что вполне вероятно, что это был укус паука, и тут нечего бояться. Прошло несколько часов, и укус становился все больше и больше и, в конце концов, превратил щеку меленькой Рут в какой-то надувшийся шар. Он очень болел и не давал малышке спокойно спать. Однажды ночью, после того как она приняла горячую ванну, этот огромный шар на щеке лопнул, и из него начали вылезать полчища маленьких паучков, которые начали забираться в ее волосы, пролазить в рот и нос, а также лезть в глаза. Что-то нам кажется, что после прочитанного, многие возненавидят пауков.
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