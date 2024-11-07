Самые полезные продукты питания для разного возраста

Здоровое питание важно в любом возрасте, но необходимые питательные вещества могут отличаться, в зависимости от того, сколько вам лет. Здесь вы найдете руководство по здоровому возрастному питанию, начиная с 20-и лет и до 60-и и старше.



В 20-29 лет

В 30-39 лет

В 40-49 лет

В 50-59 лет

В 60 лет и старше