5 знаменитых артистов-мужчин, которые стали жертвами неудачной пластики

Сильвестр Сталлоне в молодости и в зрелые годы | Фото: 300experts.ru

Сильвестр Сталлоне в молодости и в зрелые годы | Фото: the-most-beautiful.ru, peoples.ru

Так внешность Сильвестра Сталлоне менялась с годами | Фото: peoples.ru

Сильвестр Сталлоне в молодости и в зрелые годы | Фото: 300experts.ru

Братья Богдановы в молодости и в зрелые годы | Фото: millionaire.ru

Так внешность братьев Богдановых менялась с годами | Фото: peoples.ru

Майкл Джексон на заре своей музыкальной карьеры и на пике популярности | Фото: uznayvse.ru

Так внешность Майкла Джексона менялась с годами | Фото: sfw.so

Микки Рурк в молодости и в зрелые годы | Фото: uznayvse.ru

Микки Рурк в молодости и в зрелые годы | Фото: babyblog.ru

Актер Микки Рурк | Фото: 24smi.org