5 знаменитых артистов-мужчин, которые стали жертвами неудачной пластики

Примеров того, как часто женщины в погоне за вечной молодостью и красотой становились жертвами пластической хирургии, в мире немало. А вот что заставляет мужчин чрезмерно увлекаться операциями по изменению своей внешности – сказать сложно. Представители публичных профессий, как правило, объясняют это тем, что постоянно находятся на виду и вынуждены поддерживать «товарный вид». Правда, результаты таких трансформаций часто просто обескураживают. Что же это – стремление к совершенству либо психическое расстройство, которое называется дисморфофобией?
Сильвестр Сталлоне в молодости и в зрелые годы | Фото: 300experts.ru
Сильвестр Сталлоне в молодости и в зрелые годы | Фото: the-most-beautiful.ru, peoples.ru
В молодости Сильвестр Сталлоне считался одним из самых красивых актеров Голливуда. Кумиром миллионов зрителей его сделали культовые боевики «Рокки» и «Рэмбо». Но в конце 1990-х гг. его слава пошла на спад, и чтобы продлить свою актерскую карьеру и вернуть популярность, он начал прибегать к помощи пластических хирургов. Вопреки распространенному мнению о том, что во время операций ему повредили лицевой нерв, эти проблемы у него были с самого рождения: роды у его материи проходили с осложнениями, врачам пришлось использовать щипцы, инструмент пережал нерв – и левая половина лица Слая осталась частично парализованной на всю жизнь.
Так внешность Сильвестра Сталлоне менялась с годами | Фото: peoples.ru
Сильвестр Сталлоне в молодости и в зрелые годы | Фото: 300experts.ru
В одном из интервью актер сказал: «Мир очень молод, и когда ты достигаешь определенного возраста, все считают тебя устаревшим. Я сказал себе: «Со мной такого не произойдет». В погоне за вечной молодостью Сталлоне сделал большое количество операций. В начале 2000-х гг. его начали упрекать в увлечении ботоксом и «уколами красоты». Частые обращения к помощи пластических хирургов привели к плачевным последствиям: в 2006 г. после очередной операции его лицо сильно опухло, и прежний облик был навсегда утерян. Из-за того, что актер перенес слишком много операций, кожа на его лице после процедур не может полностью восстановиться и опухает.
Братья Богдановы в молодости и в зрелые годы | Фото: millionaire.ru
В свое время французские братья-близнецы, физики Игорь и Григорий Богдановы были известны, красивы и пользовались большим успехом у противоположного пола. В начале 1980-х гг. они запустили на ТВ шоу о научной фантастике, а также занимались популяризацией физики и написанием научных трудов. В 1990-х гг. популярность телеведущих начала угасать, и оба брата прибегли к помощи пластических хирургов. С тех пор они не могли остановиться, точное количество сделанных ими операций назвать сложно. Существует версия, что братья страдают от акромегалии – заболевания, связанного с нарушением функции передней доли гипофиза и утолщением лицевой части черепа.
Так внешность братьев Богдановых менялась с годами | Фото: peoples.ru
Майкл Джексон на заре своей музыкальной карьеры и на пике популярности | Фото: uznayvse.ru
Поп-идол Майкл Джексон также стал жертвой пластической хирургии. Певец утверждал, что он страдал редким заболеванием – витилиго, вызывающим нарушение пигментации кожи. Якобы по этой причине его тело покрывали светлые пятна. По другой версии, он неоднократно ложился под нож из-за мечты о европейской внешности и белой коже. Некоторые специалисты уверены в том, что Джексон страдал дисморфным расстройством (дисморфофобией) – психическим расстройством, не позволяющим адекватно воспринимать собственную внешность. В таком состоянии человек начинает ненавидеть собственное тело. Это расстройство еще называют «болезнью глянца» – публичный человек настолько обеспокоен незначительными дефектами собственного тела, что начинает искать дефекты там, где их нет. Первую пластику Майкл Джексон сделал в 26 лет и с тех пор не мог остановиться. Сильнее всего пострадал от пластики его нос, в результате чего хрящевая ткань атрофировалась, и нос начал «проваливаться», из-за чего певцу приходилось носить повязку на лице, скрывающую последствия неудачной пластики.
Так внешность Майкла Джексона менялась с годами | Фото: sfw.so
Микки Рурк в молодости и в зрелые годы | Фото: uznayvse.ru
Знаменитый голливудский актер Микки Рурк утверждал, что сделать пластическую операцию он решил из-за шрамов на лице, полученных во время боксерских поединков (в молодости он был профессиональным боксером). Однако специалисты утверждают, что, судя по всему, Микки Рурк делал также подтяжку лица, лифтинг верхних век и трансплантацию волос. В 2008 г. он доверился непрофессиональному хирургу, который изуродовал его лицо. По другой версии, к таким последствиям привело его чрезмерное увлечение пластической хирургией – после того, как он начал терять былую популярность, актер таким образом пытался вернуться в кино. Кроме того, долгие годы Микки Рурк страдал алкогольной зависимостью, и последствия такого образа жизни не могли не отразиться на его внешности. Каждая последующая операция только усугубляла результат, и сейчас от его былой привлекательности не осталось и следа. В наши дни 66-летний актер часто попадает в топы самых неудачных пластических операций.
Микки Рурк в молодости и в зрелые годы | Фото: babyblog.ru
Актер Микки Рурк | Фото: 24smi.org
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