Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

Нам нередко приходится сталкиваться с серьезными расходами, в результате которых мы буквально выворачиваем кошелек наизнанку. Но с возрастом понимаем, что многие покупки могли бы обойтись нам дешевле и цены на некоторые услуги, мягко говоря, завышены.

Мы прикинули, сколько денег приходится тратить только потому, что «так положено», и до сих пор находимся в прострации.



1. За белоснежную улыбку и здоровые зубы часто нужно выложить столько, что думаешь: «Дешевле было бы на море съездить!»





2. Модные дизайнерские вещи стоят как крыло самолета





3. Бывает, что коммунальные расходы съедают существенную часть семейного бюджета





4. Вещи в специализированных магазинах стоят ох как недешево





5. Поездка на поезде может выйти дороже, чем авиаперелет. А времени при этом потратится больше, да и усталости от дороги никто не отменял





6. Высокая кухня — это, конечно, круто. Но цены за крошечные порции практически всегда кусаются





7. А еще многие из нас стараются плотно поесть перед тем, как отправиться в аэропорт





8. Мамы хорошо знают, что расходы на сына или дочку начинаются еще до их появления на свет





9. Можно купить дешевое белье, но оно, скорее всего, будет жать и давить. А хороший бюстгальтер часто стоит недешево





10. Страшный сон практически любого родителя: учитель сообщает, что нужно купить целую кучу рабочих тетрадей





11. Иногда кажется, что цены на деликатесы чересчур высоки





12. Из оптики нередко выходишь с «похудевшим» кошельком





13. Обычное белое платье vs свадебное. Угадайте, какое будет стоить в несколько раз дороже





14. Нарушение правил парковки может влететь в копеечку. Те, кто забирал машину со штрафстоянки, хорошо это знают





15. Детская одежда в лучшем случае прослужит пару сезонов, а заплатить за нее придется как за взрослую





16. Билеты в кино вроде стоят совсем недорого, но покупка снеков и напитков может увеличить эту сумму в 2–3 раза



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