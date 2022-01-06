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Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

Нам нередко приходится сталкиваться с серьезными расходами, в результате которых мы буквально выворачиваем кошелек наизнанку. Но с возрастом понимаем, что многие покупки могли бы обойтись нам дешевле и цены на некоторые услуги, мягко говоря, завышены.
Мы прикинули, сколько денег приходится тратить только потому, что «так положено», и до сих пор находимся в прострации.

1. За белоснежную улыбку и здоровые зубы часто нужно выложить столько, что думаешь: «Дешевле было бы на море съездить!»
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

2. Модные дизайнерские вещи стоят как крыло самолета
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

3. Бывает, что коммунальные расходы съедают существенную часть семейного бюджета
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

4. Вещи в специализированных магазинах стоят ох как недешево
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

5. Поездка на поезде может выйти дороже, чем авиаперелет. А времени при этом потратится больше, да и усталости от дороги никто не отменял
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

6. Высокая кухня — это, конечно, круто. Но цены за крошечные порции практически всегда кусаются
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

7. А еще многие из нас стараются плотно поесть перед тем, как отправиться в аэропорт
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

8. Мамы хорошо знают, что расходы на сына или дочку начинаются еще до их появления на свет
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

9. Можно купить дешевое белье, но оно, скорее всего, будет жать и давить. А хороший бюстгальтер часто стоит недешево
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

10. Страшный сон практически любого родителя: учитель сообщает, что нужно купить целую кучу рабочих тетрадей
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

11. Иногда кажется, что цены на деликатесы чересчур высоки
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

12. Из оптики нередко выходишь с «похудевшим» кошельком
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

13. Обычное белое платье vs свадебное. Угадайте, какое будет стоить в несколько раз дороже
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

14. Нарушение правил парковки может влететь в копеечку. Те, кто забирал машину со штрафстоянки, хорошо это знают
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

15. Детская одежда в лучшем случае прослужит пару сезонов, а заплатить за нее придется как за взрослую
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого

16. Билеты в кино вроде стоят совсем недорого, но покупка снеков и напитков может увеличить эту сумму в 2–3 раза
Вещи и услуги, которые, как нам кажется, стоят неоправданно дорого
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