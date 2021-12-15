30 фотографий известных политиков, сделанных до того, как они поднялись на политический Олимп

Снимки политиков до того, как они пришли к власти.

1. Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron)

В 2007 году, когда был сделан этот снимок, молодой Маркон работал в Министерстве экономики , а в 2017 политик победил на выборах и стал президентом Франции.

2. Дональд Трамп (Donald Trump)

На снимке 1976 года – 30-летний молодой бизнесмен, которого спустя 40 лет изберут 45-м президентом США.

3. Уинстон Черчилль (Winston Churchill)

21-летнему Черчиллю в 1895 году присвоили чин младшего лейтенанта и зачислили в 4-й гусарский полк Ее Величества, а в 34 года он стал премьер-министром Великобритании

4. Барак Обама (Barack Obama)

29-летний Обама в библиотеке Чикагского института юридических наук, где позже он преподавал конституционное право, а в возрасте 51 года афроамериканец занял пост 44-го президента США.

5. Джон Ф. Кеннеди (John F. Kennedy)

Спустя 20 лет после этого снимка, сделанного в 1940-м году, Кеннеди стал 35-м президентом США, одержав победу на выборах .

6. Джастин Трюдо (Justin Trudeau)

На фото улыбающийся Трюдо в день свадьбы в 2005 году, через 10 лет он стал вторым самым молодым премьер-министром в истории Канады.

7. Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher)

На снимке 1949 года запечатлена 24-летняя Тетчер со своим мужем, женщина стала премьер-министром Великобритании в 1979 году и занимала пост целых 11 лет!

8. Франклин Д. Рузвельт (Franklin D. Roosevelt)

Фотография сделана в 1913 году, когда Рузвельту был 31 год, а в 1933 году он занял пост 32-го президента США.

9. Рональд Рейган (Ronald Reagan)

На снимке 1956 года Рейган и его супруга Нэнси стоят возле своих лошадей на ранчо в Калифорнии, а спустя 25 лет он победил на выборах и стал 40-м президентом США.

10. Билл Клинтон (Bill Clinton)

На снимке - молодой Клинтон со своей супругой Хиллари в 1978 году, в 47 лет он занял президентский пост, став 42-м главой государства США.

11. Тереза Мэй (Theresa May)

На фотографии – консерватор Мэй во время выступления в 1999 году, а уже в июле 2016 года она была назначена на должность премьер-министра Великобритании.

12. Ангела Меркель (Angela Merkel)

Снимок сделан в 1970-х годах, когда молодая Меркель училась в Лейпцигском университете, а с 2005 года она заняла пост федерального канцлера Германии.

13. Си Цзиньпин (Xi Jinping)

На снимке будущему верховному лидеру Китая всего 27 лет, свою страну Си Цзиньпин возглавил в 2013 году, став председателем КНР.

14. Дэвид Кэмерон (David Cameron)

На фотографии 1990 года Кэмерон со своей еще пока будущей супругой Самантой Гвендолин Шеффилд, в 2010 году активный политик занял пост премьер-министра Великобритании.

15. Малкольм Тернбулл (Malcolm Turnbull)

До начала своей политической карьеры Тернбулл успел поработать адвокатом, журналистом и банкиром и лишь в 2015 году стал премьер-министром Австралии.

16. Реджеп Т. Эрдоган (Recep T. Erdogan)

Политик выступает перед избирателями, баллотируясь на пост мэра Стамбула в 1994 году, а с августа 2014 года он уже занял пост президента Турции.

17. Александр Лукашенко

Фотография сделана во время учебы Лукашенко в Могилевском педагогическом институте примерно в 1970-х годах , а пост президента Республики Беларусь политик занимает с 1994 года.

18. Марк Рютте (Mark Rutte)

На этом снимке - 39-летний Рютте, которого спустя 4 года королева Беатрикс назначит новым премьер-министром Нидерландов.

19. Владимир Путин

Путин танцует с одноклассницей на снимке 1970 года, а с 2000 года государственный и политический деятель был избран на пост президента РФ.

20. Алексис Ципрас (Alexis Tsipras)

Уже будучи студентом, начал вести активную и успешную политическую жизнь и в 2015 году, в возрасте 41 года, получил пост премьер-министра Греции.

21. Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi)

В 1950-х годах, будучи студентом, Берлускони подрабатывал фотографом, продавцом и даже певцом, но в возрасте 57 лет стал известным политиком и первым мультимиллиардером, занявшим пост председателя Совета министров Италии.

22. Фидель Кастро (Fidel Castro)

Снимок был сделан в 1957 году, а спустя 2 года Кастро уже занимал пост премьер-министра Кубы.

23. Уго Чавес (Hugo Chavez)

Снимок сделан в 1992 году, когда Чавес был арестован за попытку свержения правительства, но по истечению 6-ти лет он побеждает в выборах на пост президента Венесуэлы.

24. Эрнесто Че Гевара (Ernesto Che Guevara)

На фотографии 1950 года Че Гевара запечатлен студентом медицинского факультета, который спустя 9 лет стал команданте Кубинской революции.

25. Елизавета II (Elizabeth II)

На снимке – 18-летняя принцесса Елизавета Александра Мария, которая до восшествия на престол служила водителем грузовика в Женском вспомогательном территориальном корпусе.

26. Джо Байден (Joe Biden)

На фотографии 1964 года – 22-летний студент университета Делавэра, который спустя 45 лет стал 47-м вице-президентом США.

27. Николя Саркози (Nicolas Sarkozy)

Фотография, на которой 26-летний Саркози общается с мэром Парижа Жаком Шираком, сделана в 1981 году, а через 26 лет политик становится 23-м президентом Французской Республики.

28. Майк Пенс (Mike Pence)

На снимке, сделанном в 1980-х, молодой Пенс посещает спортивное мероприятие со своей будущей супругой Карен Баттен, в возрасте 58 лет занимает пост 48-го вице-президента США.

29. Виталий Кличко

Спортсмены-боксеры Владимир и Виталий Кличко задолго до политической карьеры старшего брата, который в 2014 году занял должность мэра Киева.

30. Марин Ле Пен (Marine Le Pen)

На снимке 1985 года 17-летняя Марин (справа) на демонстрации, организованной в поддержку партии отца « Национальный фронт», а спустя 27 она выдвигала свою кандидатуру на пост президента Франции.