Подсмотрено: кадры папарацци

Папарацци часто выставляют знаменитостей в неприглядном свете, но недавно открывшаяся в Турине выставка представляет их противоречивую работу как уникальную форму искусства. «Время папарацци! Фотографы и звезды дольче вита вчера и сегодня» — так называется экспозиция в итальянском центре фотографии CAMERA.

Термин «папараццо» (множественное число — «папарацци») появился в 1960 году благодаря культовому фильму Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita). Так звали одного из персонажей картины, прообразом которого стали многочисленные «фотографы-охотники» вроде Марчелло Джеппетти или Тацио Секкьяроли, которые рыскали в поисках кадров со звездами, чтобы продать их прессе. После выхода фильма это имя стало нарицательным.Звезда культового фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita) Анита Экберг вышла против папарацци с луком и стрелами, 20 октября 1960 года.В мире появлялось все больше и больше наглых фотожурналистов, вторгающихся в личное пространство знаменитостей. Одни звезды были польщены таким вниманием, но другие негодовали и пытались дать отпор нахалам. Некоторые фотографы даже прибегали к постановке «скандальных» фотографий богатых и знаменитых, используя похожих на них актеров.Кейт Мосс и Дэвид Боуи, 2003 год. На деле это постановочный кадр, сделанный в рамках фотосессии фэшн-фотографа Эллен фон Унверт.Дни славы профессии были сочтены в 1997 году, когда в трагической смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже обвинили фотографов, которые гнались за ней на соседнем автомобиле.Любите ли вы или ненавидите их работу, фотографии папарацци, представленные в этой подборке, открывают ностальгическое окно в прошлое.Джеки Кеннеди прогуливалась по Мэдисон-авеню в Нью-Йорке в октябре 1971 года, когда самый знаменитый папарацци Америки Рон Галелла сделал этот культовый снимок.Брижит Бардо покидает отель «Форум» в Риме, 1965 год.Знаменитый кадр со священником Доном Гуссони, выходящим из ночного клуба. Рим, 1959 год. Тщетные попытки Гуссони вырвать фотоаппарат из рук фотографа Джакомо Алексиса попали в объектив именитого папарацци Джеппетти и навсегда разрушили репутацию служителя церкви.Стриптиз Айше Наны в ресторане «Ругантино», Рим, 1958 год. Во время танца уличный фотограф Тацио Секкьяроли сделал несколько снимков артистки, а потом опубликовал их в прессе, что вызвало большой скандал. Эта история и вдохновила Феллини на создание фильма «Сладкая жизнь».Фотожурналист Тацио Секкьяроли в засаде. Рим, 1958 год. Роль скандального фотографа в фильме Феллини досталась Вальтеру Сантессо. Режиссер дал ему фамилию Папараццо, от которой впоследствии произошел термин «папарацци».Тацио Секкьяроли бежит от сердитого Уолтера Чиари. Актер в то время был в отношениях с суперзвездой Авой Гарднер, и за каждым его шагом следили папарацци. Рим, 1957 год.Софи Лорен в аэропорту Рим-Чампино, возвращаясь из США , Рим, 1961 год.Актриса Патриция Пеллегрино играет с детьми на пляже Марина.Итальянские актеры Люсьен Бенедетти и Марина Меуччи против фотографа, Рим, 1965 год.Стефания Сандрелли, Рим, начало 60-х.Прибытие Сорайи, королевы Ирана, на станцию Термини привлекло внимание «фотоштурмовиков».Ален Делон и Роми Шнайдер танцуют во время вечера «Золотой век» в ресторане Brigadoon. Рим, 29 июля 1961 года.Британский актер Энтони Стил против фотографов, Рим, август 1958 года.Мэрилин Монро разделась перед Джоном Кеннеди. Это постановочное фото с двойниками. В реальности никаких интимных фото Монро и Кеннеди не существовало.Коллеги-папарацци беседуют, Рим , 1958 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)