8 захватывающих дух лестниц, от которых задрожат не только колени

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Люди издревле строили лестницы, чтобы упростить движение вверх/вниз. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, преодолевая расстояние день ото дня, многих попросту не замечают, но этот факт никак не умаляет их значимость и достоинства Новости СМИ2



Люди издревле строили лестницы, чтобы упростить движение вверх/вниз. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, преодолевая расстояние день ото дня, многих попросту не замечают, но этот факт никак не умаляет их значимость и достоинства . Хотя в разных уголках планеты можно увидеть настолько потрясающие конструкции, которые, если и не являются произведением искусства, то открывают фантастические виды, правда, умопомрачительная красота может вызывать не только восторг, но и вызывать сильную дрожь в коленях.

1. Захватывающая, но незаконная гавайская «Лестница в небеса» (остров Оаху, Гавайи)

В настоящее время Haiku Stairs закрыта, но это не останавливает авантюристов, то и дело взбирающихся на вершину горы (остров Оаху , Гавайи). | Фото: hawaiiactivities.com.

3922 ступени Haiku Stairs, ведущие вверх по зеленому горному хребту Кулау, обеспечивают поистине захватывающие впечатления от настолько экстремальных прогулок (остров Оаху, Гавайи).

2. Винтовая лестница в горах Тайхан (Линьчжоу, Китай)

Только физически здоровые и смелые путешественники могут подняться на вершину винтовой лестницы, поскольку сойти с «дистанции» на полпути не удастся (Spiral Staircase in Taihang Mountains).

Китай предлагает острые ощущения в стиле скалолазания, только без смертельной опасности и особой подготовки (Spiral Staircase in Taihang Mountains). | Фото: meetingbenches.com.

3. Лестница на вершину утеса Эль-Пеньоль (Гуатапе, Колумбия)

Образовавшийся миллионы лет назад утес Piedra del peñol, никак не оставляет людей в покое, интригуя своим внешним видом, приглашая взобраться на вершину (Гуатапе, Колумбия). | Фото: joyreactor.cc.

Отчаянным энтузиастам придется преодолеть 380 метров практически вертикальной плоскости, чтобы добраться до смотровой площадки (Piedra del peñol, Колумбия).

4. Невероятной сложности лестница на горе Хуашань (Китай)

Самая жуткая тропа в мире ведет к чайному домику, расположенному на высоте 2,2 тыс. метров на южной вершине горы Хуашань (Китай).

Смельчаки, преодолевающие «небесные тропы», будут вознаграждены захватывающим панорамным видом на горы, реки Хуанхэ и Вэй, а также даосский храм (Hua Shan Mountain, Китай).

5. Подъем на вершину Half Dome в Йосемитском национальном парке (штат Калифорния, США)

Пеший поход на вершину Хаф-Доум – это одно из самых сложных и захватывающих приключений, которое под силу не всем любителям острых ощущений (The Half Dome cables, США).

Два натянутых троса позволяют подняться на вершину скалы без использования альпинистского снаряжения, но все равно нужно быть бесстрашным и хорошо подготовленным энтузиастом (The Half Dome cables, США).

6. Лестница Тропы инков (Мачу-Пикчу, Перу)

Вершина горы Уайна-Пикчу знаменита своими «лестницами смерти» (Inca Trail staircase, Перу).

Те самые «парящие» ступени, которые заставят задрожать колени даже у смельчаков (Inca Trail staircase, Перу).

7. Гирнарская лестница (штат Гуджарат, Индия)

Чтобы подняться на вершину горы Гирнар, придется преодолеть 9999 ступеней (Girnar Stairs, Индия). | Фото: tourmyindia.com.

На склонах и вершине священной горы Гирнар разбросано 866 индуистских и джайнских храмов, которые можно посещать во время подъема по самой длинной экстремальной лестнице в мире (Girnar Stairs, Индия).

8. Американские горки для пешеходов Tiger and Turtle staircase (Дуйсбург, Германия)

Даже в чистом поле может появиться одна из самых экстремальных лестниц в мире , если за дело берутся креативные художники (Tiger and Turtle staircase, Дуйсбург). | Фото: publicdelivery.org.

Художественная инсталляция Tiger and Turtle staircase стала излюбленным местом отдыха и исследования замысловатой конструкции, призванной замедлить бег времени (Дуйсбург, Германия).