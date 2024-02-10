8 захватывающих дух лестниц, от которых задрожат не только колени

Люди издревле строили лестницы, чтобы упростить движение вверх/вниз. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что, преодолевая расстояние день ото дня, многих попросту не замечают, но этот факт никак не умаляет их значимость и достоинства. Хотя в разных уголках планеты можно увидеть настолько потрясающие конструкции, которые, если и не являются произведением искусства, то открывают фантастические виды, правда, умопомрачительная красота может вызывать не только восторг, но и вызывать сильную дрожь в коленях.
1. Захватывающая, но незаконная гавайская «Лестница в небеса» (остров Оаху, Гавайи)
В настоящее время Haiku Stairs закрыта, но это не останавливает авантюристов, то и дело взбирающихся на вершину горы (остров Оаху, Гавайи). | Фото: hawaiiactivities.com.
3922 ступени Haiku Stairs, ведущие вверх по зеленому горному хребту Кулау, обеспечивают поистине захватывающие впечатления от настолько экстремальных прогулок (остров Оаху, Гавайи).
Haiku Stairs («Лестница хайку») или «Лестница в небеса», как ее называют местные жители, имеет 3922 ступени, которые ведут к вершине горы Пуу Кеахи-а-Кахо. Это одна из самых опасных лестниц не только на Гавайях, но и во всем мире. Ее построили из дерева еще во время Второй мировой войны абсолютно для других целей (на вершине находилась секретная военная база США), и тогда это был вполне оправданный шаг. Но после о ней не забыли, а как раз наоборот, заменили на металлическую, и снова не для туристических развлечений, хотя любители пощекотать себе нервы до сих пор тайно пробираются к запретной цели, чтобы подняться на вершину горы. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что несмотря на все ограничения и риск оказаться арестованными (база уже заброшена, но доступ закрыт в целях безопасности), авантюристы отправляются в сложный путь рано утром, чтобы успеть застать восход солнца, а заодно и насладиться потрясающим панорамным видом на остров Оаху и Тихий океан.
2. Винтовая лестница в горах Тайхан (Линьчжоу, Китай)
Только физически здоровые и смелые путешественники могут подняться на вершину винтовой лестницы, поскольку сойти с «дистанции» на полпути не удастся (Spiral Staircase in Taihang Mountains).
Китай предлагает острые ощущения в стиле скалолазания, только без смертельной опасности и особой подготовки (Spiral Staircase in Taihang Mountains). | Фото: meetingbenches.com.
Винтовая лестница в провинции Линьчжоу, построенная среди горного склона в горах Тайхан, благодаря внушительной высоте (чуть более 90 метров) превратилась в экстремальный аттракцион, предлагающий умопомрачительные ощущения, сродни занятию альпинизмом. Только в этом случае нет той опасности или напряжения, которые подстерегают скалолазов во время поднятия по отвесной стене. Хотя бывалые путешественники утверждают, что несмотря на ощутимую безопасность, придется приложить немало как физических, так моральны усилий, чтобы взобраться по винтовой лестнице, особенно во время сильных ветров. По этой причине подъем доступен не каждому, туристам старше 60 лет и с проблемами здоровья или лишним весом, настоятельно не рекомендуют этого делать.
3. Лестница на вершину утеса Эль-Пеньоль (Гуатапе, Колумбия)
Образовавшийся миллионы лет назад утес Piedra del peñol, никак не оставляет людей в покое, интригуя своим внешним видом, приглашая взобраться на вершину (Гуатапе, Колумбия). | Фото: joyreactor.cc.
Отчаянным энтузиастам придется преодолеть 380 метров практически вертикальной плоскости, чтобы добраться до смотровой площадки (Piedra del peñol, Колумбия).
Одинокий камень-утес под названием Ла-Пьедра-дель-Пеньоль – это не что иное, как монолитное образование, издревле будоражившее умы местных жителей, которые слагали поверья и легенды о его появлении и наделяли его особенной силой. Расположенный в городе Гуатапе в колумбийской Антьокии, поднимающейся со дна ущелья, перед которым построили плотину гидроэлектростанции Пеньоль-Гуатапе, Piedra del peñol до сих пор является достопримечательностью региона, привлекая массу туристов. Многие из них пытаются испытать себя во время подъема по одной из удивительных и экстремальных лестниц в мире, построенной между образовавшимся разломом. На вершине одиноко утеса больше известного как Piedra del peñol, отчаянные энтузиасты обустроили смотровую площадку, хотя даже во время подъема можно увидеть открывающуюся красоту живописного края, если, конечно же, не побояться все-таки открыть глаза и посмотреть вокруг.
4. Невероятной сложности лестница на горе Хуашань (Китай)
Самая жуткая тропа в мире ведет к чайному домику, расположенному на высоте 2,2 тыс. метров на южной вершине горы Хуашань (Китай).
Смельчаки, преодолевающие «небесные тропы», будут вознаграждены захватывающим панорамным видом на горы, реки Хуанхэ и Вэй, а также даосский храм (Hua Shan Mountain, Китай).
Горная гряда Hua Shan Mountain считается одной из пяти священных гор Китая, при этом является одной из самых популярных туристических достопримечательностей и мест паломничества китайцев. Это одно из тех мест на планете, которые предлагают самые страшные пешеходные маршруты мира, не терпящие слабонервных. Сильные духом туристы должны заранее приготовить себя к высотам, которые заставляют сердце выпрыгивать из груди, опасности – заставляющей потеть ладони, и адреналину, превращающему ноги в дрожащее желе. Но, кто все же сможет преодолеть сотни деревянных дощечек, неизвестно как закрепленных между камнями, а также крутые ступени, вырезанные на вертикальной стене скалы, при этом без надлежащей страховки и чьей-либо помощи (существует несколько маршрутов с разными тропами), получит массу впечатлений. По ходу их ждут умопомрачительной красоты горные пейзажи, которые находятся за пределами воображения, всплеск адреналина, а в конце пути – самый интригующий чайный домик в мире, расположенный на высоте 2,2 тыс. метров.
5. Подъем на вершину Half Dome в Йосемитском национальном парке (штат Калифорния, США)
Пеший поход на вершину Хаф-Доум – это одно из самых сложных и захватывающих приключений, которое под силу не всем любителям острых ощущений (The Half Dome cables, США).
Хаф-Доум — гранитный пик эксцентричной формы, расположенный в восточной части долины Йосемити в Йосемитском национальном парке штата Калифорния. Довольно крутой и напряженный подъем на высоте 1,6 км занимает у подготовленных экстремалов около 10-14 часов. Есть несколько способов подняться на удивительную вершину, начиная с «Туманной тропы», направляясь к Верналу и заканчивая водопадом Невада.
Два натянутых троса позволяют подняться на вершину скалы без использования альпинистского снаряжения, но все равно нужно быть бесстрашным и хорошо подготовленным энтузиастом (The Half Dome cables, США).
Примечательно: Все эти тропы обязательно приведут к последнему самому захватывающему отрезку пути – к лестнице The Half Dome cables. Это увлекательнейшая часть путешествия, заставляющая посетителей проходить по крутому склону, на котором закреплены лишь тросы, образующие перила лестницы. Эту часть маршрута могут преодолеть не только самые смелые, но и выносливые, поскольку потребуются колоссальные физические силы, чтобы взобраться по столь неожиданной «лестнице», практически по вертикальному склону на вершину горы.
6. Лестница Тропы инков (Мачу-Пикчу, Перу)
Вершина горы Уайна-Пикчу знаменита своими «лестницами смерти» (Inca Trail staircase, Перу).
Те самые «парящие» ступени, которые заставят задрожать колени даже у смельчаков (Inca Trail staircase, Перу).
Тропа инков (Inca Trail staircase) — это древний маршрут из Куско, ведущий к Мачу-Пикчу – покинутому городу исчезнувшей цивилизации Южной Америки. Тропа, проложенная среди вековых деревьев и петляющая между скалистых склонов, делает несколько витков между горами и вокруг холмов, прежде чем доведет до одного из самых таинственных поселений мира. Тропа, поднимающаяся к самой высокой точке, называемой Пхуюпатамарка, включает в себя лестницу из около 1,5 тыс. ступеней, высеченных в граните. Некоторые же из них относятся к разряду «парящих», так что преодолеть их под силу не каждому. Учитывая, что сам город находится на высоте 2,7 тыс. метров над уровнем моря неудивительно, что некоторые участки настолько сложные и опасные, что получили соответствующее название – «лестницы смерти».
7. Гирнарская лестница (штат Гуджарат, Индия)
Чтобы подняться на вершину горы Гирнар, придется преодолеть 9999 ступеней (Girnar Stairs, Индия). | Фото: tourmyindia.com.
На склонах и вершине священной горы Гирнар разбросано 866 индуистских и джайнских храмов, которые можно посещать во время подъема по самой длинной экстремальной лестнице в мире (Girnar Stairs, Индия).
Одной из самых длинных экстремальных лестниц в мире считается тропа в горном регионе Гирнар, расположенном в штате Гуджарат, ведущая к древним индуистским и джайнским храмам. Считается, что тот, кто достигнет конца пути преодолевает 9999 ступеней в один конец, по пути наведываясь в знаковые культовые объекты, куда устремляются не только паломники, но и любопытные туристы, постигнет истину. Правда, посетить все до единой святыни удается лишь 10%, начинающих путь восхождения, поскольку каменистая тропа действительно является и пугающей, и утомительной. Ну а самих храмов настолько много, что даже если хватит сил и мужества подняться на самую вершину горы то, чтобы посетить 866 святынь, понадобится немало времени.
8. Американские горки для пешеходов Tiger and Turtle staircase (Дуйсбург, Германия)
Даже в чистом поле может появиться одна из самых экстремальных лестниц в мире, если за дело берутся креативные художники (Tiger and Turtle staircase, Дуйсбург). | Фото: publicdelivery.org.
Художественная инсталляция Tiger and Turtle staircase стала излюбленным местом отдыха и исследования замысловатой конструкции, призванной замедлить бег времени (Дуйсбург, Германия).
Впечатляющая инсталляция под названием Tiger and Turtle staircase («Тигр и черепаха») появилась в промышленном регионе Рур, в городе Дуйсбург еще в 2011 году. Это не просто художественный объект, издалека напоминающий знаменитые аттракционы Американские горки, по сути, он является гигантской лестницей с захватывающими дух подъемами и замысловатой траекторией, по которой можно не спеша прогуляться всем желающим. Интерактивную инсталляцию разработали и воплотили в жизнь Ульрих Гент и Хайке Муттер с одной целью – замедлить бег времени и сумасшедший ритм жизни. Имея высоту 21 метр, инсталляция напоминает традиционные Американские горки, с их блестящими спиралями и пугающими поворотами, сулящими захватывающую скорость. Но если подойти поближе, то сразу же становится понятно, что металлические кольца с 246 ступенями могут послужить прекрасным прогулочным объектом, по которому можно спокойно прогуляться, свободно исследуя скульптуру.
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