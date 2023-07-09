10 альтернативных медицинских процедур, которые могли мы спасти людей, но попали под запрет

Спорная, сомнительная, запрещенная...
Медицина – одна из самых неоднозначных сфер, вокруг которой всегда царят споры и скандалы. Хотя слухи, что правительства многих стран просто не выводят на рынок и запрещают чудодейственные лекарства, которые бы могли спасти человечество от многих хворей. Так это или иначе остаётся только догадываться.
Но точно известно про 10 альтернативных медпроцедур, которые сегодня запрещены.
1. Цианид
Спорная медицина: цианид.
Большая доза цианида гарантированно убьет человека, но некоторые исследователи считают, что низкие дозы этого токсического вещества могут убивать рак. Популярный в 1950-х годах продукт под названием «лаэтрил» (также известный как амигдалин или витамин B17) содержит небольшое количество цианида. Сторонники препарата утверждают, что B17, который можно найти в косточках абрикоса, горьком миндале и ростках бобов, обладает антиканцерогенными свойствами и безвреден для здоровья при умеренных дозах. После нескольких безуспешных попыток одобрить лаэтрил в 1970-х годах, FDA запретило все формы B17.
2. ДМСО
Спорная медицина: ДМСО.
Вырабатываемый в качестве побочного продукта производства бумаги, диметилсульфоксид (ДМСО) является маловероятным кандидатом на статус чудодейственного препарата. Тем не менее тысячи людей во всем мире подтверждают способность этого вонючего геля уменьшать боль, ускорять заживление и даже лечить рак. Сторонники ДМСО еще в середине 1960-х годов заявили об эффективности препарата как антиканцерогена.
ДМСО используется в медицинских целях (против интерстициального цистита) с 1978 году и для ветеринарных целей с 1980 года, тысячи отзывов тех, кто успешно использовал ДМСО для лечения рака, остаются без внимания и по сей день. Хотя общая форма ДМСО была одобрена в 2002 году, до сих пор нет никаких признаков того, что FDA в ближайшее время одобрит этом препарат для лечения рака.
3. Оргоническая терапия
Спорная медицина: оргоническая терапия.
В 1954 году FDA издало судебный запрет против новаторских работ австрийского психиатра Вильгельма Райха с энергетическим полем, которое он назвал «оргоном». Непонятно, почему FDA посчитало Райха настолько большой угрозой, учитывая то, что его две оргонные машины и аккумуляторы не нанесли никакого вреда при экспериментах. Тем не менее ученому было приказано прекратить производство и распространение своих изобретений, а FDA начало беспощадную кампанию по сжиганию всей литературы, в которой они упоминались. Любая книга, написанная Райхом, или любая книга со словом «оргон» в ней, уничтожалась FDA.
Когда власти прознали, что Райх наплевал на запрет и продолжал делать и продавать оргонные аккумуляторы, его тотчас арестовали и приговорили к двум годам лишения свободы. В итоге ученый не выдержал тюремного заключения и умер. Этот бывший ученик Зигмунда Фрейда постулировал, что во Вселенной существует энергия жизни, воплощенная в человеке в виде сексуальности. Его оргонные аккумуляторы, похожие на телефонные будки, были предназначены для использования этой вездесущей энергии и направления ее в человеческий организм с целью возобновления истощающегося в нем с годами оргона. Это снимало переутомление и лечило различные болезни, такие как рак, стенокардия, астма, эпилепсия и т. д.
4. Электромагнитная терапия
Спорная медицина: электромагнитная терапия.
Человеческое тело зависит от электрических и магнитных полей для регулирования многих жизненно важных процессов, которые поддерживают человека живым и здоровым. Тем не менее, до недавнего времени научное сообщество отрицало преимущества использования низкочастотной электромагнитной энергии для здоровья. Новаторы, такие как Раймонд Райф, предполагающий, что целевые электромагнитные поля определенных частот способны бороться с раком, были высмеяны еще в начале XX века.
Генератор частоты Райфа только рассмешил Американскую медицинскую ассоциацию в 1930-х годах, и его терапия так и не получила широкого распространения. Однако в последние годы различные исследователи продемонстрировали, что определенные частоты электромагнитных полей действительно обладают способностью разрушать опухоли.
5. Лечение Хокси
Спорная медицина: лечение Хокси.
В начале 1920-х годов радиоведущий Норман Бейкер сделал Гарри Хокси знаменитым. Хокси изучал народные средства для лечения рака, о которых ему рассказал его дед-конюх, в свое время наблюдавший, как лошади излечиваются от рака, употребляя определенные травы. С помощью Бейкера к 1950 году клиника Хокси стала крупнейшим в мире частным онкологическим центром, обслужившим более чем 12 000 пациентов. Однако в 1956 году FDA предупредило, что Апелляционный суд пятого округа счел методику Хокси «бесполезной».
К 1960 году последняя из клиник Hoxsey в Соединенных Штатах была насильственно закрыта, что привело к тому, что Гарри Хокси перебрался в Тихуану, Мексика. Однако с ростом союза НАФТА начали закрывать даже эти клиники в рамках сотрудничества Соединенных Штатов и Мексики в борьбе с трансграничной альтернативной медициной. Лечение Хокси включает в себя смесь натуральных трав, которые помогли тысячам людей вылечить их рак.
Недавние исследования подтвердили, что простые изменения в рационе, такие как употребление определенных витаминов и минералов, обычно встречающихся в травах, могут не только предотвратить рак, но даже бороться с существующими опухолями. Но в 1956 году FDA утверждало, что больные раком наверняка умрут, если они не будут применять санкционированные государством методы лечения рака, такие как химиотерапия.
6. Терапия Герзона
Спорная медицина: терапия Герзона.
Макс Герзон стал известен в 1930-х годах своими утверждениями о том, что повышенные уровни токсинов окружающей среды и рост применения обработанных продуктов вызвали изменения в метаболизме клеток, приводящих к появлению рака. Герзон предположил, что люди, страдающие от рака или желающие предотвратить его начало, должны устранить из своего рациона соль и употреблять только органические продукты, одновременно повышая потребление калия. Как ни странно, Герзон также продвигал использование кофейных клизм для удаления токсинов из печени через стенку толстой кишки.
Возможно, власти признали его терапию неэффективной просто из-за фактора «неприятности», присущего любой клизме. Какова бы ни была причина, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов так никогда и не одобрило диетотерапию Герзона в качестве лечения рака, несмотря на то, ее успешность достигала 70-90 процентов. Впоследствии различные исследования показали, что аспекты лечения Герзона, такие как прием большого количества свежих фруктовых соков, действительно оказывают антиканцерогенное действие.
7. Вакцина Ранда
Спорная медицина: вакцина Ранда.
Странная история вакцины Ранда до сих пор является любимым предметом теоретиков заговора. За последнее столетие появилось и исчезло много альтернативных лекарств от рака, но только одно из них было выпущена крупной корпорацией Соединенных Штатов - Rand Corporation, которая была создана в 1940-х годах как ответвление уважаемого авиапроизводителя Douglas Aircraft Company, а также в качестве аналитического центра армии США.
В середине 1960-х годов президент Rand Corporation Х. Дж. Ранд заявил, что рак вызывается вирусом, а к 1960-м годам стало очевидно, что идеи Rand Corporation привели к созданию у престижной компании сомнительной репутации. Ранд утверждал, что изолировал вирус, который вызывает рак, и, как утверждается, разработал противораковую вакцину. Эта вакцина была опробована примерно на 8 000 пациентах в Огайо с предположительно многообещающими результатами.
Разозлившись на необоснованные газетные сообщения о том, что Ранд продавал лекарство без лицензии, FDA запретила вакцину в 1967 году, возбудив в 1968 году федеральное уголовное дело против Ранда. В разгар экспериментов Rand Corporation, по всей видимости, потратила более 20 миллионов долларов на исследование своей противораковой вакцины, но все это не принесло пользы. Сегодня вакцина Ранда почти забыта, хотя было окончательно доказано, что некоторые вирусы, такие как ВПЧ, действительно вызывают рак.
8. Кратом
Спорная медицина: кратом.
Растение кратом используется в течение многих столетий в различных странах Юго-Восточной Азии, чтобы уменьшить боль, бороться с усталостью и облегчить беспокойство. Сообщается, что высушенный и порошкообразный лист этого дерева облегчает боль ничуть не меньше производных из опиоидов, но без риска передозировки.
Кратом неуклонно завоевывает популярность в Соединенных Штатах в последние несколько лет, к большому огорчению FDA и DEA. Эти агентства сделали все, что было в их силах, чтобы помешать использовать кратом, от ареста партий этой травы при импорте до «демонизирования» ее в прессе.
9. Кава
Спорная медицина: кава.
Одним из изречений, приписываемых греческому философу Парацельсу, является то, что все вещества являются ядами при попадании их в организм в определенные количествах. Похоже, что правительство Германии решило, что любое количество экстракта из корней кавы или перца опьяняющего является ядовитым, поскольку этот продукт был запрещен в начале 2000-х годов.
Постановление с тех пор было отменено, поскольку ученые начали задаваться вопросом о том, действительно ли кава виновата в смертельных случаях от гепатотоксичности, как это сообщалось ранее, или же настоящим виновником является какой-то загрязнитель в определенных партиях кавы. Сторонники использования растения указывают на то, что кава используется на островах южной части Тихого океана на протяжении веков без сообщений о неблагоприятных последствиях.
Островитяне глотают это растение по сей день, чтобы улучшить настроение и снять стресс, а на Западе кава используется в течение не менее 100 лет в качестве лечения социальной тревоги. Тем не менее, FDA выпустило отчет в 2002 году, предупреждающий общественность о потенциальных опасностях, которые кава оказывает на здоровье печени.
10. Каннабидиол
Спорная медицина: каннабидиол.
В последние годы один из наркотических препаратов некоторые начали считать чудо-панацеей. Каннабидиол (КБД), экстракт конопли посевной, был продемонстрирован в десятках исследований как невероятно эффективный противовоспалительный препарат. Современные медицинские исследования пришли к выводу, что воспаление является основной причиной почти каждой, если не каждой болезни, которая поражает человеческое тело, а это означает, что КБД действительно может быть чудодейственным средством почти для любого недуга.
Есть только одно «но»: коноплю по-прежнему продолжают считать наркотиком, и многие страдающие от таких недугов, как болезнь Паркинсона, дистония и невралгия, которым может помочь данный непсихотический каннабиноид, боятся принимать КБД, потому что считают, что он незаконный.
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