Невероятные факты о семени льна и то, чего вы еще не знали

О растении с коротким названием «лен» в интернете можно найти огромное количество статей. Интерес к нему, особенно в последние годы, отличается завидным постоянством.







Придя из древних времен, оно не перестает удивлять своей универсальностью, полезностью и сегодня. Спектр применения этого растения разнообразен. В народной медицине лен используется при лечении многих болезней в виде отваров, настоев. В рационе питания – как пищевая добавка, обогащающая организм полезными жирными кислотами. Муку из его семян используют в выпечке, добавляют в различные блюда, салаты. Одежда, изготовленная из льняного полотна, успешно занимает призовые места на международных показах моды. В строительной промышленности также используют льняное волокно. Ценность и полезность этого растения неоспорима. Маленькие семена льна, находящие под пристальным вниманием врачей и ученых, не перестают удивлять своими свойствами и количеством полезных для жизнедеятельности человеческого организма, элементов. Именно о них и пойдет речь.







1.Семя льна очищает и выводит из организма токсины, продукты жизнедеятельности паразитов и их самих.







2. Пектиновые вещества и клетчатка, содержащиеся в семени, связывают тяжелые металлы.







3. Содержание жирных аминокислот в нем довольно высокое, и это особенно важно для правильного роста и развития всего организма, отлаженной деятельности сердечно-сосудистой системы.

Так , Омега-3 способствует разжижению крови, исключая этим образование тромбоза, атеросклероза, предотвращает болезни сердечно-сосудистой системы.4. Недостаток селена, присущий жителям больших городов, восстанавливается с помощью применения семян льна. Этот важный элемент снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний . 5. Семя льна содержит много калия, который связывает все процессы в работе организма. Его недостаток вызывает проблемы с выделительной системой организма, провоцирует отечность. Здесь эти семена могут поспорить с бананами, которые принято считать источником этого элемента.6. Входящие в состав льняного семени витамин В и лецитин, служат надежной защитой нервным клеткам, охраняют психическое здоровье человека, предотвращает состояние впадения в депрессию . Такие вот некоторые из фактов об этом небольшом и скромном растении с голубыми цветочками. Природа одарила его, поистине щедро и разносторонне.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)