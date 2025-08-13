Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов

Пустые стадионы и отмененные матчи на фоне коронавирусных страхов.
2. Конные скачки проводятся за закрытыми дверями на фоне распространения коронавируса на ипподроме Ханьшин в Такаразуке, Япония. 3. Трибуны зрителей видны пустыми во время предсезонной игры в бейсбол между Yomiuri Giants и Tokyo Yakult Swallows на Tokyo Dome в Токио, Япония.
4. Выходят на поле, а трибуны видны пустыми во время футбольного матча Профессиональной лиги Саудовской Аравии между AL-Hilal и Al-Ettifaq на стадионе
университета King Saud, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
5. Места для зрителей видны пустыми, а борцы сумо проводят церемонию вступления в ринг Дохо на весеннем турнире Гранд-сумо, проходящем за закрытыми дверями на фоне распространения коронавируса, в Осаке
, западная Япония.
6. Мужчина стоит возле стадиона Сан-Сиро после серии «Интер Милан — Сампдория». Матч был отменен из-за вспышки коронавируса в Ломбардии и Венето, в Милане.
7. Во время предсезонной игры в бейсбол между Yomiuri Giants и Tokyo Yakult Swallows,
проходящей за закрытыми дверями.
8. Криштиану Роналду из «Ювентуса» аплодирует во время разминки перед матчем с «Интером».
9. Стюард на пустом стадионе перед матчем между
«Ювентусом» и «Интером» в Турине.источник
