С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Автор излагает с множеством ошибок, как-будто иностранец пишет. Трудно читать.За что стильно од...
  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...

Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов

Пустые стадионы и отмененные матчи на фоне коронавирусных страхов. Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов

Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 2. Конные скачки проводятся за закрытыми дверями на фоне распространения коронавируса на ипподроме Ханьшин в Такаразуке, Япония. Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 3. Трибуны зрителей видны пустыми во время предсезонной игры в бейсбол между Yomiuri Giants и Tokyo Yakult Swallows на Tokyo Dome в Токио, Япония.

Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 4. Выходят на поле, а трибуны видны пустыми во время футбольного матча Профессиональной лиги Саудовской Аравии между AL-Hilal и Al-Ettifaq на стадионе университета King Saud, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 5. Места для зрителей видны пустыми, а борцы сумо проводят церемонию вступления в ринг Дохо на весеннем турнире Гранд-сумо, проходящем за закрытыми дверями на фоне распространения коронавируса, в Осаке, западная Япония. Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 6. Мужчина стоит возле стадиона Сан-Сиро после серии «Интер Милан — Сампдория». Матч был отменен из-за вспышки коронавируса в Ломбардии и Венето, в Милане. Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 7. Во время предсезонной игры в бейсбол между Yomiuri Giants и Tokyo Yakult Swallows, проходящей за закрытыми дверями. Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 8. Криштиану Роналду из «Ювентуса» аплодирует во время разминки перед матчем с «Интером». Пустые стадионы на фоне коронавирусных страхов 9. Стюард на пустом стадионе перед матчем между «Ювентусом» и «Интером» в Турине.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
профессиональная лига, саудовская аравия
ювентус, спортивный клуб
интер милан сампдория, спортивный клуб
Криштиану Роналду
интер, спортивный клуб
наверх