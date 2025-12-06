Примеры оформления маленькой кухни-гостиной

Чтобы увеличить полезную площадь в маленькой квартире, можно объединить кухню и гостиную в одну комнату. Однако здесь очень важно соблюдать некоторые нюансы оформления, иначе результат будет совсем не таким, как вы планировали.

Сегодня расскажем, какие дизайнерские приемы следует использоваться, чтобы обновленная квартира действительно стала больше и удобнее.

Прием 1: Оформите интерьер в монохроме

Прием 2: Расставьте акценты с помощью ярких цветов

Прием 3: Добавьте в отделку принты

Прием 4: Правильно расставьте приоритеты

Прием 5: Установите легкие конструкции вместо стен

Выбирайте серые или бежевые оттенкиВсе знают о том, что идеальная цветовая гамма для небольшого пространства – светлая. Однако это не единственный существенный момент. Важно использовать монохромные оттенки – тогда получится стереть грани между плоскостями и зрительно увеличить помещение.Особенно актуальным это решение будет для потенциально темных квартир, окна которых выходят на север. В них попадает недостаточное количество естественного света, поэтому приходится компенсировать этот момент светлыми оттенками, глянцевыми поверхностями и качественным искусственным освещением.Вот несколько секретов оформления:• Чтобы интерьер не казался плоским и скучным, сочетайте несколько фактур одного цвета. Например, если вы оформляете кухню в светлых тонах, пусть гарнитур будет матовым белым, а фартук – из керамогранита, с рисунком под камень (его же можно продублировать на полу, чтобы картинка получилась гармоничной). Так вы получите и разные фактуры, и акцентные детали.• Вместо полноценной обеденной группы используйте барную стойку и высокие стулья. Такой вариант занимает гораздо меньше места, плюс стойка может стать элементом зонирования, отделяющим кухню от гостиной.Конечно, для семьи с маленьким ребенком это не самый лучший вариант, но если детей нет или они уже взрослый, то почему бы и не воспользоваться такой идее.• Холодильник и варочный шкаф лучше располагать напротив рабочей зоны – так вы сможете воплотить в жизнь правило рабочего треугольника и, как следствие, упростить себе готовку.Используйте яркие стулья или акцентную стенуЕсли вы не любите монохромные интерьеры, и они вам кажутся слишком скучными, тогда добавьте в обстановку контрастных пятен. Самое простое и популярное решение – акцентная стена. Она может быть оформлена обоями с рисунком, декоративной штукатуркой, деревянными панелями.А можно просто покрасить ее в насыщенный оттенок, который будет пересекаться с цветовой гаммой комнаты. Если у вас нет опыта в колористике, и вы боитесь, что выбранная вами комбинация тонов будет неудачной, отдайте предпочтение комплиментарным цветам или же воспользуйтесь кругом Иттена.Вместо акцентной стены можно установить контрастный кухонный гарнитур, диван или обеденную группу. И совсем необязательно, чтобы основа была белой или бежевой. Вы можете сделать кухонные фасады лавандовыми, а стулья – синими. Смелая комбинация, но в тандеме эти цвета отлично работают.Для начала можно купить яркий диванВводить яркие цвета можно постепенно, чтобы понять, как разные оттенки в кухне-гостиной будут сочетаться между собой. Например, сначала купите новые стулья, затем повесьте другие шторы. Кстати, «поддерживать» их идентичными по цвету элементами совсем необязательно – вы можете просто оставить в интерьере одно насыщенное пятно. Обычно такой прием используют при оформлении скандинавских или минималистичных пространств, которым не хватает цвета.Если база нейтральная, введите не один яркий цвет, а два. Например, желтый диван и зеленая скатерть на столе. А если вы не боитесь экспериментировать, найдите в магазине яркий холодильник. Чаще всего бытовая техника представлена в красном оттенке, который подходит далеко не всем, но если «поддержать» его такой же по цвету лампой, чайником или посудой на открытой полке, получится добиться вау-эффекта.Поклейте обои с мелким узором или сделайте фартук с принтомЕще один способ визуально увеличить пространство – использовать акценты в отделке. Чаще всего – это принты. Чтобы не утяжелить интерьер, лучше использовать мелкие узоры. Они могут быть абстрактными, геометрическими или растительными. Если вы хотите, чтобы принт присутствовал и на стенах, и на полу, позаботьтесь о единой цветовой гамме, иначе вы перегрузите обстановку, и она не будет выглядеть гармонично.Кстати, с помощью отделки можно разделить комнату на зоны. Например, в зоне отдыха используйте теплое и уютное дерево, а в месте для готовки – мелкие геометрические узоры. Яркие детали также могут прослеживаться в гарнитуре, мебели, точечном декоре. Смягчить «вызов», который бросают принты, сможет все то же дерево и другие уютные фактуры, вроде занавесок изо льна или скатерти с бахромой.Обратите внимание на пэчворк. Да, этот прием в дизайне далеко не новый, но к нему нельзя оставаться равнодушным, настолько он стильный, изящный, «теплый». Можно использовать его для отделки фартука или даже целой стены, но во втором случае лучше оформлять остальной интерьер в лаконичных, нейтральных оттенках, например, серых или бежевых. Также подойдут приглушенные тона, но они должны пересекаться с теми оттенками, которые есть на плитке. Только тогда интерьер будет гармоничным, а не перегруженным.Разделите комната напополам с помощью островаРечь идет о планировке комнаты. Если вы объединяете кухню с гостиной, важно подумать, сколько места вы сможете выделить для одной зоны, сколько – для другой, и останется ли еще свободная площадь, например, для мини-кабинета. Отлично, если комната в квартире изначально прямоугольная – тогда вы сможете пропорционально разделить ее на две части и разместить все необходимое.Но если форма нестандартная, есть ниши, углы и прочие элементы, которые мешают сделать все правильно, тогда придется чем-то пожертвовать. Например, вместо массивных стульев можно установить компактный диванчик и пару табуретов, которые будут прятаться под стол. А в качестве гарнитура рассмотрите угловую модель, чтобы с пользой задействовать имеющуюся площадь.Двери могут быть раздвижными или распашнымиДизайн кухни-гостиной обычно не предполагает четкого зонирования, поэтому вместо стен и глухих перегородок используют отделку, фактуры и разную цветовую гамму – именно они отвечают за разделение комнаты на части. Также для зонирования можно использовать мебель – диван, барную стойку, обеденную группу. Если этого оказывается недостаточно, на помощь приходят стеклянные перегородки, деревянные рейки, полупрозрачные конструкции.Если же нужно отделить кухню-гостиную от спальни (обычно это актуально для студий), тогда потребуется тяжелая артиллерия в виде стены. Но чтобы она не выглядела громоздко и не делала квартиру визуально меньше, позаботьтесь о наличии широкого проема и стеклянной двери, которые подарят композиции легкость и воздушность. Для удобства и экономии места выбирайте не распашную, а раздвижную дверь. Это важно для небольшой площади, где высоко ценится каждый метр.