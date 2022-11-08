Растения из кошмаров

Забудьте серийных убийц и монстров из бесконечно одинаковых фильмов ужаса. Оглянитесь вокруг: растения, что мирно растут в наших дворах и окружающий города лес, должны вызывать гораздо большую панику. В следующий раз голливудским режиссерам стоило бы обратить внимание на реально опасные вещи — сколько можно эксплуатировать дурацких клоунов.









Кудзу

Aspergillus fumigatus

Агератина высочайшая

Бругмансия белоснежная

Белладонна