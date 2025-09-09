8 сооружений Европы, которые резко контрастируют с традиционной архитектурой

Явление значительного роста населения планеты в последние столетия заставляет архитекторов отказываться от излишков при строительстве жилых домов, чтобы с комфортом разместить в нем побольше людей. Однако это вовсе не значит, что почти все города мира являются рутинным сочетанием исторической и типовой застройки - многие знамениты архитектурными достопримечательностями, которые стали таковыми из-за необычного внешнего вида.
1. «Дом пузырей» (Турет-Сюр-Луп, Франция)
Необычный пузырчатый дом. /Фото: hsmedia.ru
Этому дому уже больше сорока лет, а спроектировал его венгерский архитектор Антти Ловаг (Antti Lovag) в 1979–1984 годах. Заказчиком выступил французский промышленник Пьер Бернар (Pierre Bernard). Однако больше всего это сооружение известно, как владение знаменитого главы модного дома Пьера Кардена, который приобрёл его в 1992 году после смерти первого хозяина. Дом, который задумывался как имитация первобытных пещер, привлекает не только своим необычным внешним видом, но и удачным расположением - из него открывается живописный вид на Средиземное море.
Вид на пузырчатый дом сверху. /Фото: elledecoration.ru
Интерьер дома также довольно футуристичный, а также очень просторный: в нём находится панорамная гостиная, банкетный зал, десять спален, амфитеатр на 500 человек, прилегающая садовая территория площадью 8500 кв. метров украшена несколькими бассейнами и многочисленными водопадами. Однако модный гуру решил выставить дом на продажу в 2015 году, а пять лет спустя, после смерти Кардена, его попытались продать ещё раз.
2. «Дом Сутягина» (Архангельск, Россия)
Уникальный русский дом, которого больше нет. /Фото: architecturalidea.com
К сожалению, этого уникального места на отечественных просторах больше не существует, однако его необычный внешний вид и незаурядная история делают его заслуживающим внимания. Это загадочное сооружение, которое ещё нахзывают «деревянным небоскребом», было построено по инициативе бизнесмена Николая Сутягина в 1992 году. Считается, что первоначально предполагалось строительство обыкновенного двухэтажного дом за городом, однако заказчик несколько «увлёкся». В итоге получился самый высокий дом на планете по версии Книги рекордов Гиннеса высотой 38 метров.
Дом был настолько знаменит, что его дальше на картинах писали. /Фото: v-podarok.com
Столь странный домик быстро стал местной достопримечательностью из-за своих габаритов и внешнего вида. Однако просуществовать ему довелось не долго: в июле 2008 года постройка была признана незаконной, так как владелец, согласно законам, должен был согласовать строительство деревянного объекта выше двух этажей. Поэтому было предписано демонтировать здание: вначале его разобрали до четырёх этажей, а окончательно дом был разрушен в результате пожара, который перекинулся с бани по соседству весной 2012 года.
3. «Перевернутый дом» (Шимбарк, Польша)
Дом, построенный вверх тормашками. /Фото: livejournal.com
Есть странные шедевры архитектуры и в Польше. Инициатором создания «Перевернутого дома» стал польский предприниматель и филантроп Даниель Чапевски. И ведь в основу концепта этого сооружения он вложил не просто желание сделать что-то необычное, а настоящий философский смысл. По задумке Чапевски, дом должен напоминать людям об ошибках, которые они когда-либо совершили, и также о том, что можно не только перевернуть вверх тормашками, но и вернуть в исходное положение. Сам вдохновитель говорит об этом так: «Человечество портит этот мир, и только человечество может остановить это…Это символ нашего времени - все вверх ногами. Я хочу, чтобы люди, зайдя в этот дом, поняли, насколько нестабилен этот мир, опомнились и вновь перевернули его с головы на ноги».
Внутри дом выглядит не менее странно. /Фото: livejournal.com
Интересно, что на строительство столь необычного дома ушло всего 114 дней, и это несмотря на то, что рабочим было очень непросто работать с этим объектом. Дело в том, что большинство из них оказались подвержены «морской болезни», ведь столь необычный ракурс даёт странную геометрию и непривычные углы зрения. Кстати, туристы также стараются не задерживаться внутри из-за тех же проблем, однако немногие останавливаются перед тем, чтобы осмотреть необыкновенный дом, зайдя в него через чердак.
4. «Кривой дом» (Сопот, Польша)
Самый изогнутый дом в Европе. /Фото: mirkrasiv.ru
Ещё одно нестандартное архитектурное сооружение, которое знают во всей Европе, расположенное в Польше. На сей раз архитектор вдохновлялся необыкновенного вида работами польских художников Пьера Дальберга и Яна Марцина Шанцера, которые знамениты как детские иллюстраторы. Суть концепта состояла в том, чтобы создать сооружение, стены которого искажались аналогично тому, как это делает отражение кривого зеркала.
Так странный дом выглядит внутри. /Фото: guruturizma.ru
Помимо кривых стен, интерес в здании представляют также оконные рамы, выполненные из песчаника и странная вогнутого вида крыша сине-зелёного цвета, которая имитирует чешую дракона. На сегодняшний день в польском «Кривом доме» никто не живёт, зато там довольно много работают: в нем располагается торговый центр со множеством магазинов и даже радиостанцией. А владельцы заведений только рады своей локализации, ведь здание привлекает к себе непрерывный поток туристов, а значит - потенциальных клиентов.
5. «Дом Хундертвассера» (Вена, Австрия)
Общий вид на забавное здание. /Фото: architime.ru
Необычное сооружение было создано в 1983-1986 гг. австрийским художником и архитектором Фриденсрайхом Хундвассером, довольно известной фигурой среди местного населения. В основе идеи его жилого комплекса оказалось мнение автора о том, что прямые линии, которые обычно используют при строительстве, неестественны и плохо влияют на человека, а также убеждение в том, что в любом здании должно быть место для образцов растительного мира.
Дом, похожий на необычный цветной конструктор. /Фото: tut1.ru
В результате получился дом, который как будто собран из лоскутков одеяла или необычного конструктора. Главными особенностями сооружения, кроме цветовых решений, было использование волнообразной конструкции полов и 250 кустов, которые высажены в специальных комнатах-нишах, а на крыше здания разбили целый сад из лиан. Всего в «Доме Хундертвассера» насчитывается 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы.
6. «Дом между скалами» (Бретань, Франция)
Обыкновенный дом также может стать необычным. /Фото: rozavitriv.com
Оригинальное название этого дома - Castel Meur, что переводится как «Дом между скалами», и уже больше полутора столетия он является «визитной карточкой» туристический Бретани. Главная особенность построенного в 1861 году домика - его расположение чётко между двумя высокими гранитными скалами на небольшом уступе в Английском Канале, на территории коммуны Плугрескан.
Дом, который стал слишком популярным среди туристов. /Фото: esosedi.org
Причина столь странной локализации дома чисто практическая - таким образом он оказывается защищённым от ветров и штормов, которые регулярно дуют в той местности. Но именно это сделало его очень популярным, причём настолько, что сегодня у нему нельзя даже близко подойти. А всё дело в том, что в доме по-прежнему живут обычные люди, которые попросту устали от толп туристов и вспышек их фотоаппаратов. Поэтому к Castel Meur власти запретили не только приближаться, нарушая владения хозяев, но даже снимать необычный домик в коммерческих целях.
7. «Стеклянный дом» (Париж, Франция)
Стеклянная изюминка города любви. /Фото: architecturalidea.com
Этому необыкновенному зданию совсем скоро исполнится сто лет: его построили 1928-1930 годах. История появления дома также довольно интересно: рядом с ним расположено белое здание выше, которое в двадцатых годах прошлого столетия планировали снести. Однако один из жильцов, мадам в возрасте, которая владела квартирой на четвёртом этаже, отказалась её продать. Поэтому властям ничего не оставалось, как снести только первые три этажа. Как раз освободившаяся площадь и стала местом строительства дома из стекла.
Интерьер здания не менее стильный. /Фото: architime.ru
Для сооружения архитектор выбрал популярный тогда стиль модерн в сочетании с ар-деко, что и делает его настолько популярным среди других зданий. Парижский «Стеклянный дом» считается одним из первых архитектурных экспериментов, направленных на преодоление стен. Необычный экстерьер не помешал ему стать уютным жилым домом, где много лет жила семья обычного доктора, а также стать салоном для встреч французских марксистов. А сегодня он является популярным туристическим магнитом архитектурного Парижа: таким сделал его новый владелец, который восстановил аутентичный интерьер необычного дома.
8. «Дом-Ананас» (Аирс, Шотландия)
Нотка тропиков в архитектуре Шотландии. /Фото: eta-dzeta.ru
Глядя на это необычное сооружение, трудно представить, что его заказчиков был шотландский дворянин. Однако это на самом деле так: его построили по инициативе четвертого графа Данмора, в качестве подарка ко дню рождения супруги. Считается, что на создания дома, который выглядит как огромный ананас, аристократа натолкнул незабываемый вкус тропического фрукта. Собственно, такой получилась сама усадьба - необычной и впечатляющей для местных пейзажей.
Самая необычная крыша в Шотландии. /Фото: pinterest.com
Довольно символично, что в особняке, помимо жилых помещений, была построена также оранжерея, в которой граф Данмор выращивал экзотические фрукты, в том числе и те самые ананасы. А тем, что вырастало в его теплицах, дворянин потчевал не только членов своей семьи, но и гостей. А сегодня прикоснуться к необычному сооружению во всех смыслах можно любому туристу, у которого найдётся достаточно финансов, чтобы взять здание в аренду хотя бы на одну ночь.
