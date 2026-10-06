Гениальное приспособление для чистки рыбы

Чистка рыбы — не самое приятное занятие, занимающее довольно много времени, которого так мало у современной хозяйки. К счастью, благодаря необычному приспособлению, которое легко можно сделать своими руками, чистка рыбы перестанет быть мучением.



Для изготовления приспособления для чистки рыбы потребуется овальная щетка, которую удобно держать в руке.

У щетки необходимо удалить всю щетину.Обработайте щетку с помощью наждачной бумаги: ее поверхность должна быть гладкой и ровной. Покройте заготовку лаком со всех сторон и оставьте до полного высыхания.Для изготовления чистящих элементов понадобятся крышки от стеклянных бутылок. Сделайте разметку в середине каждой крышки. Сделайте в крышках небольшие отверстия ровно посередине.Закрепите крышки на одном конце щетки, и удобное устройство для чистки рыбы будет готово.При желании на другом конце щетки можно закрепить крючок для подвешивания.Используя это простое приспособление, вы сможете очистить рыбу в несколько раз быстрее, чем обычным ножом.