Утерянные технологии мастеров древней Индии, которые восхищают современников

Индия – одна из самых загадочных и мистических стран мира, история и культура которой не поддается анализу. Особенно ее достижения завораживают европейцев, которым сложно постичь их духовные законы и философию жизни. Но то, что касается древних технологий, то некоторые достижения и самих индусов загоняют в тупик, ведь тайные методики навсегда потерялись в веках. А может зодчие древних цивилизаций специально уничтожили все чем владели, вплоть до инструментов и чертежей?
1. Цепи, вырубленные из цельного камня
Храм Варадхараджа Перумал – один из старейших святилищ Индии, вход в которое позволен только индуистам (Канчипурам, Индия).
Каменные цепи – уникальный элемент декора, который можно встретить только в Индии (Храм Варадхараджа Перумал, Индия).
В древних храмах Индии можно увидеть необычные детали, которые не встретишь ни в одной другой стране мира – это каменные цепи. Одним из старейших сооружений, в котором можно увидеть уникальную деталь является индуистский Храм Варадхараджа Перумал (он же Хастагири или Аттиюран), расположенный в священном городе Канчипурам. Этот храм настолько особенный, что внутрь простых зевак и туристов не пускают, вход разрешен только индуистам. Главной достопримечательностью этой святыни являются цепи, с колонн главного зала свисают эти, казалось бы, привычные элементы.
Город Канчипурам – древний религиозный и культурный центр Южной Индии.
Примечательно: Канчипурам (Kanchipuram, он же Канчи) — древний религиозный и культурный центр Южной Индии, получивший название «город тысячи гопур». На данный момент в Канчипурам сохранилось 108 шиваистских и 18 вайшнавистских храмов, которые составляют — уникальное собрание архитектурных и культурных богатств страны. В настоящее время Канчипурам входит в список 7 священных городов индуизма, что привлекает большое количество паломников со всех уголков Индии и мира.
2. Уникальная технология резки и плавки базальта
Храм Рамаппа – архитектурное совершенство одного из лучших средневековых храмов Южной Индии (Храм Рамаппа, Палампет).
На данном этапе истории работы с одним из самых плотных и жестких камней не составляет особого труда, если имеются сверх точные алмазные станки и печи, с помощью, которых можно его плавить, превращая в волокно толщиной 1—3 мкм (0,001 мм и 0,003 мм соответственно).лучших средневековых храмов Южной Индии был возведен из красного песчаника, а вот залы украшены многочисленными колоннами с изысканной резьбой, барельефами и плитами. Причем эти элементы сделаны не их мягкого камня, а из базальта – очень сложного материала для такого украшательства.
Зал перед святилищем украшают многочисленные колонны с изысканной резьбой и барельефами, отлитыми из базальта (Храм Рамаппа, Индия).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что именно в декоративных элементах исследователи нашли странную закономерность. Если простучать по барельефам, выполненным из цельного куска базальта, то можно услышать разное звучание камня в разных местах. Как утверждают специалисты, такого эффекта можно добиться лишь в единственном случае – плавлении и заливке в формы. Как это удалось сделать древнеиндийским мастерам, если температура плавления базальта составляет 1450 градусов – это одна из самых больших загадок предков. Хотя это не единственная технология, вызывающая удивление.
Тончайшая резьба с детализацией сюжетов украшает залы и фасады Храма Рамаппа (Индия). | Фото: indoman-info.ru.
Замысловатые орнаменты и узоры на потолочных панелях, панно и колоннах (помним, что они из базальта) с тончайшей детализацией можно было вырезать только с помощью машины или станка, а как это удалось сделать скульпторам и художникам вручную – в голове не укладывается даже у современных специалистов резного мастерства.
3. Идеально круглый шар из оникса и литье скульптур из горной породы
Башни-гапуры болотного храма Утиракосамангай украшены множеством скульптур, вырезанных из камня (Раманатхапурам, Индия).
Еще один храм, в котором применялись тайные технологии литья из камня расположен недалеко от Раманатхапурама (штат Тамил Наду). Храм Утиракосамангай, посвященный Шайве был перестроен (1529–1542 гг.), хотя история его уходит далеко в древность. В этой святыне есть уникальные артефакты, аналогов которым нет в мире. В те далекие времена мастерам удалось создать поистине бессмертные вещи, о которых даже у современников идет голова кругом от того, какие технологии они использовали, чтобы сотворить подобное чудо. Одним из впечатляющих образцов древнеиндийской культуры, равному которому нет нигде в мире, является скульптура древнего идола марагата Натараджа вырезанная из изумруда (высота 1,8 м).
По всей видимости скульптуру льва Яли отлили из гранита, вставив в пасть шар из оникса (Uthirakosamangai, Индия).
Хотя самым загадочным является все же гранитная статуя саблезубого льва Яли, которая украшена символами и рисунками. В пасти Яли спрятан идеальной формы шар из оникса, который можно вращать и перемещать внутри, но вытащить его никому еще не удалось, сколько бы не пытались. Если бы изваяние было вырезано из камня традиционным способом, то такую хитрую деталь установить не удалось бы, поэтому ученые выдвинули вполне реальную гипотезу, что древние мастера использовали технологию плавления горой породы, правда, объяснить, какое оборудование использовалось пока не удается. Кстати сказать, это не единственная скульптура льва с шаром в пасти, подобные статуи встречаются по всему штату Тамил Наду и многие исследователи считают, что созданы они были не менее чем 3 тыс. лет назад.
5. Резные и до отполированные до стального блеска колонны
Храм Бхога Нандешвара — архитектурное древнеиндийское чудо со сложной композиционной резьбой по камню (штат Карнатака, Индия).
Каменные колонны при строительстве религиозных объектов являлись чуть ли главным архитектурным элементом, который подчеркивал особенное величие. И если другие цивилизации ограничивались более и менее гладкостью поверхностей, декоративным фризом и подставкой, то в Индии они был полностью покрыты объемными рисунками, символами и барельефными композициями. Самым впечатляющим культовым объектом, который полностью покрыт резными элементами, является индуистский храм Бхога Нандешвара, расположенный в штате Карнатака. Над этим шедевром трудились несколько десятилетий мастера, жившие в IX веке. Именно они создали удивительные каменные композиции, повествующие о жизни и чудесах Шивы, Парвати, Брахма, Сарасвати, Вишну и других божеств из высшего Пантеона.
Храм Амрутешвара – один из самых великолепных храмовых комплексов, в котором сохранились отшлифованные до металлического блеска каменные колонны сложной формы (Амрутхапура, Индия).
И если с резьбой по камню все более и менее понятно, в этом процессе требовался талант и усидчивость, то с полировкой гигантских колонн, фигурно выточенных из монолитных глыб, до сих пор сохраняется тайна. Как древние камнетесы смогли создавать такие формы и поверхности вручную? Даже, если предположить, что инженерная мысль зашла так далеко в те далекие времена, то представить токарный станок, который бы смог обточить многотонную колонну, не под силу даже современным разработчикам.
